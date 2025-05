SecurityBridge collabora con Microsoft per migliorare la sicurezza SAP con Microsoft Sentinel

INGOLSTADT, Germania--(BUSINESS WIRE)--SecurityBridge, il centro di comando per la sicurezza informatica SAP, è lieta di annunciare la sua collaborazione con Microsoft per l'integrazione dei dati SAP in Microsoft Sentinel. L'integrazione consente a SecurityBridge di condividere senza problemi gli eventi di sicurezza SAP con la gestione di informazioni sulla sicurezza e degli eventi (SIEM) cloud-native di Microsoft Sentinel, migliorando la visibilità per rilevare e rispondere alle minacce negli scenari SAP ove necessario.

"Questa stretta collaborazione rappresenta un importante sviluppo nella sicurezza SAP. L'integrazione della nostra piattaforma di sicurezza informatica nativa SAP con le capacità di Microsoft Sentinel rende i complessi eventi di sicurezza SAP accessibili e fruibili per tutti i team di sicurezza, offrendo in ultima analisi ai clienti la conoscenza per proteggere meglio i sistemi SAP dalle minacce", ha affermato Ivan Mans, CTO & cofondatore di SecurityBridge.

