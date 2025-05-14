SecurityBridge與Microsoft攜手合作，借助Microsoft Sentinel強化SAP安全性

德國因哥斯塔特--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- SAP的網路安全指揮中心SecurityBridge欣然宣布與Microsoft展開合作，將SAP資料集成到Microsoft Sentinel中。此次整合使SecurityBridge能夠將SAP安全事件與Microsoft Sentinel的雲端原生安全資訊與事件管理(SIEM)系統順暢共用，從而在關鍵時刻強化對SAP環境中威脅的偵測和回應能力。

SecurityBridge技術長兼共同創辦人Ivan Mans表示：「這一密切合作代表SAP安全性的重大進步。透過將我們的SAP原生網路安全平台與Microsoft Sentinel的功能相結合，所有安全團隊都能夠存取並處理複雜的SAP安全事件，最終為客戶提供更好地保護SAP系統免受威脅的相關知識。」

SAP系統對於許多組織而言不可或缺，它們管理著關鍵的業務流程和敏感性資料。然而，由於SAP應用程式的複雜性和專業性，保護這些系統免受網路威脅一直具有挑戰性。SecurityBridge與Microsoft Sentinel的結合為SAP客戶帶來以下優勢：

AI驅動的安全智慧： 將Microsoft Sentinel的機器學習和Microsoft Security Copilot功能與SecurityBridge的SAP安全洞察相結合，以辨識整個環境中的複雜攻擊模式。

將Microsoft Sentinel的機器學習和Microsoft Security Copilot功能與SecurityBridge的SAP安全洞察相結合，以辨識整個環境中的複雜攻擊模式。 全面的SAP安全涵蓋： 利用SecurityBridge的專業漏洞管理和ABAP程式碼掃描功能，強化Microsoft Sentinel的原生SAP監控能力，為SAP環境提供更深入的保護。

利用SecurityBridge的專業漏洞管理和ABAP程式碼掃描功能，強化Microsoft Sentinel的原生SAP監控能力，為SAP環境提供更深入的保護。 統一的威脅偵測： 透過將安全事件轉發到Microsoft Sentinel，組織可以將SAP安全資料與其他安全資訊整合，在Microsoft的統一安全操作維運平台上提供對威脅態勢的統一視圖。這種全面的方法可確保關鍵的SAP安全事件能夠得到集中監控和管理。

透過將安全事件轉發到Microsoft Sentinel，組織可以將SAP安全資料與其他安全資訊整合，在Microsoft的統一安全操作維運平台上提供對威脅態勢的統一視圖。這種全面的方法可確保關鍵的SAP安全事件能夠得到集中監控和管理。 提高SOC效率： 此次整合使安全操作維運中心(SOC)能夠取得有關SAP應用程式的可操作洞察，彌合IT與SAP安全之間的差距。安全分析師現在可以輕鬆存取易於理解且有助於決策的SAP安全事件，降低複雜性並縮短回應時間。

此次整合使安全操作維運中心(SOC)能夠取得有關SAP應用程式的可操作洞察，彌合IT與SAP安全之間的差距。安全分析師現在可以輕鬆存取易於理解且有助於決策的SAP安全事件，降低複雜性並縮短回應時間。 可擴充且靈活的部署：該解決方案支援複雜的大規模SAP環境，無論是在本地、雲端、SAP RISE還是混合環境中。這種靈活性確保組織能夠根據自身特定需求客製化整合方案，並同時支援本地和雲端的SAP系統。

Microsoft SAP安全產品經理Martin Pankraz表示：「Microsoft採用全面的方法來提升SAP安全性，超越了孤立的討論範疇。透過將威脅情報和安全輔助工具整合到一個統一的平台中，我們證明了安全不僅僅侷限于SAP應用程式或資料，而是關乎整個生態系統。SecurityBridge憑藉其首屈一指的攻擊前防護能力，如SAP漏洞管理和ABAP程式碼掃描，為這一防護體系提供了強力補充。」

關於SecurityBridge

SecurityBridge是全面SAP原生網路安全平台的領導廠商，協助全球組織保護其最關鍵的業務系統。該平台直接將即時威脅監控、漏洞管理和法規遵循功能順暢整合到SAP環境中，使組織能夠以最少的人工作業保護其資料的完整性、保密性和可用性。它提供對SAP安全狀況的360度視圖，具有易於使用、快速實施和透明授權等特點。SecurityBridge擁有良好的業績記錄，客戶評價出色，在全球已保護超過5000個SAP系統。公司致力於創新、透明和客戶至上，確保SAP使用者能夠自信地因應不斷演變的SAP安全威脅。www.securitybridge.com。

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