GSK verwerft efimosfermin, een potentieel superieur fase III-geneesmiddel voor de behandeling en preventie van de progressie van steatotische leverziekte (SLD)

CAMBRIDGE, Mass.--(BUSINESS WIRE)--GSK plc (LSE/NYSE: GSK) en Boston Pharmaceuticals, een toonaangevend biofarmaceutisch bedrijf in een klinische fase dat zeer gerichte therapieën voor patiënten met ernstige leverziekten ontwikkelt, kondigden vandaag aan dat ze een overeenkomst hebben gesloten waarbij GSK het belangrijkste product van Boston Pharmaceuticals, efimosfermin alfa, overneemt.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.