GSK將收購efimosfermin，這是一種處於第三期臨床階段、可望成為同類最佳的專科藥物，用於治療和預防脂肪性肝病(SLD)的進展

麻薩諸塞州劍橋--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- GSK plc (LSE/NYSE: GSK)和致力於為嚴重肝病病患開發高度標靶治療方法的一流臨床階段生物製藥公司Boston Pharmaceuticals今日宣布，雙方已達成一項協議，GSK將收購Boston Pharmaceuticals的主要資產efimosfermin alfa。Efimosfermin是一種處於第三期臨床階段、可望成為同類最佳的研究性專科藥物，用於治療和預防脂肪性肝病(SLD)的進展。根據該協議，GSK將支付12億美元的預付款，並可能根據里程碑達成情況追加總計8億美元的里程碑付款。

Efimosfermin是一種新型的每月注射一次的纖維母細胞生長因子21 (FGF21)類似物治療藥物，目前正處於臨床開發階段，用於治療包括肝硬化在內的代謝功能障礙相關脂肪性肝炎(MASH)，並可望在酒精性肝病（ALD，同為SLD的一種形式）方面進行進一步開發。鑑於efimosfermin直接的抗纖維化作用機制，以及GSK在人類遺傳學和疾病表型研究中由資料驅動的洞察，它有潛力解決SLD更晚期的階段，並有機會與GSK’990（一種正在開發用於治療SLD其他病患子群體的siRNA治療藥物）共同使用。

收購efimosfermin與GSK專注於免疫系統相關科學的研發重點高度契合，進一步證明了該公司意圖利用其對纖維化和自體發炎的深入理解，開發精準介入措施以阻止和逆轉疾病惡化。

SLD是一個存在大量未滿足醫療需求的領域，影響著全球約5%的人口，且病患的治療選擇有限。1SLD（包括MASH和ALD）的特徵是肝臟中脂肪的累積（脂肪變性），伴有相關的發炎和纖維化。ALD影響著全球約2600萬病患，與MASH共同構成美國肝移植的主要病因，給醫療保健系統帶來了巨大的負擔和成本。1,3終末期肝病會帶來巨大且不成比例的醫療成本。減少中度至重度纖維化以預防肝硬化、肝癌、住院和移植的介入措施可望在未來二十年為美國醫療保健系統節省400億至1000億美元。4

efimosfermin 第二期臨床試驗的最新資料旨在評估每月皮下注射劑量在經活檢證實為中度至重度（F2或F3）MASH病患中的療效和安全性。資料顯示，efimosfermin能夠快速且顯著地逆轉肝纖維化並阻止其進展，且耐受性可控。這些資料表明，相較其他治療方法，其在改善纖維化方面具有潛在的更大優勢，並且預期其獲益獨立于背景升糖素樣胜肽-1 (GLP-1)治療。此外，efimosfermin可降低甘油三酯水準並改善血糖控制，這對於經常面臨心臟代謝副發病變的MASH病患來說是重要的考量因素。Efimosfermin的獨特特性，包括低免疫原性和延長的半衰期，也為每月給藥方案提供了潛力，並提高了病患的便利性。該試驗的完整資料已於2024年11月在美國肝病研究協會(AASLD)會議上公布。5

GSK科學長Tony Wood表示：「FGF21類藥物在MASH方面已顯示出一些令人振奮的資料，包括逆轉肝硬化的疾病首次證據，而efimosfermin憑藉其每月給藥方案和耐受性，有潛力定義一種新的標準治療方案。Efimosfermin將顯著擴充我們的肝病藥物研發產品線，並為我們提供開發一種新的潛在同類最佳藥物的機會，可望於2029年首次推出。它與正在開發用於治療ALD和MASH的GSK’990相輔相成，為GSK提供了開發單藥治療和潛在共同治療以改善病患治療效果的選擇。」

Boston Pharmaceuticals董事長、醫學博士Elias Zerhouni表示：「我為今天與GSK達成的協議感到非常驕傲，GSK是我熟知且欽佩的公司，同時也為Sophie Kornowski領導的Boston Pharmaceuticals團隊的出色工作感到驕傲。值得注意的是，如果沒有Bertarelli家族對尖端科學和生物科技企業的令人印象深刻、持續且長期的策略承諾，這一切都不可能實現，正是這種承諾推動了我們的Efimosfermin alfa的開發，使其成為相關治療領域中可望成為同類最佳的療法。我們很高興全球領軍企業GSK體認到Efimosfermin在解決與日俱增的全球公共衛生問題和未滿足的醫療需求方面的潛力。我們共同期待Efimosfermin alfa在成為SLD病患同類最佳治療方案的道路上繼續前行。」

