AWS和HUMAIN宣布建立开创性人工智能特区以加速人工智能在沙特阿拉伯和全球的普及

Share

双方对人工智能基础设施、AWS服务以及人工智能培训和人才培养的联合投资超过50亿美元,推动沙特阿拉伯成为人工智能领域的全球领导者

More News From Amazon.com, Inc.

Get RSS Feed