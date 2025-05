Reply presenta “App to the Future”: una nuova escape room virtuale basata sulle soluzioni AI e low-code di Microsoft

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Reply, società globale di system integration e consulenza tecnologica, presenta “App to the Future”, un'esperienza immersiva di escape room potenziata da Microsoft Copilot, Azure AI e Power Platform per esplorare in modo unico e coinvolgente le potenzialità dell'IA e degli strumenti low-code.

Ideata e realizzata da WM Reply e Valorem Reply, le società del Gruppo Reply specializzate in digital workplace e soluzioni di AI, “App to the Future”, propone un'esperienza interattiva in cui i partecipanti affrontano sfide basate sull’IA utilizzando la suite di strumenti Microsoft, tra cui Copilot, Azure AI, Power Platform, Power Automate, Power Apps, e Microsoft 365. L’esperienza valorizza la collaborazione, il lavoro di squadra e il pensiero strategico, con i team chiamati a risolvere enigmi e raggiungere obiettivi all’interno di un ambiente dinamico e stimolante.

“App to the Future” nasce come evoluzione dell'AI-Scape Room di Reply, l’esperienza immersiva dedicata sulla suite Microsoft 365 Copilot, e si arricchisce con sfide più complesse e un’integrazione ancora più profonda con la suite di strumenti di intelligenza artificiale e low-code/no-code di Microsoft.

I partecipanti sono coinvolti in un contesto pratico e collaborativo, in cui applicano gli strumenti Microsoft a scenari reali, sviluppando competenze su come automatizzare le attività ripetitive, ottimizzare la produttività e generare innovazione nei processi aziendali. L’obiettivo è promuovere un’adozione consapevole e concreta dell’IA, dimostrando con esempi pratici come queste tecnologie possano creare valore immediato in ambito business.

L’esperienza sarà presentata in anteprima a Xchange 2025 di Milano, il 14 e 15 maggio, e successivamente a Monaco e Londra il 4 giugno - l’evento annuale di Reply che riunisce professionisti IT, creativi e innovatori digitali per esplorare le più recenti soluzioni e strategie tecnologiche. Dopo questa iniziale presentazione sarà possibile vivere l’esperienza presso gli uffici Reply di Seattle, Milano e Londra.

Per ulteriori informazioni sull'esperienza “App to the Future”, visita il sito.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione. www.reply.com