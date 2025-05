Ink Innovation et Riyadh Air s'associent pour repenser l'expérience des voyageurs numériques

ALICANTE, Espagne--(BUSINESS WIRE)--Riyadh Air, le transporteur national numérique d'Arabie saoudite, s'associe à Ink Innovation pour offrir une expérience de vol flexible et pratique. Ensemble, ils visent à redéfinir les normes de gestion des livraisons dans un monde influencé par le commerce électronique, l'informatique en nuage et l'évolution des attentes des voyageurs.

Tony Douglas, PDG de Riyadh Air, a déclaré :

« Ink est un partenaire clé de Riyadh Air et continue d'encourager l'innovation à chaque étape du voyage. En tant qu'innovateur technologique partageant les mêmes idées, il s'agit d'un collaborateur idéal car nous cherchons à proposer une expérience numérique exceptionnelle à nos clients lors de leur premier contact avec le voyage. »

Dépasser les systèmes traditionnels

Les compagnies aériennes sont depuis longtemps confrontées à des infrastructures obsolètes - des systèmes conçus pour transporter les passagers d'un point A à un point B, mais pas pour les ravir ou les adapter. Ce partenariat vise à changer cette situation.

Riyadh Air et Ink mettent en œuvre un système complet de gestion des livraisons aligné sur le modèle MAR (Modern Airline Retailing) de l'IATA. La plateforme permet de gérer et d'interagir avec les commandes en temps réel, sans avoir recours à des systèmes obsolètes reposant sur les PNL ou les PNR. Les voyageurs peuvent ainsi prendre en charge leur voyage.

Les passagers pourront effectuer des changements en cours de route, ajouter des services en cours de voyage et se connecter à des contenus tiers dans le cadre d'une expérience rationalisée. Au lieu de voyages statiques et réservés, le voyage devient modulaire, personnel et réactif.

Éprouvé dans le domaine

Le système a déjà prouvé qu'il était prêt. Riyadh Air a obtenu son certificat d'opérateur aérien en utilisant la plateforme d'Ink, avec des vols de démonstration à travers les continents. Toutes les fonctions de traitement des vols, d'enregistrement et de contrôle du chargement ont été réalisées à l'aide des outils numériques d'Ink.

En s'appuyant sur des opérations mobiles et une architecture cloud-native, les équipes de Riyadh Air pourront répondre instantanément aux besoins des passagers ou des opérations, qu'il s'agisse d'un changement de siège de dernière minute ou de la gestion de vols perturbés, sans les inconvénients typiques des anciens systèmes.

De la compagnie aérienne à l'écosystème des voyages

L'ambition va bien au-delà de l'expérience du terminal de l'aéroport et de la mise à jour de la procédure d'enregistrement. Ink et Riyadh Air ont conçu leur système pour mettre en relation les voyageurs avec les hôtels, les transferts aéroportuaires, les expériences locales et les transports multimodaux comme le train. Ce système est conçu pour favoriser la vente incitative, la vente croisée et la prestation de services personnalisés, tout en répondant aux attentes modernes du voyageur d'aujourd'hui.

« Nous développons une plateforme qui s'aligne parfaitement sur le modèle de vente au détail moderne des compagnies aériennes », a déclaré Shawn Richards, PDG et Co-fondateur d’Ink Innovation. « Notre vision du voyage consiste à donner aux passagers beaucoup plus de pouvoir qu'ils n'en ont aujourd'hui. Nous pensons que les voyageurs voudront avoir la possibilité de modifier, d'améliorer ou de supprimer des parties de leur voyage en toute simplicité. Actuellement, ce n'est pas possible. »

Pendant que de nombreuses compagnies aériennes continuent de planifier des mises à niveau numériques et de déployer des systèmes de livraison en 2027 et au-delà, Riyadh Air et Ink déploieront complètement ce système en 2025.

Ink fournit une plateforme dynamique conçue pour évoluer avec les voyages des passagers.

À propos de Riyadh Air

Riyadh Air, propriété de PIF, est une compagnie aérienne de classe mondiale. Lancée en mars 2023, la compagnie aérienne sera une compagnie numérique à service complet qui adopte les meilleures pratiques internationales en matière de durabilité et de sécurité sur l'ensemble de sa flotte d'avions sophistiqués. D'ici 2030, Riyadh Air proposera à ses clients plus de 100 destinations dans le monde entier, en leur offrant une expérience exceptionnelle fondée sur l'hospitalité saoudienne authentique et chaleureuse.

Site : www.riyadhair.com

À propos d’Ink Innovation (Ink)

Ink fournit une plateforme dynamique de systèmes hébergés dans le cloud, de dispositifs en libre-service et de solutions mobiles ou basées sur un navigateur pour les activités des aéroports et des compagnies aériennes. Elle est conçue pour évoluer avec les déplacements des passagers. Fondée en 2011, basée en Espagne, Ink opère à l'échelle internationale, en partenariat avec des clients tels que l'aéroport de Copenhague, JFK Terminal One, Jet2, TUIfly, Marabu, Lift, et Menzies Aviation.

Site : www.innovation.ink.