Boston Pharmaceuticals執行長、藥學博士Sophie Kornowski表示：「今天對Boston Pharmaceuticals和Efimosfermin alfa來說是一個關鍵的時刻，我們與GSK開啟了新的篇章，GSK是一家在肝病領域擁有成熟專業知識的全球性企業，並且與我們具有為病患服務的共同承諾。我們的成就歸功於Boston Pharmaceuticals的敬業團隊，他們以極大的緊迫感專注于開發Efimosfermin的使命。我要特別感謝Ernesto Bertarelli堅定不移的支援，以及他在過去幾年中所貢獻的專業知識。」

efimosfermin的加入進一步強化了GSK的肝病專科藥物研發產品線，旨在解決纖維化肝病的病毒性（慢性乙型肝炎）和脂肪性(SLD)驅動因素。

財務對價

根據協議條款，GSK將收購Boston Pharmaceuticals的子公司BP Asset IX, Inc.，以取得efimosfermin。GSK將支付總計20億美元的現金對價，包括12億美元的預付款以及依據里程碑達成情況的高達8億美元的里程碑付款。GSK還將負責依據里程碑達成情況的里程碑付款，以及向Novartis Pharma AG支付efimosfermin的分級權利金。

GSK將把該交易視為一項企業合併進行會計處理。本次交易尚需滿足特別成交條件，包括根據美國《哈特-史考特-羅第諾法案》獲得適用的主管機關核准。

Evercore Partners International LLP擔任GSK的獨家財務顧問，Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP擔任其法律顧問。

Centerview Partners LLC擔任Boston Pharmaceuticals的獨家財務顧問，Sullivan & Cromwell LLP擔任其法律顧問。

關於efimosfermin alfa

Efimosfermin是一種研究性藥物，每月皮下注射一次，是FGF21的長效變體，旨在調節關鍵代謝途徑，以減少MASH病患的肝臟脂肪，改善肝臟發炎，並逆轉肝纖維化。Efimosfermin目前正在進行中度至重度纖維化（包括肝硬化）的試驗，尚未在全球任何地方獲得處方授權。

關於Boston Pharmaceuticals

Boston Pharmaceuticals是一家臨床階段的生物製藥公司，憑藉一支經驗豐富且敬業的藥物開發團隊，推進一系列高度差異化的治療方法，這些療法可望解決嚴重肝病領域中重要的未滿足醫療需求。Boston Pharmaceuticals是B-Flexion的投資組合公司，B-Flexion是一家私人創業投資公司，管理著與Bertarelli家族相關的共同資金和投資，並與成熟的資方合作，以達成為子孫後代創造卓越價值的共同目標，同時為社會做出積極貢獻。

關於GSK

GSK是一家全球性生物製藥公司，其使命是整合科學、技術和人才，共同戰勝疾病。如欲瞭解更多資訊，請造訪gsk.com。

關於前瞻性陳述的警示性聲明

GSK提醒投資人，GSK做出的任何前瞻性陳述或預測，包括本公告中的陳述或預測，均存在風險和不確定性，可能導致實際結果與預測結果大相逕庭。這些因素包括但不限於GSK 2024年Form 20-F年度報告中「風險因素」部分所描述的因素，以及GSK 2025年第一季業績報告中的相關內容。

在英格蘭和威爾士註冊：

編號：3888792

註冊辦事處：

79 New Oxford Street

London

WC1A 1DG

參考文獻

1《2017年全球疾病負擔研究》肝硬化協作組。2020年

2 Allen等。《研究生醫學》。2024年，第136卷，第3期，229–245頁。

3 Younossi等。《肝病通訊》。2023年12月22日；8(1):e0352

4 Wallace、Carolyn等。《肝病雜誌》，第0卷，第0期

5《肝病學》（2004年）最新突破性摘要增刊，第28-30頁 TLM2024LBA_20241115A.pdf

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。