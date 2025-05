Oracle et Infobip renforcent leur partenariat pour proposer des expériences conversationnelles à l'échelle mondiale

VODNJAN, Croatie--(BUSINESS WIRE)--La plateforme de communications cloud mondiales Infobip annonce aujourd'hui avoir renforcé son partenariat avec Oracle afin d'offrir des expériences conversationnelles aux entreprises et aux marques du monde entier. Cette nouvelle intégration permet aux clients et partenaires d'Infobip et d'Oracle d'accéder aux services omnicanaux d'Infobip via Oracle Integration.

Les clients s'attendent de plus en plus à des communications omnicanales, mais l'intégration et la gestion de nouveaux canaux peuvent s'avérer très chronophages et nécessiter des processus complexes de développement, de déploiement et d'organisation. Le nouvel Omnichannel Messaging Adapter for Oracle Integration d’Infobip relève ce défi en permettant à tous les types d’entreprises de travailler avec des flux de messagerie omnicanaux couvrant les solutions Oracle et tierces, y compris WhatsApp et RCS, et de les gérer. Déployable rapidement, la solution réduit les délais de mise sur le marché.

En outre, Infobip a fourni un cas d’utilisation prédéfini, ou Accelerator pour la solution de centre de contact d’Oracle, Oracle B2C Service. Cet Accelerator est une solution flexible qui permet aux consommateurs de se connecter à l'équipe de support d'une entreprise via SMS et WhatsApp, offrant une expérience de communication bidirectionnelle rationalisée. Tant l’adaptateur de messagerie omnicanal que l’accélérateur offrent des solutions low-code et no-code, au bénéfice des clients et partenaires d’Oracle.

Oracle Integration fournit une connectivité sécurisée et hautement évolutive, quelles que soient les applications avec lesquelles une organisation se connecte ou l'endroit où elles sont hébergées.

« Notre nouvelle collaboration avec Infobip aidera les entreprises à simplifier la connectivité et à assurer l’intégration entre la plateforme de messagerie Infobip et toutes les applications utilisant notre plateforme d’intégration unifiée en tant que service, Oracle Integration », déclare Deepak Arora, vice-président, gestion des produits, Oracle. « Ce partenariat s’appuie sur notre vision consistant à alimenter l’innovation en matière d’IA pour un plus grand nombre d’entreprises en intégrant toutes les applications, données et services en tout lieu. »

« L’Omnichannel Messaging Adapter for Oracle Integration permet aux clients d’Infobip et d’Oracle d’adapter nos solutions omnicanales à leurs besoins spécifiques en utilisant la même plateforme en quelques clics », déclare Veselin Vuković, directeur des alliances, Infobip. « La solution est flexible et fonctionne pour un large éventail de secteurs et d’industries. »

À propos d’Infobip

Infobip est une plateforme mondiale de communications cloud qui permet aux entreprises de créer des expériences connectées à toutes les étapes du parcours client. Accessibles via une plateforme unique, les solutions d’Infobip en matière d’engagement omnicanal, de gestion des identités, d’authentification des utilisateurs et de centres de contact aident les entreprises et les partenaires à surmonter la complexité des communications avec les consommateurs pour développer leurs activités et augmenter leur fidélisation. Elle offre une technologie native capable d’atteindre plus de sept milliards d’appareils mobiles et d’« objets » sur les six continents, connectés à plus de 9 700 connexions, dont plus de 800 sont des connexions directes d’opérateurs. Infobip a été créée en 2006 et est dirigée par ses cofondateurs, le PDG Silvio Kutić, Roberto Kutić et Izabel Jelenić.

À propos du programme de partenariat d’Oracle

Le programme de partenariat d’Oracle aide Oracle et ses partenaires à stimuler la réussite commune des clients et la dynamique commerciale. Le programme nouvellement optimisé offre aux partenaires le choix et la flexibilité, offrant plusieurs axes de programme et une gamme robuste d'avantages fondamentaux couvrant la formation et l'habilitation, la collaboration de mise sur le marché, les accélérateurs techniques et le soutien au succès. Pour en savoir plus, consultez https://www.oracle.com/partner/.

Marque commerciale

Oracle, Java, MySQL et NetSuite sont des marques déposées d'Oracle Corporation. NetSuite a été la première entreprise de cloud computing à se lancer dans la nouvelle ère du cloud computing.

