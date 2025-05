AWS et HUMAIN annoncent la création d’une zone IA révolutionnaire pour accélérer l’adoption de l’intelligence artificielle en Arabie saoudite et à l’échelle mondiale

Riyad, Arabie saoudite--(BUSINESS WIRE)--Amazon Web Services, Inc. (AWS), une société d’Amazon.com, Inc. (NASDAQ : AMZN), et HUMAIN, une nouvelle société saoudienne dédiée à la promotion de l’innovation en matière d’IA dans le Royaume et à l’échelle mondiale, ont annoncé aujourd’hui leur intention de créer une « zone IA » révolutionnaire en Arabie saoudite dans le cadre d'un partenariat stratégique qui nécessitera des investissements supérieurs à 5 milliards de dollars. Cette zone IA, unique en son genre, réunira des capacités innovantes telles qu’une infrastructure et des serveurs AWS dédiés à l’IA avec des semi-conducteurs de classe mondiale, des réseaux UltraCluster pour un apprentissage et une inférence IA plus rapides, des services AWS comme SageMaker et Bedrock, ainsi que des services d’application IA tels qu’Amazon Q, dans le but de soutenir la mission de l’Arabie saoudite qui est de devenir un leader mondial dans le domaine de l’IA.

AWS avait précédemment annoncé la construction d’une région d’infrastructure AWS en Arabie saoudite, qui sera opérationnelle en 2026. Amazon investira ainsi 5,3 milliards de dollars américains (environ 19,88 milliards de riyals saoudiens) pour développer cette nouvelle région AWS. L’annonce d’aujourd’hui, concernant la zone IA, représente un investissement supplémentaire destiné à répondre à la demande croissante, tant mondiale que locale, en services IA avancés dans le Royaume. Cet investissement s’inscrit dans l’engagement à long terme d’AWS à fournir une infrastructure et des services de classe mondiale en Arabie saoudite.

Cette collaboration s’inscrit pleinement dans le cadre de la Vision 2030 de l’Arabie saoudite et repose sur l’engagement du Royaume, pris en 2024, d’investir dans la création d’une économie basée sur l’IA. Elle marque une étape cruciale dans la réalisation de l’ambition de l’Arabie saoudite de devenir un leader mondial de l’intelligence artificielle. AWS apportera à l’Arabie saoudite son expertise en matière d’infrastructure serveur et de réseaux avancés, ainsi que ses services d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique, notamment Amazon SageMaker AI, Amazon Bedrock et Amazon Q. Ces services entièrement gérés faciliteront la création et l’évolutivité des applications d’IA générative (genAI). Grâce à Amazon Bedrock en Arabie saoudite, entreprises et administrations publiques pourront accéder à des modèles hautement performants développés par des leaders de l’IA pour concevoir des applications d’IA générative (genAI) sécurisées, respectueuses de la confidentialité et éthiques. Amazon Q, l’assistant de codage le plus performant au monde, permettra également aux organisations de créer des assistants alimentés par l’IA générative pour répondre aux questions, fournir des résumés, générer du contenu et effectuer des tâches à partir des données internes de l'entreprise.

Grâce à cette collaboration, HUMAIN prévoit de développer des solutions d’IA utilisant les technologies AWS pour ses clients finaux. De plus, HUMAIN travaillera avec AWS pour créer une place de marché unifiée pour les agents IA, facilitant la découverte, le déploiement et la gestion des logiciels IA pour le gouvernement saoudien. Cette collaboration vise également à stimuler le développement des modèles linguistiques à grande échelle (LLM), y compris des modèles linguistiques à grande échelle en arabe (ALLaM), tout en accélérant l’adoption généralisée de l’IA dans les organisations et secteurs de la région du Golfe et au-delà.

