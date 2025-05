AV en het Nederlandse ministerie van Defensie breiden partnerschap uit om Puma™ UAS-vloot te moderniseren en schaalbare systemen met een lange levensduur in te zetten

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--AeroVironment, Inc. (“AV”) (NASDAQ: AVAV) kondigde vandaag een nieuw contract aan met het Nederlandse ministerie van Defensie om de Nederlandse Puma™ UAS-vloot te moderniseren met uitgebreide mogelijkheden voor een verhoogd situationeel bewustzijn en verhoogde operationele effectiviteit.

In het kader van het contract zal het Nederlandse ministerie van Defensie zijn Puma 3 AE UAS-vloot met geavanceerde mogelijkheden moderniseren dat troepen in staat stelt om bedrijfskritische operaties autonoom en veilig uit te voeren, zelfs in omgevingen zonder GPS en die omstreden zijn. De verbeteringen zullen de overlevingskansen verhogen, de communicatie versterken en de optie voor vertical take-off and landing (VTOL) toevoegen om de operationele flexibiliteit te maximaliseren. Leveringen zijn gestart, en de opgewaardeerde systemen kunnen snel worden ingezet voor ploegen en pelotons.

Bovendien breidt Nederland zijn UAS-portfolio uit met de overname van Puma LE wat zorgt voor een verbeterde duurzaamheid en verbeterd assortiment. Zowel Puma 3 AE en Puma LE bieden schaalbare ISR-mogelijkheden voor tactische formaties en civiele missies.

Bewezen staat van dienst in de zwaarste gevechtszones, waaronder voortdurende implementatie in Oekraïne—Puma-systemen hebben hun praktische reputatie bewezen in omgevingen met hoge dreigingen. Voortdurende wijzigingen die worden aangestuurd door ervaring in de frontlinie houden beide platforms missieklaar, snel aanpasbaar en uitgerust met de laatste technologie om evoluerende dreigingen voor te blijven.

“Ons uitgebreid partnerschap met het Nederlandse ministerie van Defensie benadrukt de stijgende vraag naar aanpasbare onbemande systemen die missieklaar zijn voor de NAVO," zei Trace Stevenson, AV's president van Autonome Systemen. "AV's Puma-platformen met een bewezen staat van dienst op het slagveld zijn gebouwd om realtime-informatie en ongeëvenaarde flexibiliteit op het slagveld te leveren, zodat onze partners snellere, slimmere beslissingen kunnen maken in 's werelds meest omstreden omgevingen."

Ontworpen voor snel veranderende expeditionaire operaties. Puma UAS kan worden ingezet door één enkele soldaat of vanuit Fennek-verkenningsvoertuigen waardoor flexibele ISR aan de rand mogelijk is. Deze upgrades zijn onderdeel van een breder Nederlands initiatief om onbemande mogelijkheden te moderniseren en op te schalen in hun activiteiten.

