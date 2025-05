Aeroméxico seleciona Volantio para seu Sistema de Gerenciamento de Receitas Pós-Reserva

ATLANTA E CIDADE DO MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--A Volantio Inc. ("Volantio"), líder mundial em soluções de gerenciamento de receitas pós-reserva para companhias aéreas, anunciou hoje que o Grupo Aeroméxico ("Aeroméxico") selecionou sua Plataforma de Re-Commerce para aumentar a eficiência operacional no período de pós-reserva.

A Plataforma de Re-Commerce da Volantio utiliza redes neurais para identificar voos de alta demanda antes da partida e oferece automaticamente opções para passageiros que podem alterar seu itinerário para voos de menor demanda, aprimorando assim a experiência do passageiro.

A tecnologia estará integrada diretamente ao sistema de atendimento a passageiros da Aeroméxico, o SabreSonic, destacando a capacidade da Volantio de expandir em uma ampla gama de plataformas de reserva.

"O gerenciamento de receitas pós-reserva é a próxima fronteira da otimização de receitas", disse Azim Barodawala, Diretor Executivo e Cofundador da Volantio. "Há mais de 90 anos, a Aeroméxico atua como líder na aviação latino-americana e temos muito orgulho desta parceria para incrementar maior receita, eficiência operacional e satisfação dos passageiros no período de pós-reserva."

"Na Aeroméxico, buscamos constantemente formas inovadoras de melhorar a experiência de nossos clientes e, ao mesmo tempo, maximizar a eficiência em todas as nossas operações", disse Jaime Castro, Vice-Presidente de Estratégia de E-Commerce e Produtos de Receita da Aeroméxico. "A Plataforma de Re-Commerce da Volantio irá nos ajudar a oferecer mais flexibilidade a nossos passageiros e a alinhar melhor a capacidade com a demanda. Estamos animados em fazer parceria com a equipe."

A parceria com a Aeroméxico tem por base o impulso existente da Volantio no mercado latino-americano.

Sobre a Volantio

A Volantio é líder mundial em Sistemas de Gerenciamento de Receitas Pós-Reserva para o setor de viagens, e aproveita a IA para transformar a flexibilidade de passageiros em maior lucro e melhores experiências do cliente. O Gerenciamento de Receitas Pós-Reserva é a próxima fronteira da otimização de receitas, com foco no período entre o momento em que a reserva do passageiro e a partida de seu voo. As companhias aéreas se beneficiam do melhor uso da capacidade, passageiros mais satisfeitos e menores emissões de carbono por passageiro transportado. A Volantio é a maior, mais experiente e mais premiada provedora de Gerenciamento de Receitas Pós-Reserva, atendendo a mais de uma dúzia de companhias aéreas ao redor do mundo, incluindo Air Canada, Alaska Airlines e Qantas, bem como o Disney Theatrical Group. A Volantio conta com o suporte financeiro da Amadeus, IAG, JetBlue, Qantas e Alaska Airlines, possuindo parcerias oficiais com a PROS, Navitaire e Amadeus. Para mais informações, acesse volantio.com.

