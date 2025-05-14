Svante與SAMSUNG E&A簽署共同開發協議，推出數位化橇裝式模組化碳捕集工廠

卑詩省溫哥華--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Svante Technologies Inc. (Svante)與SAMSUNG E&A今日宣布，雙方簽署了一項共同開發協議，以Svante新穎的VeloxoTherm固體吸附劑碳捕集過濾器技術為基礎，利用SAMSUNG E&A的先進數位化解決方案和模組化能力，共同開發一套標準化的橇裝式模組化碳捕集工廠。該協議是在Svante的盛大開幕活動期間簽署，此次活動代表其位於加拿大溫哥華的新商業過濾器製造工廠進入試運轉。這是全球第一個採用Svante過濾器技術的超級工廠，能夠生產出足夠的過濾器，每年可捕集1000萬公噸二氧化碳。

Svante總裁兼執行長Claude Letourneau表示：「我們正努力消除快速部署工業碳捕集技術的最大障礙，首先是建造我們世界一流的製造工廠，其次是與SAMSUNG E&A合作，透過標準化的設計和製造解決方案，縮短專案執行時間並降低現場建設成本。」

SAMSUNG E&A是全球能源產業的綜合解決方案供應商，也是世界首屈一指的工程、採購和施工(EPC)及專案管理公司之一，致力於推動全球能源轉型。SAMSUNG E&A在以模組化和數位化為基礎執行大型資本專案方面的豐富經驗結合Svante的第二代碳捕集與去除技術，使此次合作成為創新且可行的方案，可為重工業和能源領域的客戶提供基於工程的碳管理解決方案。

SAMSUNG E&A借助「E&Able」解決方案擴大其環保業務組合，該解決方案透過先進技術推動永續發展的未來。E&Able體現了SAMSUNG E&A透過為客戶快速取得突破性技術來解決氣候變遷等緊迫社會挑戰的承諾。它也代表了該公司更快達成碳中和與循環經濟等全球目標的使命。該公司正在加快推廣能源轉型和環保領域的新業務，專注於三大E&Able策略：E&Able Low（低碳）、E&Able Zero（無碳）和E&Able Circle（環保）。SAMSUNG E&A總裁兼執行長Hong Namkoong表示：「當下，碳捕集、利用與封存(CCUS)產業價值鏈參與者亟需重新思考如何更快速、更具成本效益、更高效地推展專案。在使用同一EPF承包商的情況下並行推展多個專案將顯著提高專案績效。此外，我們率先推出了工程資料平台(Engineering Data Platform, EDP)，利用數位工具來提高專案執行效率，最終縮短工期並降低成本。」

Svante開發了一種獨特的、對環境負責的碳捕集與去除技術，採用了其所謂的「結構化吸附床」，也就是「過濾器」。該公司的過濾器塗覆有奈米工程固體吸附材料，能夠從紙漿和造紙、垃圾發電、水泥、鋼鐵、化肥、制氫等工業排放中捕集二氧化碳。該公司的過濾器技術還可用於直接空氣捕集(DAC)，即從環境空氣中捕集並去除已經排放到大氣中的二氧化碳。

Svante總裁兼執行長Claude Letourneau表示：「我們期待與SAMSUNG E&A合作，以大規模交付全球商業碳捕集專案。SAMSUNG E&A在工業和能源領域擁有50多年的模組化經驗，在我們持續顯著擴大營運規模、提升過濾器製造能力以增加訂單量的過程中，這些經驗將無比寶貴。」

此次合作的目標之一是透過碳捕集工廠的整合式專案交付模式，為工業客戶提供一站式服務。SAMSUNG E&A和Svante將開發標準化的先進前端(FEL3)工程套件可交付成果。在專案執行階段，預計SAMSUNG E&A將成為橇裝式二氧化碳捕集工廠模組的獨家EPF供應商，而Svante將提供其獲得專利的碳捕集裝置（接觸器）和過濾床。這種建設大型工業設施的合作方式已被證明能有效實現工業專案管理和績效的最佳化。

Letourneau補充道：「這項協議將協助我們繼續交付世界一流的、對環境負責的碳捕集工廠，為客戶提供成本和進度的確定性，以及便捷的預設計模組和資料驅動的自動化工程套件——除了我們的技術帶來的其他獨特優勢外，這也是我們現在能夠為客戶提供的服務。整合式專案交付模式表示客戶無需再依賴他們過去不得不採用的傳統投標採購交易關係。」

兩家公司將一起努力，在全球發現、開發和交付商業規模的碳捕集專案，確保這些地區的重工業和能源生產商擁有更可行的途徑來達成其減排目標。

關於Svante：

Svante總部位於加拿大卑詩省溫哥華，是一家以目標為導向的一流碳捕集和去除解決方案供應商。該公司生產奈米工程過濾器和模組化旋轉接觸器裝置，以對環境負責的方式從工業排放和空氣中捕集和去除二氧化碳。Svante入選了2023年全球潔淨技術100大企業、XPRIZE Foundation的XB100 – 世界100大深度科技公司，並在Corporate Knights的加拿大未來50家成長最快的永續私有公司中排名第二。如欲瞭解更多關於Svante的資訊，請造訪www.svanteinc.com，並在LinkedIn或Twitter @svantesolutions上關注Svante。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。