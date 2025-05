AWS e HUMAIN anunciam zona de IA inovadora para acelerar adoção de IA na Arábia Saudita e em todo o mundo

RIAD, Arábia Saudita--(BUSINESS WIRE)--A Amazon Web Services, Inc. (AWS), uma empresa da Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), e a HUMAIN, a recém-criada empresa saudita responsável por impulsionar a inovação em IA no país e a nível mundial, anunciaram hoje planos para investir mais de US$ 5 bilhões em uma parceria estratégica para criar uma inovadora "Zona de IA" na Arábia Saudita. Esta Zona de IA, a primeira do tipo, irá reunir vários recursos inovadores, incluindo infraestrutura e servidores dedicados de IA da AWS com semicondutores de classe mundial, redes UltraCluster para treinamento e inferência de IA mais rápidos, serviços da AWS como SageMaker e Bedrock, e serviços de aplicações de IA como o Amazon Q para impulsionar a missão da Arábia Saudita de ser líder mundial em IA.

A AWS anunciou anteriormente e está construindo uma região de infraestrutura na Arábia Saudita, que estará disponível em 2026. A Amazon está investindo US$ 5,3 bilhões (cerca de 19,88 bilhões de riais sauditas) na Arábia Saudita para desenvolver esta nova região para a AWS. A nova Zona de IA anunciada hoje é um investimento adicional para aumentar a demanda mundial e local por serviços avançados de IA no país, sendo parte do compromisso a longo prazo da AWS de levar sua infraestrutura e serviços de classe mundial à Arábia Saudita.

Esta cooperação se alinha com a Visão 2030 da Arábia Saudita e tem por base a promessa em 2024 do país de investir no estabelecimento de uma economia impulsionada pela IA, representando um passo significativo para concretizar as ambições da Arábia Saudita de se tornar líder mundial em IA. A AWS irá levar para a Arábia Saudita seus recursos avançados de infraestrutura de servidores e redes, bem como seus serviços de inteligência artificial e aprendizagem automática, incluindo Amazon SageMaker AI, Amazon Bedrock e Amazon Q, serviços totalmente gerenciados para criar e expandir aplicações de IA generativa (genAI). Com a Amazon Bedrock na Arábia Saudita, empresas e organizações governamentais podem acessar modelos de alto desempenho de empresas líderes em IA para desenvolver aplicações de genAI com segurança, privacidade e IA responsável. O Amazon Q é o assistente de codificação mais completo do mundo e também permite que organizações criem assistentes com tecnologia de genAI para responder a perguntas, fornecer resumos, gerar conteúdo e concluir tarefas com base em dados corporativos.

Através desta cooperação, a HUMAIN planeja desenvolver soluções de IA com uso de tecnologias da AWS para seus clientes finais. Além disto, a HUMAIN irá trabalhar com a AWS para desenvolver um mercado unificado de agentes de IA, ao simplificar a descoberta, a implantação e o gerenciamento de software de IA para o governo saudita. A cooperação também pretende impulsionar o crescimento de Grandes Modelos de Linguagem (LLMs), incluindo Grandes Modelos de Linguagem em árabe (ALLaM), enquanto lidera a ampla adoção de IA em organizações e indústrias na Região do Golfo e mais além.

Os principais setores, como governo, energia, saúde e educação, poderão acelerar a sua transformação, ao prever ferramentas com tecnologia de IA que podem personalizar experiências de aprendizagem dos alunos, ajudar a fornecer diagnósticos precoces de doenças a pacientes, e aumentar a produtividade em processos centrais, tanto anteriores como posteriores, da administração governamental. Casos de uso como estes serão acelerados através do Centro de Inovação em IA Generativa da AWS, em parceria com a HUMAIN, permitindo que clientes, desde startups com crescimento mais rápido e as maiores empresas até agências governamentais, ampliem os roteiros e cargas de trabalho da genAI, levando à prestação equitativa e eficiente de serviços vitais para maior impacto social.

"Agradecemos à AWS por intensificar sua parceria de longa data com o país. Esta nova cooperação com a HUMAIN define as bases para a era inteligente, acelera nosso impulso de inovação, expande nossos talentos e consolida a posição da Arábia Saudita como parceira mundial de escolha na era da IA", disse Sua Excelência, o Eng. Abdullah Alswaha, Ministro das Comunicações e Tecnologia da Informação.

Impulsionando o vibrante setor de startups da Arábia Saudita com inovação baseada em IA

A AWS e a HUMAIN também irão trabalhar em conjunto para promover um setor de startups com tecnologia de IA no país, ao oferecer acesso ao mais amplo e profundo conjunto de ferramentas e programas de tecnologia de nuvem, incluindo AWS Activate, além de ajudar os mais ambiciosos fundadores e empreendedores da Arábia Saudita a expandir seus negócios.

A AWS já ajudou mais de 330.000 startups ao redor do mundo a concretizar suas ideias de negócios. Suas soluções em nuvem escaláveis, seguras e de baixo custo bem como seus serviços baseados em IA, combinados com a ampla rede de suporte da HUMAIN, ajudarão a impulsionar o setor de startups da Arábia Saudita. Segundo a MAGNiTT, startups da Arábia Saudita garantiram US$ 750 milhões em financiamento de capital de risco em 2024, a maior parcela de capital investido no Oriente Médio e Norte da África no ano passado.

"Esta cooperação para criar uma Zona de IA na Arábia Saudita irá possibilitar inovações em todos os setores com uso de ofertas avançadas de IA da AWS, refletindo nosso compromisso em respaldar a Visão 2030 da Arábia Saudita", disse Matt Garman, Diretor Executivo da Amazon Web Services. "Juntos, iremos capacitar os clientes com tecnologias de nuvem seguras e econômicas, impulsionar a inovação e o crescimento econômico em todo o país, bem como permitir que a HUMAIN atraia clientes de todo o mundo."

