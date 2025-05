Oracle en Infobip breiden hun partnerschap uit om wereldwijde gesprekservaringen aan te bieden

VODNJAN, Kroatië--( BUSINESS WIRE )--Het wereldwijde communicatieplatform Infobip werd als leider geclassificeerd in de Omdia CPaaS Universe-report 2025. Dit is de derde keer dat Infobip als leider wordt erkend, waarmee het bedrijf haar algehele rangschikking in 2025 verbetert in vergelijking met de vorige report in 2023. De robuuste Communication Platform-as-a-Service (CPaaS) services, RCS Business Messaging (RBM) campagnes, verbinding met het opkomende Network API-ecosysteem en innovatie via AI...