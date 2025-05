AWS en HUMAIN kondigen baanbrekende AI-zone aan om AI-adoptie te versnellen in Saoedi-Arabië en wereldwijd

RIYADH, Saoedi-Arabië--(BUSINESS WIRE)--Amazon Web Services, Inc. (AWS), een bedrijf van Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), en HUMAIN, een nieuw opgericht bedrijf in Saoedi-Arabië dat verantwoordelijk is voor het stimuleren van AI-innovatie in het koninkrijk en wereldwijd, hebben vandaag bekendgemaakt dat ze van plan zijn om meer dan 5 miljard dollar te investeren in een strategisch partnerschap voor de oprichting van een baanbrekende 'AI-zone'. Deze AI-zone, de eerste in zijn soort, verenigt verschillende innovatieve mogelijkheden, waaronder speciale AWS AI-infrastructuur en servers met halfgeleiders van wereldklasse, UltraCluster-netwerken voor snellere AI-training en -inferentie, AWS-services zoals SageMaker en Bedrock, en AI-applicatieservices zoals Amazon Q. Met deze investering zet Saudi-Arabië zijn missie voort om wereldleider op het gebied van AI te worden.

