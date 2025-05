Svante與SAMSUNG E&A簽署共同開發協議,推出數位化橇裝式模組化碳捕集工廠

Svante與SAMSUNG E&A簽署了一項共同開發協議,以Svante新穎的VeloxoTherm™固體吸附劑碳捕集過濾器技術為基礎,利用SAMSUNG E&A的先進數位化解決方案和模組化能力,推出標準化的橇裝式模組化碳捕集工廠。

標準化的模組化套件將由Svante和SAMSUNG E&A在全球進行品牌推廣和行銷,為重工業和能源領域交付從專案早期開發階段到工程、採購和製造(EPF)的商業碳捕集、利用和封存專案。

在加拿大卑詩省本拿比舉行的Svante盛大開幕活動期間,SAMSUNG E&A和Svante的領導人在一場非公開簽約儀式上簽署了共同開發協議。兩家公司攜手合作,共同為全球工業設施開發和交付模組化、標準化的碳捕集工廠。左起:Svante Group營收長Matt Stevenson、Svante解決方案與數位服務總裁Mark Claessen、Svante Group總裁兼執行長Claude Letourneau、SAMSUNG E&A執行長兼總裁Hong Namkoong、SAMSUNG E&A永續解決方案部門主管Sean Chung、SAMSUNG E&A永續解決方案副總裁Wonsik Cho。

