Scène+ et la Société de Recettes Illimitées étendent leur partenariat

Juste à temps pour la saison des terrasses, Scène+ et Recettes Illimitées, la plus grande entreprise de restauration à service complet au pays, annoncent aujourd'hui le renouvellement de leur partenariat. Recettes Illimitées demeurera le partenaire restaurateur exclusif du programme de récompenses Scène+, ce qui permettra à ses 15 millions de membres de continuer à accumuler et à échanger des points Scène+ dans plus de 700 restaurants appartenant à la société à travers le Canada. L'entente de renouvellement a été conclue pour une période de trois ans.

Les membres de Scène+ peuvent échanger les points qu'ils accumulent contre des films et des activités de divertissement, des produits d'épicerie, des voyages, des achats au détail, des cartes-cadeaux et plus encore. Les membres gagnent un (1) point par chaque tranche de 3 $ dépensée sur un repas au restaurant, au service au volant ou au comptoir à emporter dans les établissements participants.

« Scène+ s'engage à créer des partenariats qui procurent la meilleure qualité et la meilleure valeur à nos membres, affirme Candice Troupe, vice-présidente principale du marketing et des partenariats chez Scène+. Ce renouvellement garantit que les membres de Scène+ gagneront et échangeront des points tout en profitant de moments et de repas exceptionnels pour de nombreuses années à venir. »

Recettes Illimitées est la plus importante entreprise de restauration à service complet au Canada, exploitant certaines des marques de restaurants les plus emblématiques du pays, notamment Swiss Chalet, Montana's, Kelseys, East Side Mario's, Harvey's et New York Fries.

« Depuis dix ans, le partenariat entre Recettes Illimitées et Scène+ reflète notre engagement commun à récompenser nos précieux clients. Je suis heureux d'annoncer que nous renouvelons cette collaboration qui nous permettra de continuer à travailler ensemble pour offrir des expériences gastronomiques extraordinaires », ajoute Frank Hennessey, président et chef de la direction de Recettes Illimitées.

Les Canadiennes et les Canadiens peuvent en apprendre davantage sur le programme Scène+ et comment commencer à accumuler et à échanger des points en visitant sceneplus.ca.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DE RECETTES ILLIMITÉES

Fondée en 1883, la Société de Recettes Illimitées est la plus importante entreprise de restauration à service complet au Canada. L’entreprise franchise et/ou exploite certaines des marques les plus réputées au pays, notamment Swiss Chalet, Harvey's, St-Hubert, The Keg, Montana's, Kelseys, East Side Mario's, New York Fries, Bier Markt, The Landing Group of Restaurants, Original Joe's, State & Main, Elephant & Castle, The Burger's Priest, The Pickle Barrel, Marigolds & Onions, Blanco Cantina, Añejo, et Fresh Kitchen + Juice Bar. Les marques emblématiques de RECETTES ont fait de l'organisation un franchiseur de choix reconnu à l'échelle nationale. Pour en savoir plus, visitez recipeunlimited.com.

À PROPOS DE SCÈNE+

Scène+ est un programme de récompenses soigneusement élaboré qui offre à ses plus de 15 millions de membres la possibilité de gagner des points de différentes façons, en fonction de leurs habitudes d’achat et de leur style de vie. La confiance est au cœur du programme - les membres savent que Scène+ et ses partenaires offrent une valeur constante dans les catégories de produits et de services qui comptent le plus dans leur vie. Grâce à un partenariat avec la Banque Scotia, les membres de Scène+ ont la possibilité d’accélérer leur potentiel d’accumulation de points avec huit options de cartes de crédit ou de débit qui leur donnent accès à un tout nouveau palier de récompenses et de valeur. Plus d’info sur sceneplus.ca.