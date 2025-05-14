AWS和HUMAIN宣布建立开创性人工智能特区以加速人工智能在沙特阿拉伯和全球的普及

沙特阿拉伯，利雅得--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Amazon.com, Inc.（NASDAQ:：AMZN）旗下Amazon Web Services, Inc.（AWS）与负责在沙特阿拉伯王国和全球推动人工智能创新的沙特新公司HUMAIN今日宣布达成战略合作，计划共同投资超过50亿美元在沙特打造开创性的“人工智能特区”。这一全球首创的人工智能特区将整合多项创新能力，包括：搭载世界级半导体芯片的AWS专属人工智能基础设施与服务器、可加速人工智能训练与推理的UltraCluster网络、SageMaker和Bedrock等AWS服务，以及Amazon Q等人工智能应用服务，全力助推沙特实现引领全球人工智能发展的战略目标。

AWS此前已宣布并且目前正在沙特建设的云计算基础设施区域，预计将于2026年投入使用。Amazon将为沙特阿拉伯投资53亿美元（约合198.8亿沙特里亚尔），为AWS开发这一新地区。今日宣布的新“人工智能特区”是AWS为满足沙特国内外市场对先进人工智能服务需求而追加的战略投资，此举彰显了AWS向沙特引入全球顶级基础设施与服务的长期承诺。

此次合作与沙特2030年愿景深度契合，并进一步巩固沙特投资建设人工智能驱动型经济的2024年承诺，标志着该国向实现全球人工智能领导者的宏伟目标迈出关键一步。AWS将为沙特引入先进的服务器与网络基础设施，以及包括Amazon SageMaker AI、Amazon Bedrock和Amazon Q在内的人工智能与机器学习服务、用于构建和扩展生成式人工智能（genAI）应用程序的全面管理服务。通过部署在沙特的Amazon Bedrock平台，企业和政府组织可以从领先的人工智能公司获得高性能模型，以开发具有安全性、隐私性和负责任人工智能的genAI应用程序。 Amazon Q是世界上功能最强大的编码助手，它还能帮助企业构建由genAI驱动的助手，从而根据企业数据回答问题、提供摘要、生成内容并完成任务。

根据该合作协议，HUMAIN将运用AWS技术为终端客户开发人工智能解决方案，并与AWS共同建设统一人工智能代理市场，简化沙特政府部门对人工智能软件的发现、部署与管理流程。双方还将加速阿拉伯语大模型（ALLaM）等大型语言模型（LLM）的研发，推动海湾地区乃至更广泛地区各行业人工智能的应用。

在政府、能源、医疗和教育等重点领域，这项合作将能加速转型进程，人工智能驱动工具可为学生定制个性化学习方案，协助医生实现疾病早期诊断，提高政府行政管理上游和下游核心流程的生产力。AWS生成式人工智能创新中心 与HUMAIN合作将加速实现上述使用案例，帮助快速增长的初创企业、大型集团和政府机构等客户扩大生成式人工智能路线图和工作量，从而公平、高效地提供重要服务，产生更大的社会价值。

沙特通信与信息技术部部长、工程师Abdullah Alswaha阁下表示，“感谢AWS深化与沙特的长期合作。此次与HUMAIN的达成的新战略合作奠定了智能时代基础，将加快我们的创新势头，壮大我们的人才队伍，并巩固沙特阿拉伯作为人工智能时代全球首选合作伙伴的地位。”

以人工智能驱动创新，推动沙特阿拉伯初创企业蓬勃发展

AWS与HUMAIN将联合培育沙特人工智能创业生态，通过AWS Activate等项目提供最全面、最专业的云技术工具和计划，并帮助沙特阿拉伯最有抱负的创业者和企业家扩大业务规模。

AWS已帮助全球超过33万家初创企业实现创意落地，其安全、可扩展且低成本的云解决方案、人工智能服务与HUMAIN的深度本地化支持网络相结合，将极大激活沙特创业市场。据MAGNiTT统计，2024年沙特初创企业获7.5亿美元风险投资，是去年整个中东和北非投资总额最高的地区。

Amazon Web Services首席执行官Matt Garman强调，“在沙特建设‘人工智能特区’的合作将推动各行业通过AWS先进的人工智能服务实现创新，践行我们对沙特‘2030年愿景’的承诺。我们将携手合作，通过高性价比的安全云技术为客户提供支持，推动全国创新与经济增长，助力HUMAIN吸引全球客户。”

