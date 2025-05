AWS y HUMAIN anunciaron una innovadora zona de inteligencia artificial para acelerar la adopción de la IA en Arabia Saudí y el mundo

RIAD, Arabia Saudí--(BUSINESS WIRE)--Amazon Web Services, Inc. (AWS), una compañía de Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), junto con HUMAIN —la recientemente creada compañía de Arabia Saudí responsable de impulsar la innovación en IA en el Reino y el mundo— anunciaron hoy sus planes de invertir más de $5000 millones en una asociación estratégica para construir una innovadora "zona de IA" en el Reino. Esta zona de IA será la primera en su clase y reunirá múltiples funciones innovadoras, como infraestructura y servidores dedicados a la IA de AWS con semiconductores de primer nivel, redes UltraCluster para un entrenamiento e inferencia de IA más veloces, servicios de AWS, como SageMaker y Bedrock, y servicios de aplicaciones de IA, como Amazon Q, para avanzar en la misión de Arabia Saudí de convertirse en líder global en materia de inteligencia artificial.

Como anunció previamente AWS, se está construyendo actualmente una región de infraestructura de AWS en Arabia Saudí que estará disponible en 2026. Amazon invertirá $5300 millones de dólares estadounidenses (unos 19 880 millones de riales saudíes) en Arabia Saudí para desarrollar esta nueva región para AWS. La nueva zona de IA que se anunció hoy es una inversión complementaria para hacer crecer la demanda global y local de servicios avanzados de IA en el Reino, y forma parte del compromiso a largo plazo de AWS de llevar su infraestructura y servicios de primer nivel a Arabia Saudí.

Esta colaboración está en consonancia con la Visión 2030 de Arabia Saudí y está fundamentada en la promesa de 2024 que hizo el Reino de invertir en la construcción de una economía impulsada por la IA. Esto representa un paso significativo en la realización de las ambiciones de Arabia Saudí de liderar globalmente en materia de IA. AWS llevará sus habilidades avanzadas en infraestructura de servidores y redes a Arabia Saudí, y también sus servicios de inteligencia artificial y aprendizaje autónomo. Esto incluye Amazon SageMaker AI, Amazon Bedrock y Amazon Q, servicios totalmente administrados para crear y ampliar aplicaciones de IA generativa. Con Amazon Bedrock en Arabia Saudí, las empresas y organizaciones gubernamentales pueden acceder a los modelos de alto rendimiento de las empresas líderes en IA para desarrollar aplicaciones de IA generativa seguras, que respetan la privacidad y hacen un uso responsable de la inteligencia artificial. Amazon Q es el asistente de codificación con mayores capacidades del mundo y, además, permite a las organizaciones crear asistentes impulsados por IA generativa para responder preguntas, proporcionar resúmenes, generar contenido y completar tareas basadas en datos empresariales.

Mediante esta colaboración, HUMAIN planea desarrollar soluciones de IA utilizando tecnologías de AWS para sus clientes finales. Además, HUMAIN trabajará con AWS en el desarrollo de un mercado unificado de agentes de IA, lo que simplificará el descubrimiento, la implementación y la gestión del software de IA para el gobierno de Arabia Saudí. La colaboración también pretende impulsar el crecimiento de los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM, por sus siglas en inglés), incluidos los modelos de lenguaje de gran tamaño en árabe (ALLaM), a la vez que encabeza una amplia adopción de la IA en organizaciones e industrias de toda la región del Golfo y otros territorios.

Los sectores clave —como el energético, la administración pública, sanidad y educación— podrán acelerar su transformación al concebir herramientas impulsadas por IA capaces de personalizar las experiencias de aprendizaje de los estudiantes, ayudar a proporcionar el diagnóstico temprano de enfermedades para pacientes y potenciar la productividad en los principales procesos estratégicos y operativos de la administración pública. Casos de uso como estos se acelerarán a través del Centro de innovación en IA generativa de AWS , en colaboración con HUMAIN, lo que permitirá a los clientes —desde empresas emergentes de crecimiento rápido y grandes empresas, hasta organismos gubernamentales— ampliar los itinerarios y las cargas de trabajo de IA generativa. Esto conduce a una prestación de servicios esenciales equitativa y eficiente, y a un mayor impacto social.

