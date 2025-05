ARKANCE e Eagle Point Software estendono la Partnership a EMEA

DUBUQUE, Iowa & PARIGI--(BUSINESS WIRE)--ARKANCE, leader globale nelle soluzioni di trasformazione digitale per l'architettura, l'ingegneria e l'edilizia (AEC) e per i settori industriale e Eagle Point Software offrono una partnership alla regione EMEA. Basandosi su anni di collaborazione negli Stati Uniti e nell'Asia-Pacifico, rafforzati dall'alleanza globale, offrono ora anche soluzioni di e-learning e di formazione digitale ai clienti in tutta Europa.

Mentre le aziende AEC lavorano sullo stringere i divari tra le competenze e a tenere il passo con le trasformazioni digitali, attrarre la prossima generazione di talenti è essenziale. Gli studi dimostrano come il 65% dei Gen Z dice di preferire la formazione online rispetto alle lezioni in presenza1, rendendo l'istruzione on-demand e su cloud più attraente per i nuovi professionisti. Questo rende l'istruzione on-demand e su cloud non solo attraente, ma anche pressante.

Con l'offerta della partnership a EMEA, ARKANCE diventerà il partner rivenditore globale più grande al mondo di Pinnacle Series, il Learning Management System (LMS) di Eagle Point e Pinnacle Lite, software di eLearning del provider di soluzioni. Eagle Point migliorerà anche l'impatto globale e creerà lo standard del settore per gli strumenti di apprendimento in AEC e industriali in tutto il mondo.

Con l'apprendimento personalizzato, le valutazioni delle competenze e le librerie personalizzate per la formazione, i professionisti possono conoscere gli strumenti leader come AutoCAD, Revit, Bluebeam e altro ancora. La formazione supporta sia l'apprendimento individuale che la condivisione delle conoscenze in tutta l'organizzazione.

Greg Arranz, CEO di ARKANCE dice: “Il nostro obiettivo è quello di aiutare i clienti a costruire soluzioni digitali più intelligenti. Pinnacle è il partner ideale per soddisfare le necessità di apprendimento di una nuova generazione di ingegneri e designer. Insieme, possiamo aiutare i team ad alzare il livello delle competenze a quello delle ultime innovazioni dei provider di tecnologia di punta. I clienti possono così progredire verso un apprendimento più approfondito con il contenuto specifico di ARKANCE e la consulenza dei nostri esperti. Pinnacle Series offre ancha la possibilità di personalizzare e sviluppare un piano di apprendimento completo per i clienti che devono offrire corsi di formazione sui propri processi e strumenti.”

Nella regione EMEA, ARKANCE rafforzerà la sua capacità iconica in corsi di formazione in lingua locale con istruttori, che ha storicamente costituito la sua forza, in modo da offrire un modello ibrido che combina la flessibilità dell'apprendimento su richiesta con la profondità della consultazione personalizzata e dell'istruzione di persona.

“Questa partnership rappresenta una pietra miliare significativa per l'espansione globale del software di Eagle Point che ci permette di aiutare centinaia di migliaia di persone in più,” ha detto Steve Biver, Chief Operating Officer di Eagle Point Software. “Pinnacle Series non è solo formazione sul software – ma è anche un nuovo modo di pensare a come le organizzazioni fanno l'onboarding, l'aggiornamento e offrono supporto ai propri team. L'esperienza profonda di ARKANCE nell'AEC e nei settori industriali la rendono un grande partner per accrescere il valore delle serie Pinnacle in tutto il mondo.”

Informazioni su Eagle Point Software

A partire dal 1983, Eagle Point Software si è concentrata sull'aumento della produttività di AEC e dei professionisti della produzione. La soluzione fiore all'occhiello dell'azienda, Pinnacle Series, offre una potente piattaforma di eLearning che spinge l'adozione di software da parte degli utenti, quali Autodesk, Microsoft e Bluebeam. Con oltre 500.000 utenti in tutto il mondo, Pinnacle Series supporta le ditte nel raggiungimento di prestazioni migliori tramite l'apprendimento continuo.

Informazioni su ARKANCE

ARKANCE, una sussidiaria del leader di servizi francese B2B Monnoyeur Group, è un partner globale della trasformazione digitale dei settori edilizi e industriali. Fondata nel 2018, ARKANCE è attiva in oltre 20 Paesi, offrendo servizi professionali in più di 20 Paesi, soluzioni innovative e corsi di formazione avanzata. I nostri team combinano il software proprietario Be. Smart con tecnologie provenienti da una rete di partner eccellenti, per aiutare i clienti a superare il varico tra il design e le operazioni. Con 1.300+ professionisti, aiutiamo le aziende a creare resilienza, aumentare la redditività e migliorare i risultati dei progetti.

Per maggiori informazioni su ARKANCE visitare il nostro sito web

https://arkance.world/gb-en/services/eagle-point-pinnacle