Acelerando o desenvolvimento de talentos para uma vibrante indústria tecnológica saudita

Como parte de seu compromisso a longo prazo para acelerar a adoção de nuvem na Arábia Saudita, a AWS está expandindo seus programas de treinamento e certificação com foco em desenvolver habilidades em genAI, em linha com as metas de transformação digital da Visão 2030 do país. Em cooperação com o Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita, a AWS se comprometeu a treinar 100.000 cidadãos do país em computação em nuvem e genAI, visando as duas mais recentes certificações genAI da AWS: AWS AI Practitioner e AWS Machine Learning Engineer Associate. O treinamento será dado pela Amazon Academy. Lançada em 2023, a Amazon Academy é o maior programa de desenvolvimento de talentos do gênero no Oriente Médio. Ela oferece treinamentos e certificações transformadoras, gratuitas aos participantes, a fim de elevar as competências em demanda e preparar os talentos sauditas para empregos do futuro. O programa foi criado para capacitar a próxima geração de jovens, empreendedores e profissionais sauditas, em qualquer estágio de suas carreiras, a conquistar o sucesso em habilidades em demanda, como computação em nuvem, logística e liderança.

Além disto, para ajudar a acelerar a meta da Arábia Saudita de capacitar as mulheres e aumentar a participação na força de trabalho, a AWS também lançou, em 2024, um programa de qualificação profissional, o "AWS Saudi Arabia Women’s Skills Initiative" (Iniciativa de Habilidades Femininas da AWS para Arábia Saudita), em parceria com a Skillsoft Global Knowledge. A AWS se comprometeu a treinar 10.000 mulheres no AWS Cloud Practitioner Essentials, gratuitamente, mediante treinamentos presenciais com profissionais certificados pela AWS.

Potencializando as ambições de IA da HUMAIN

A Arábia Saudita deverá absorver a maior parte do impacto econômico estimado da IA ​​no Oriente Médio nos próximos anos. Conforme a PwC, a IA irá contribuir com US$ 130 bilhões para a economia saudita até 2030, o que representa mais de 40% do valor estimado de US$ 320 bilhões em IA para todo o Oriente Médio.

O país também está na vanguarda de um esforço regional para transformar os serviços e as empresas do setor público com inovação baseada em IA e integrada em nuvem. A PwC estima que quase 70% das empresas do Oriente Médio planejam migrar a maior parte de suas operações para a nuvem no próximo ano, enquanto um relatório de 2023 da Telecom Advisory Services prevê a adoção da nuvem pública para liberar US$ 733 bilhões em valor econômico até 2033 no Oriente Médio e Norte da África.

"A parceria da HUMAIN com a AWS é um momento essencial na jornada da Arábia Saudita para se tornar líder mundial em IA", disse Tareq Amin, Diretor Executivo da HUMAIN. "Ao aproveitar a infraestrutura de nuvem de classe mundial e a experiência em IA da AWS, além dos recursos completos de IA da HUMAIN, estamos criando uma oferta que irá atrair investimentos e talentos internacionais, impulsionando assim nossa agenda de transformação digital."

Sobre a Amazon Web Services

Desde 2006, a Amazon Web Services é a nuvem mais completa e amplamente adotada do mundo. A AWS expande continuamente seus serviços para oferecer suporte a praticamente qualquer carga de trabalho e agora conta com mais de 240 serviços abrangentes para computação, armazenamento, bancos de dados, redes, análises, aprendizagem automática e inteligência artificial (IA), Internet das Coisas (IoT), desenvolvimento, implantação e gerenciamento de dispositivos móveis, segurança, ambientes híbridos, mídia e aplicativos em 114 zonas de disponibilidade em 36 regiões geográficas, com planos anunciados para mais 16 zonas de disponibilidade e mais cinco regiões da AWS no Chile, Nova Zelândia, Arábia Saudita, Taiwan e na Nuvem Soberana Europeia da AWS. Milhões de clientes, incluindo as startups de crescimento mais rápido, as maiores empresas e as principais agências governamentais, confiam na AWS para impulsionar sua infraestrutura, torná-la mais ágil e reduzir custos. Para saber mais sobre a AWS, acesse aws.amazon.com.

Sobre a Amazon

A Amazon é guiada por quatro princípios: obsessão pelo cliente em vez de foco no concorrente; paixão pela invenção; compromisso com a excelência operacional; e pensamento de longo prazo. A Amazon se esforça para ser a empresa mais centrada no cliente da Terra, a melhor empregadora da Terra e o lugar mais seguro para trabalhar. As avaliações de clientes, compras com 1 clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, escolha de carreira, tablets Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge são algumas das coisas pioneiras da Amazon. Para mais informações, acesse amazon.com/about e siga @AmazonNews.

Sobre a HUMAIN

A HUMAIN, uma empresa PIF, é uma empresa internacional de inteligência artificial que oferece recursos completos de IA em quatro áreas principais: centrais de dados de última geração, infraestrutura de altíssimo desempenho e plataformas em nuvem, modelos avançados de IA, incluindo um dos LLMs multimodais árabes mais avançados do mundo, e soluções de IA transformadoras que combinam profundo conhecimento do setor com execução no mundo real. O modelo completo da HUMAIN atende organizações dos setores público e privado, gerando valor exponencial em todos os setores, ao impulsionar a transformação e reforçar capacidades mediante sinergias entre pessoas e a IA. Com um crescente portfólio de produtos de IA específicos a cada setor e uma missão central de impulsionar a liderança em propriedade intelectual e a supremacia de talentos a nível mundial, a HUMAIN foi concebida para competitividade internacional e distinção nacional.

www.humain.ai