"Estamos muy agradecidos con AWS por redoblar su asociación a largo plazo con el Reino. Esta nueva colaboración con HUMAIN sienta las bases para la era de la inteligencia, acelera nuestro espíritu innovador, potencia nuestro talento y refuerza la posición de Arabia Saudí como un socio global predilecto para la era de la IA", declaró su excelencia el ingeniero Abdullah Alswaha, ministro de Comunicaciones y Tecnologías de la Información.

Se incentivará a las empresas emergentes de Arabia Saudí con innovación basada en IA

AWS y HUMAIN también trabajarán juntos para fomentar el sector de empresas emergentes impulsado por IA en el Reino, proporcionando acceso al conjunto más amplio y completo de herramientas y programas de tecnología en la nube, incluido AWS Activate, y ayudando a los fundadores y emprendedores más ambiciosos de Arabia Saudí a escalar sus negocios.

AWS ayudó a más de 330 000 empresas emergentes alrededor del mundo a hacer realidad sus proyectos empresariales. Sus soluciones en la nube escalables, seguras y de bajo costo, y sus servicios basados en IA —combinados con la amplia red de apoyo de HUMAIN— ayudarán a potenciar el tejido de empresas emergentes saudíes. De acuerdo con MAGNiTT, las empresas emergentes de Arabia Saudí obtuvieron $750 millones de dólares estadounidenses de financiación de capital de riesgo en 2024; la mayor participación de capital invertido en todo Oriente Próximo y el norte de África el año pasado.

"Esta colaboración para construir una zona de IA en Arabia Saudí permitirá innovaciones en todas las industrias mediante el uso de las ofertas avanzadas de IA de AWS, y refleja nuestro compromiso de apoyar la Visión 2030 de Arabia Saudí", dijo Matt Garman, gerente general de Amazon Web Services. "Juntos, dotaremos de tecnologías en la nube rentables y seguras a nuestros clientes, incentivaremos la innovación y el crecimiento económico en todo el país, y permitiremos a HUMAIN atraer nuevos clientes de todo el mundo".

Se acelerará el desarrollo de talentos para la dinámica industria tecnológica saudí

AWS está ampliando sus programas de formación y certificación centrados en el desarrollo de habilidades en IA generativa, como parte de su compromiso a largo plazo para acelerar la adopción de tecnologías en la nube en Arabia Saudí, en concordancia con los objetivos de transformación digital de la Visión 2030 del Reino. En colaboración con el Fondo de Inversión Pública (PIF, por sus siglas en inglés) de Arabia Saudí, AWS se comprometió a capacitar en IA generativa e informática en la nube a 100 000 ciudadanos del Reino, con foco en las dos certificaciones más recientes de AWS en IA generativa: AWS AI Practitioner y AWS Machine Learning Engineer Associate Certifications. La formación será impartida por la Amazon Academy. Lanzada en 2023, la Amazon Academy es el mayor programa de desarrollo de talentos de este tipo en Oriente Próximo. Ofrece formación y certificaciones transformadoras, gratuitas para los participantes, que destacan las competencias con mayor demanda y que formarán talentos saudíes para los empleos del futuro. El programa está diseñado para capacitar a la próxima generación de jóvenes saudíes, emprendedores y profesionales en cualquier etapa de su carrera para lograr el éxito a través de la computación en la nube, la logística, el liderazgo y otras habilidades con alta demanda.

Además, para ayudar a acelerar el objetivo de Arabia Saudí de potenciar a las mujeres para aumentar su participación en el mundo laboral, AWS también lanzó en 2024 un programa de mejora de las competencias —"AWS Saudi Arabia Women's Skills Initiative" (Iniciativa de AWS para la capacitación de la mujer en Arabia Saudí)— en colaboración con Skillsoft Global Knowledge. AWS se comprometió a capacitar gratuitamente a 10 000 mujeres en AWS Cloud Practitioner Essentials, mediante formaciones presenciales con profesionales certificados por AWS.

