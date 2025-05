Ares Management apre una sede a Milano

LONDRA e MILANO--(BUSINESS WIRE)--Ares Management Corporation (NYSE: ARES) (“Ares”), importante gestore di investimenti alternativi a livello globale, ha annunciato oggi l'apertura di una nuova sede a Milano, l'ultima dell'azienda in Europa. La sede rafforzerà l'accesso di Ares al mercato italiano, e la sua capacità di raccogliere e investire capitali in tutte le sue strategie, particolarmente all'interno della sua attività di European Direct Lending (prestiti diretti europei), oltre che sulle sue piattaforme di Wealth Management (gestione patrimoniale) e European Real Estate (settore immobiliare europeo).

Quest'ultima apertura sottolinea l'impegno di Ares in un approccio all'investimento in Europa altamente localizzato, che la società ha avviato nel 2007 attraverso l'apertura di una sede a Londra, seguita da una a Parigi, Francoforte e Stoccolma nel 2009 e, più recentemente, Amsterdam e Madrid nel 2019. In tutte le sue strategie di investimento, comprese European Direct Lending e European Real Estate, Ares ha investito oltre 1,6 miliardi di euro per supportare le aziende e le attività italiane al 31 marzo 2025, e la società prevede di accelerare questa attività nei prossimi anni.

Tyrone Cooney, Partner e Responsabile per la Francia e l'Europa meridionale per la divisione European Direct Lending, sfrutterà la sua notevole esperienza negli investimenti sul mercato italiano per supportare lo sviluppo della nuova sede, guidando un team di professionisti degli investimenti a Milano.

“Negli ultimi 18 anni, Ares ha ampliato strategicamente la sua presenza europea e le sue soluzioni nelle strategie di Credito, Immobiliare, Infrastruttura, Private Equity e Secondarie per meglio adattare le soluzioni alle esigenze in costante mutamento di gestori, società e comunità”, ha dichiarato Blair Jacobson, Co-Presidente di Ares. “Siamo entusiasti di annunciare questa ultima iniziativa nel nostro posizionamento regionale, che riflette la naturale evoluzione della nostra piattaforma in linea con le crescenti opportunità dei mercati privati in Italia a vantaggio di investitori sia istituzionali che individuali”.

“Da molti anni siamo orgogliosi dei nostri talenti diversificati, delle nostre solide reti locali e risorse scalate, e la sede di Milano si sviluppa su queste basi”, ha dichiarato Matt Theodorakis, Partner e Co-Responsabile della divisione European Direct Lending di Ares. “Con le crescenti opportunità di acquisti nel mercato medio, finanziamenti a lungo termine e capitale di crescita, riteniamo che la nostra attività di punta European Direct Lending sia ben posizionata per creare valore a lungo termine”.

“Negli ultimi anni, abbiamo visto negli stakeholder italiani un aumento della consapevolezza e dell'accettazione dei capitali privati come alternativa interessante alle tradizionali fonti di finanziamento”, ha commentato Cooney. “Mentre gli imprenditori e i gestori di patrimoni locali continuano a navigare nei dinamici mercati europei, siamo lieti di stabilire ufficialmente la presenza di Ares in Italia e di fornire maggiore accesso alle nostre soluzioni di capitale flessibili e creative”.

Compresa l'acquisizione di GCP International, conclusasi il 1° marzo 2025, Ares attualmente conta sedi in 13 Paesi europei.

Informazioni su Ares Management Corporation

Ares Management Corporation (NYSE: ARES) è uno dei principali gestori di investimenti alternativi globali che offre ai clienti soluzioni di investimento primarie e secondarie complementari nelle classi di attività del credito, dell'immobiliare, del private equity e delle infrastrutture. La società mira a fornire un capitale flessibile per sostenere le imprese e creare valore per i nostri stakeholder e all'interno delle nostre comunità. Collaborando tra i nostri gruppi d'investimento, miriamo a generare rendimenti d'investimento coerenti e interessanti in tutti i cicli di mercato. Al 31 marzo 2025, la piattaforma globale di Ares Management Corporation disponeva di circa 546 miliardi di dollari di attività in gestione, con operazioni in tutto il Nord America, in Europa, Asia Pacifico e Medio Oriente. Per maggiori informazioni, visitare www.aresmgmt.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.