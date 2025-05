Svante et SAMSUNG E&A signent un accord de développement en commun pour proposer des systèmes numériques modulaires de captage de carbone montés sur rails

VANCOUVER, Colombie britannique--(BUSINESS WIRE)--Svante Technologies Inc. (Svante) et SAMSUNG E&A ont annoncé aujourd’hui la signature d’un accord de développement en commun pour développer ensemble des systèmes numériques standardisés de captage de carbone modulaires et montés sur rails en utilisant la technologie VeloxoTherm de Svante de filtre de captage de carbone à base de déshydratant solide et les solutions numériques et les capacités de conception modulaire avancées de SAMSUNG E&A. L’accord a été signé au cours de l’inauguration par Svante de son nouveau site de fabrication de filtres commerciaux à Vancouver au Canada. Il s'agit de la première usine géante pour la technologie de filtre de Svante, capable de fournie suffisamment de filtres pour capter 10 millions de tonnes de CO 2 annuellement.

« Nous nous efforçons de supprimer les obstacles les plus importants au déploiement rapide de captage de carbone industriel en développant premièrement notre site de fabrication de pointe puis, deuxièmement, en nous associant avec SAMSUNG E&A afin de raccourcir le calendrier du programme et réduire les coûts de construction sur site grâce à une conception et des solutions de fabrication standardisées », déclare Claude Letourneau, PDG de Svante.

SAMSUNG E&A, un fournisseur de solutions complètes à l’intention du secteur de l’énergie est l’une des entreprises les plus importantes au monde pour la maîtrise de projets en matière d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction avec pour mission de participer à la transition énergétique. L’expérience considérable de SAMSUNG E&A dans l’exécution de projets d’investissement importants basés sur la modularisation et la numérisation, et la technologie de deuxième génération de captage et de suppression de carbone de Svante, permettent de mettre en place une collaboration innovante et accessible à l’intention des clients des industries lourdes et du secteur de l’énergie à la recherche de solutions d’ingénierie de gestion du carbone.

SAMSUNG E&A élargit son portefeuille commercial écologique avec « E&Able », une solution pour un avenir durable grâce à une technologie sophistiquée. E&Able symbolise la détermination de SAMSUNG E&A à résoudre les problèmes de société urgents, tels que le changement climatique, en obtenant des technologies révolutionnaires pour ses clients. Cette solution représente également la mission de l’entreprise visant à concrétiser plus rapidement des objectifs mondiaux, y compris la neutralité carbone et l’économie circulaire. L’entreprise accélère la promotion de nouvelles activités dans les secteurs de la transition énergétique et de l'écologie, en mettant l’accent sur trois stratégies E&Able : E&Able Low (faible carbone), E&Able Zero (sans carbone) et E&Able Circle (environnement). « Le moment est venu pour les acteurs de la chaîne de valeur de l’industrie de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CUSC) de remettre sur l'établi leur approche des projets pour les exécuter plus rapidement, plus économiquement et plus efficacement. Entreprendre plusieurs projets simultanément tout en utilisant le même sous-traitant pour la fabrication, l’ingénierie et l’approvisionnement permettra d’améliorer grandement la performance des projets », estime Hong Namkoong, PDG de SAMSUNG E&A. « En outre, nous avons innové avec notre plateforme de données d’ingénierie en utilisant des outils numériques afin d'améliorer l’efficacité de l’exécution des projets afin de raccourcir les délais et réduire les coûts. »

Svante a développé une technologie unique et écologique de captage et suppression du carbone qui utilise des « lits absorbants structurés » aussi appelés « filtres ». Les filtres de la société sont recouverts de matériaux absorbants solides développés grâce à la nano-ingénierie, capables de capter le CO 2 des émissions industrielles, y compris, notamment, la pâte à papier et le papier, la valorisation énergétique, le ciment, l’acier, les engrais et l’hydrogène. La technologie de filtration de l’entreprise peut également être utilisée pour le captage direct dans l’air lorsque le CO 2 déjà émis dans l’atmosphère est piégé puis éliminé de l’air ambiant.

« Nous sommes impatients de travailler avec SAMSUNG E&A afin de proposer des projets à grande échelle de captage de carbone », déclare Claude Letourneau, PDG de Svante. « Les plus de 50 ans d’expérience de SAMSUNG E&A en matière de modularisation dans les secteurs industriels et de l’énergie seront inestimables pour développer à grande échelle nos opérations et notre capacité de fabrication de filtres afin d'améliorer notre carnet de commandes. »

Un des objectifs de cette collaboration est de proposer aux clients industriels un point de contact unique à travers un modèle intégré d’exécution de projets pour les systèmes de captage de carbone. SAMSUNG E&A et Svante vont développer des solutions d’ingénierie standardisées avancées de type FEL3. Pendant la phase d’exécution du projet, SAMSUNG E&A sera le fournisseur exclusif des prestations de fabrication, d’ingénierie et d’approvisionnement pour des modules de captage de CO 2 montés sur rails et Svante fournira ses machines brevetées de captage de carbone (contacteurs) et ses lits de filtration. Cette approche collaborative de construction d'installations industrielles importantes a fait la preuve de son efficacité pour optimiser la gestion et la performance des projets industriels.

« Cet accord va nous permettre de continuer à produire des installations de pointe de captage de carbone écologiques en garantissant le calendrier et les coûts ainsi que des modules prédéveloppés et des solutions d’ingénierie automatisées et basées sur les données -- une offre que nous pouvons désormais fournir à nos clients en plus des autres avantages uniques associés à notre technologie. » C. Letourneau ajoute : « Un modèle de livraison de projets intégré signifie que les clients ne dépendent plus de la relation transactionnelle soumission-achat traditionnelle qui leur était imposée auparavant. »

Les deux entreprises vont travailler ensemble pour identifier, développer et livrer des projets commerciaux de captage de carbone pour garantir que les industries lourdes et les producteurs d’énergie dans ces régions disposent de solutions plus viables pour atteindre leurs objectifs de réduction d’émissions.

À propos de Svante :

Basé à Vancouver, dans la province canadienne de la Colombie-Britannique, Svante fournit des solutions innovantes de captage et d’extraction du carbone. La société fabrique des filtres nano-développés et des contacteurs rotatifs modulaires qui captent et éliminent le CO 2 des émissions industrielles et de l’air de manière écoresponsable. Svante figure au palmarès 2023 Global Cleantech 100, au XB100 -- World’s Top 100 Deep Tech Companies de XPRIZE Foundation et s’est classée deuxième parmi les entreprises privées dans le classement Future 50 Fastest Growing Sustainable Companies in Canada de Corporate Knights. Pour plus de renseignements, veuillez consulter www.svanteinc.com et suivez Svante sur LinkedIn ou Twitter @svantesolutions.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.