Las ambiciones de HUMAIN en materia de IA redoblan su apuesta

Se prevé que Arabia Saudí concentre la mayor parte del impacto económico estimado de la IA en Oriente Próximo en los próximos años. De acuerdo con PwC, la IA contribuirá con $130 000 millones a la economía saudí para 2030, lo que implica más del 40 % de los $320 000 millones de valor estimado para la IA en todo Oriente Próximo.

El Reino también está a la vanguardia de un esfuerzo regional para transformar los servicios del sector público y las empresas mediante innovaciones construidas en la nube e impulsadas por IA. La firma PwC calcula que casi el 70 % de las empresas de Oriente Próximo tienen previsto migrar la mayor parte de sus operaciones a la nube durante el siguiente año; mientras que un informe de Telecom Advisory Services de 2023 anticipó que la adopción pública de la nube generará $733 000 millones de dólares estadounidenses en valor económico para 2033 en todo Oriente Próximo y el Norte de África.

"La asociación de HUMAIN con AWS es crucial en el trayecto de Arabia Saudí para liderar globalmente la industria de la IA", afirmó Tareq Amin, gerente general de HUMAIN. "Al aprovechar la infraestructura en la nube y la experiencia en IA de primer nivel de AWS —combinadas con la experticia en IA de HUMAIN—, estamos creando una oferta que atraerá inversión y talento internacionales, impulsando de este modo nuestra agenda de transformación digital".

Acerca de Amazon Web Services

Desde 2006, Amazon Web Services ha sido la nube más completa y popularmente adoptada en todo el mundo. AWS ha estado ampliando permanentemente sus servicios para admitir prácticamente cualquier carga de trabajo, y actualmente cuenta con más de 240 servicios completos de cómputo, almacenamiento, bases de datos, redes, análisis, aprendizaje automático e inteligencia artificial (IA), Internet de las cosas (IoT), tecnología móvil, seguridad móvil, productos híbridos, multimedia, desarrollo de aplicaciones, implementación y gestión desde 114 zonas de disponibilidad en 36 regiones geográficas, con planes anunciados para 16 zonas de disponibilidad más y cinco regiones AWS más en Chile, Nueva Zelanda, el Reino de Arabia Saudita, Taiwán y la nube soberana europea de AWS. Millones de clientes, entre ellos las startups de crecimiento más veloz, las empresas más grandes y los principales organismos gubernamentales, confían en AWS para potenciar su infraestructura, ser más ágiles y reducir los costos. Para obtener más información sobre AWS, visite aws.amazon.com.

Acerca de Amazon

Amazon se rige por cuatro principios: la obsesión por el cliente en lugar de centrarse en la competencia, la pasión por la invención, el compromiso con la excelencia operativa y el pensamiento a largo plazo. Amazon se esfuerza por ser la empresa más centrada en el cliente del planeta, el mejor empleador del planeta y el lugar de trabajo más seguro del planeta. Las opiniones de los clientes, las compras con 1 clic, las recomendaciones personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, las tabletas Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnología Just Walk Out, Amazon Studios y The Climate Pledge son algunos de los productos pioneros de Amazon. Para más información, visite amazon.com/about y siga @AmazonNews.

Acerca de HUMAIN

HUMAIN, una empresa del Fondo de Inversión Pública, es una compañía global de inteligencia artificial que ofrece funciones de IA completas en cuatro áreas principales: centros de datos de última generación; plataformas en la nube e infraestructuras de alto rendimiento; modelos de IA avanzados, incluido uno de los modelos de lenguaje de gran tamaño multimodales en árabe más avanzados del mundo; y soluciones de IA transformadoras que combinan un conocimiento profundo del sector con la ejecución en el mundo real. El modelo integral de HUMAIN sirve tanto a organizaciones del sector público como privado, lo que genera un valor exponencial en todas las industrias, impulsa la transformación y refuerza las capacidades mediante la sinergia entre las personas y la inteligencia artificial. Con una creciente cartera de productos de IA específicos para cada sector y el objetivo principal de impulsar el liderazgo en propiedad intelectual (PI) y la supremacía del talento en todo el mundo, HUMAIN fue desarrollada para la competitividad global y la distinción nacional.

www.humain.ai

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.