加快人才培养，促进沙特科技产业蓬勃发展

为实现支持沙特快速普及云技术的长期承诺，AWS正扩大以生成式人工智能为重点的培训与认证体系，实现沙特阿拉伯王国的 "2030年愿景 "数字化转型目标。通过与沙特公共投资基金（PIF）合作，AWS承诺为10万名沙特公民提供云计算和生成式人工智能方面的培训，重点是AWS最新的两项生成式人工智能认证： AWS人工智能从业人员认证和AWS 机器学习工程师助理认证。相关培训将通过Amazon Academy提供。Amazon Academy于2023年启动，是中东地区最大的同类人才培养计划。 它免费为参与者提供变革性培训和认证，从而提升紧缺能力，使沙特人才能够胜任未来的工作。 该计划旨在赋能新一代沙特青年、企业家和处于任何职业阶段的专业人士，帮助他们掌握云计算、物流和领导力等热门技能，并取得成功。

此外，为助力沙特阿拉伯实现提升女性劳动参与率的赋能目标，AWS还在2024年联合Skillsoft Global Knowledge推出了"AWS沙特阿拉伯女性技能计划"这一提升培训项目。AWS承诺通过由AWS认证专家主导的线下课程，免费为1万名女性提供《AWS云从业者精要》课程培训。

助推HUMAIN的人工智能宏图

据预测，未来几年沙特阿拉伯将在整个中东地区的人工智能经济影响中占据最大份额。根据PwC预测，到2030年，人工智能将为沙特经济贡献1300亿美元，占整个中东地区预计3200亿美元人工智能价值的40%以上。

沙特王国同样走在了地区转型浪潮的前沿，正通过基于云的人工智能创新推动公共部门服务与企业变革。PwC预计，近70%的中东企业计划在未来一年内将大部分业务迁移至云端；而Telecom Advisory Services 2023年报告预测，到2033年，公有云的采用将为整个中东和北非地区释放7330亿美元的经济价值。

HUMAIN首席执行官Tareq Amin表示，“HUMAIN与AWS的合作是沙特阿拉伯迈向全球人工智能领导者的关键里程碑。通过整合AWS的世界级云基础设施与人工智能技术，以及HUMAIN的全栈人工智能能力，我们将打造一个吸引全球投资与人才的平台，从而加速推进沙特数字化转型进程。”

关于Amazon Web Services

自2006年以来，Amazon Web Services一直是世界上最全面和最广泛采用的云服务。AWS一直在不断扩展其服务，以支持几乎任何工作负载，现在它在36个地理区域的114个可用区中拥有240多项功能齐全的服务，用于计算、存储、数据库、网络、分析、机器学习和人工智能(AI)、物联网(IoT)、移动、安全、混合、媒体和应用程序开发、部署和管理，并已宣布计划在智利、新西兰、沙特阿拉伯王国、中国台湾、泰国和AWS欧洲主权云增加16个可用区和5个AWS区域。数以百万计的客户，包括发展最快的初创公司、大型企业和领先的政府机构都信任AWS为其基础设施提供动力，使其变得更加敏捷，并降低成本。如需了解有关AWS的更多信息，请访问 aws.amazon.com 。

关于Amazon

Amazon遵循四大原则：以客户为中心而非以竞争对手为中心、对发明的热情、对卓越运营的承诺以及长期思考。Amazon努力成为全球最以客户为中心的公司、全球最佳雇主以及全球最安全的工作场所。客户评论、一键购物、个性化推荐、Prime、Fulfillment by Amazon、AWS、Kindle Direct Publishing、Kindle、Career Choice、Fire平板电脑、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out技术、Amazon Studios和《气候宣言》都由Amazon开创。如需了解更多信息，请访问 amazon.com/about 并关注@AmazonNews。

关于HUMAIN

PIF旗下企业HUMAIN是一家提供全栈人工智能能力的跨国人工智能公司，其业务覆盖四大核心领域：下一代数据中心、高性能基础设施和云平台、先进的人工智能模型（包括世界上最先进的阿拉伯语多模态LLM之一），以及将深刻行业洞察与实际实施相结合的变革性人工智能解决方案。HUMAIN的端到端服务模式同时面向公共与私营部门，通过人机协同释放各行业的指数级价值，推动产业转型并增强核心能力。凭借不断增长的行业专属人工智能产品组合，以及推动全球知识产权领导力与人才优势的核心使命，HUMAIN旨在打造具备国际竞争力与国家特色的人工智能发展范式。

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