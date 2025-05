Armis annonce de nouveaux partenaires mondiaux d’intégration technologique pour renforcer la cyberrésilience des organisations

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Armis, le spécialiste de la gestion de la cyberexposition et de la cybersécurité, annonce aujourd'hui avoir ajouté dix partenaires mondiaux d'intégration technologique au cours du dernier trimestre. Ces intégrations augmentent la fonctionnalité et l’efficacité des piles technologiques existantes des organisations, avec les avantages complémentaires de la plateforme et des solutions d’Armis.

« Les solutions de sécurité cloisonnées ne suffisent plus pour acquérir une compréhension exhaustive et en temps réel de la surface d’attaque d’une organisation », déclare Nadir Izrael, CTO et cofondateur d’Armis. « L’intégration de la plateforme leader du marché d’Armis avec les offres d’autres fournisseurs de premier plan permet aux entreprises de consolider leurs piles technologiques. En générant une plus grande valeur dans leurs investissements de sécurité, les organisations garantissent que l'ensemble de la surface d’attaque est protégée et gérée en permanence. »

Parmi les nouveaux partenaires mondiaux d'intégration technologique d'Armis figurent AnzenOT, Brinqa, ColorTokens, EasyVista, SaltyCloud, Salvador Tech, SIGA, Spectro Cloud, Stellar Cyber et Synqly. Depuis la conformité jusqu'à la sécurité du réseau, en passant par la gestion des vulnérabilités et plus encore, ces intégrations aident les clients communs à relever les défis de cybersécurité les plus complexes et à renforcer l’écosystème de partenaires en pleine croissance d’Armis.

Interrogés sur les avantages d'un partenariat avec Armis, les dirigeants d'organisations partenaires nouvelles et existantes indiquent les points suivants :

« Grâce à la plateforme Armis Centrix™, nous sommes en mesure d’aider les clients à comprendre l'écosystème de leurs appareils, à hiérarchiser les risques et à ajuster les objectifs de récupération pour chaque actif. Cette intégration crée une solution de cybersécurité complète, englobant la protection, la détection, la réaction rapide et la récupération immédiate. Elle offre une plateforme véritablement axée sur la résilience afin d’assurer la continuité opérationnelle et commerciale. » – Amit Hammer, CEO, Salvador Tech

« Elisity et Armis modifient en profondeur la manière dont les organisations de soins de santé abordent la sécurité cyberphysique. En combinant les capacités de gestion de la cyberexposition d’Armis Centrix™ avec nos politiques de segmentation non perturbatrice et de moindre privilège, nous aidons des clients communs tels que Main Line Health à sécuriser leur infrastructure clinique vitale, en réduisant au minimum les temps d’arrêt et en veillant à ce que la technologie soutenant les traitements vitaux soit toujours protégée et disponible. » – James Winebrenner, CEO d'Elisity

« Nous sommes ravis de nous associer à Armis et d’intégrer la puissance d’ Armis Centrix™ dans notre cadre d’intégration. Synqly est la première plateforme d'intégration spécialement conçue pour la cybersécurité qui permet aux fournisseurs de sécurité, aux équipes d'opérations IT et aux fournisseurs de services gérés de créer des intégrations natives de haute qualité. Ce partenariat permet aux clients d’étendre leur écosystème grâce aux principales capacités de gestion de la cyberexposition d’Armis, ce qui se traduit par une efficacité opérationnelle accrue et une capacité de cybersécurité plus robuste. » – Joel Bauman, cofondateur et CEO de Synqly

Armis continue de recevoir une très forte demande, tirée par sa plateforme primée de gestion de la cyberexposition, Armis Centrix™. L'entreprise a récemment été reconnue sur la liste CRN Security 100, nommée au palmarès Best in Business d'Inc. et a remporté cinq Global InfoSec Awards, notamment celui de la « Meilleure solution » pour la gestion de la cyberexposition.

Pour en savoir plus sur les partenaires mondiaux d'intégration technologique d'Armis, cliquez ici.

À propos d’Armis

Armis, le spécialiste de la gestion en cyberexposition et cybersécurité, protège l’ensemble de la surface d’attaque et gère l’exposition de l’organisation aux cyberrisques en temps réel. Dans un monde en évolution rapide et sans périmètre, Armis veille à ce que les organisations voient, protègent et gèrent en permanence tous les actifs critiques, du site au cloud. Armis sécurise les entreprises Fortune 100, 200 et 500 ainsi que les agences gouvernementales, les États et les entités locales pour aider à garder les infrastructures critiques, les économies et la société en sécurité 24/7. Armis est une société privée dont le siège est en Californie.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.