SecurityBridge arbeitet mit Microsoft zusammen, um die SAP-Sicherheit mit Microsoft Sentinel zu verbessern

INGOLSTADT, Deutschland--(BUSINESS WIRE)--SecurityBridge, das Cybersecurity Command Center für SAP, freut sich, seine Zusammenarbeit mit Microsoft zur Integration von SAP-Daten in Microsoft Sentinel bekannt zu geben. Durch die Integration kann SecurityBridge SAP-Sicherheitsereignisse nahtlos mit der cloudnativen Sicherheitsinformations- und Ereignisverwaltung (SIEM) von Microsoft Sentinel teilen und so die Transparenz verbessern, um Bedrohungen in SAP-Landschaften zu erkennen und darauf zu reagieren, wenn es darauf ankommt.

„Diese enge Zusammenarbeit stellt einen bedeutenden Fortschritt für die SAP-Sicherheit dar. Durch die Kombination unserer SAP-nativen Cybersicherheitsplattform mit den Funktionen von Microsoft Sentinel werden komplexe SAP-Sicherheitsereignisse für alle Sicherheitsteams zugänglich und verarbeitbar, sodass Kunden letztlich über das Wissen verfügen, um SAP-Systeme besser vor Bedrohungen zu schützen“, so Ivan Mans, CTO und Mitbegründer von SecurityBridge.

SAP-Systeme sind für viele Unternehmen unverzichtbar, da sie kritische Geschäftsprozesse und sensible Daten verwalten. Der Schutz dieser Systeme vor Cyberbedrohungen war jedoch aufgrund ihrer Komplexität und der speziellen Natur von SAP-Anwendungen bisher eine Herausforderung. Die Kombination von SecurityBridge und Microsoft Sentinel bietet SAP-Kunden folgende Vorteile:

KI-gestützte Sicherheitsinformationen: Kombinieren Sie die Funktionen für maschinelles Lernen und Microsoft Security Copilot von Microsoft Sentinel mit den SAP-Sicherheitseinblicken von SecurityBridge, um komplexe Angriffsmuster in Ihrer gesamten Umgebung zu erkennen.

Kombinieren Sie die Funktionen für maschinelles Lernen und Microsoft Security Copilot von Microsoft Sentinel mit den SAP-Sicherheitseinblicken von SecurityBridge, um komplexe Angriffsmuster in Ihrer gesamten Umgebung zu erkennen. Umfassende SAP-Sicherheitsabdeckung : Erweitern Sie die native SAP-Überwachung von Microsoft Sentinel um die speziellen Funktionen von SecurityBridge für Schwachstellenmanagement und ABAP-Code-Scans, um Ihre SAP-Landschaft noch besser zu schützen.

: Erweitern Sie die native SAP-Überwachung von Microsoft Sentinel um die speziellen Funktionen von SecurityBridge für Schwachstellenmanagement und ABAP-Code-Scans, um Ihre SAP-Landschaft noch besser zu schützen. Einheitliche Erkennung von Bedrohungen: Durch die Weiterleitung von Sicherheitsereignissen an Microsoft Sentinel können Unternehmen SAP-Sicherheitsdaten mit anderen Sicherheitsinformationen konsolidieren und so eine einheitliche Ansicht der Bedrohungslandschaft in der Unified SecOps-Plattform von Microsoft erhalten. Dieser ganzheitliche Ansatz gewährleistet, dass kritische SAP-Sicherheitsereignisse zentral überwacht und verwaltet werden.

Durch die Weiterleitung von Sicherheitsereignissen an Microsoft Sentinel können Unternehmen SAP-Sicherheitsdaten mit anderen Sicherheitsinformationen konsolidieren und so eine einheitliche Ansicht der Bedrohungslandschaft in der Unified SecOps-Plattform von Microsoft erhalten. Dieser ganzheitliche Ansatz gewährleistet, dass kritische SAP-Sicherheitsereignisse zentral überwacht und verwaltet werden. Verbesserte SOC-Effizienz: Die Integration versorgt Security Operations Center (SOCs) mit umsetzbaren Erkenntnissen zu SAP-Anwendungen und schließt so die Lücke zwischen IT- und SAP-Sicherheit. Sicherheitsanalysten haben nun Zugriff auf leicht verständliche und entscheidungsrelevante SAP-Sicherheitsereignisse, was die Komplexität reduziert und die Reaktionszeiten verbessert.

Die Integration versorgt Security Operations Center (SOCs) mit umsetzbaren Erkenntnissen zu SAP-Anwendungen und schließt so die Lücke zwischen IT- und SAP-Sicherheit. Sicherheitsanalysten haben nun Zugriff auf leicht verständliche und entscheidungsrelevante SAP-Sicherheitsereignisse, was die Komplexität reduziert und die Reaktionszeiten verbessert. Skalierbare und flexible Bereitstellung: Die Lösung unterstützt komplexe, groß angelegte SAP-Landschaften, egal ob vor Ort, in der Cloud, in SAP RISE oder in hybriden Umgebungen. Diese Flexibilität stellt sicher, dass Unternehmen die Integration an ihre spezifischen Anforderungen anpassen können und sowohl lokale als auch cloudbasierte SAP-Systeme unterstützt werden.

„Microsoft verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz für SAP-Sicherheit, der über isolierte Gespräche hinausgeht. Durch die Integration von Bedrohungsinformationen und Sicherheits-Copiloten in eine einheitliche Plattform zeigen wir, dass Sicherheit nicht auf SAP-Anwendungen oder Daten beschränkt ist, sondern das gesamte Ökosystem umfasst. SecurityBridge ergänzt diese Bemühungen mit seinen führenden Funktionen zum Schutz vor Sicherheitsverletzungen, wie SAP Vulnerability Management oder ABAP Code Scanning“, so Martin Pankraz, Produktmanager, SAP Security, Microsoft.

Über SecurityBridge

SecurityBridge ist der führende Anbieter einer umfassenden, SAP-nativen Cybersicherheitsplattform, mit der Unternehmen weltweit ihre kritischsten Geschäftssysteme schützen können. Die Plattform integriert Echtzeit-Bedrohungsüberwachung, Schwachstellenmanagement und Compliance-Funktionen nahtlos direkt in die SAP-Umgebung, sodass Unternehmen die Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit ihrer Daten mit minimalem manuellem Aufwand schützen können. Sie bietet einen 360°-Überblick über die SAP-Sicherheitslage und zeichnet sich durch Benutzerfreundlichkeit, schnelle Implementierung und transparente Lizenzierung aus. SecurityBridge verfügt über eine bewährte Erfolgsbilanz, einschließlich einer ausgezeichneten Kundenbewertung und über 5.000 gesicherten SAP-Systemen weltweit. Das Unternehmen setzt auf Innovation, Transparenz und Kundenorientierung, damit SAP-Anwender sich sicher in der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft der SAP-Sicherheitsbedrohungen bewegen können. www.securitybridge.com.