Des secteurs clés tels que le gouvernement, l’énergie, la santé et l’éducation pourront accélérer leur transformation en développant des outils basés sur l’IA, capables de personnaliser l’expérience d’apprentissage des étudiants, d’aider à poser des diagnostics précoces pour les patients et de libérer la productivité dans les processus critiques de l’administration publique. Ces cas d’utilisation seront accélérés grâce au Centre d’innovation en IA générative d’AWS , en partenariat avec HUMAIN. Ce centre permettra à ses clients — des jeunes pousses en forte croissance aux grandes entreprises en passant par les agences gouvernementales — d’amplifier leurs initiatives en matière d’IA générative, afin de fournir de manière équitable et efficace des services essentiels, avec un impact sociétal significatif.

« Nous remercions AWS pour avoir renforcé son partenariat à long terme avec le Royaume. Cette nouvelle collaboration avec HUMAIN jette les bases de l’ère intelligente, stimule notre dynamique d’innovation, développe nos talents et consolide la position de l’Arabie saoudite en tant que partenaire mondial de choix dans l’ère de l’IA, » a déclaré Son Excellence M. Abdullah Alswaha, ministre des Communications et des Technologies de l’Information.

Stimuler le secteur dynamique des jeunes pousses en Arabie saoudite grâce à l’innovation IA

AWS et HUMAIN collaboreront également pour promouvoir le secteur des start-ups basées sur l’IA en Arabie saoudite, en leur offrant l’accès à la plus large et complète gamme d’outils et de programmes de technologie cloud, y compris AWS Activate, et en aidant les fondateurs et entrepreneurs les plus ambitieux du Royaume à développer leurs activités.

AWS a accompagné plus de 330 000 start-ups dans le monde entier dans la concrétisation de leurs projets commerciaux. Grâce à ses solutions cloud évolutives, sécurisées et abordables, ainsi qu’à ses services basés sur l’intelligence artificielle, AWS, en collaboration avec le solide réseau de soutien de HUMAIN, contribuera à dynamiser le secteur des start-ups en Arabie saoudite. Selon MAGNiTT, les start-ups saoudiennes ont levé 750 millions de dollars américains en financement de capital-risque en 2024, représentant ainsi la plus grande part des investissements en capital-risque au Moyen-Orient et en Afrique du Nord cette année-là.

« Cette collaboration, visant à créer une zone IA en Arabie saoudite, ouvrira la voie à des innovations dans tous les secteurs grâce aux solutions avancées d’AWS en matière d’IA. Elle témoigne de notre engagement à soutenir la Vision 2030 de l’Arabie saoudite, » a déclaré Matt Garman, PDG d’Amazon Web Services. « Ensemble, nous offrirons à nos clients des technologies cloud rentables et sécurisées, stimulerons l’innovation et la croissance économique dans tout le pays, et aiderons HUMAIN à attirer des clients du monde entier », a-t-il ajouté.

Accélérer la croissance des talents dans une industrie technologique saoudienne en pleine expansion

Dans le cadre de son engagement à long terme pour accélérer l’adoption du cloud en Arabie saoudite, AWS étend ses programmes de formation et de certification, axés sur le développement des compétences en intelligence artificielle (IA) générative, en ligne avec les objectifs de transformation numérique de la Vision 2030 du Royaume. En collaboration avec le Fonds d’investissement public (PIF) de l’Arabie saoudite, AWS s’engage à former 100 000 citoyens saoudiens au cloud computing et à l’IA générative, en mettant particulièrement l’accent sur les deux dernières certifications AWS en IA générative : AWS AI Practitioner et AWS Machine Learning Engineer Associate. Cette formation sera dispensée par l'Amazon Academy qui, lancée en 2023, constitue le plus grand programme de développement de talents de ce genre au Moyen-Orient. Elle offre des formations et des certifications de haut niveau, entièrement gratuites pour les participants, visant à développer les compétences recherchées et à préparer les talents saoudiens aux métiers de demain. Le programme est conçu pour permettre aux jeunes, aux entrepreneurs et aux professionnels saoudiens, quel que soit leur stade de carrière, d’acquérir les compétences nécessaires pour réussir dans des secteurs en forte demande, tels que le cloud computing, la logistique et le leadership.

De plus, dans le cadre de son soutien à l’objectif de l’Arabie saoudite d’autonomiser les femmes et d’accroître leur participation au marché du travail, AWS a lancé en 2024 le programme de perfectionnement professionnel AWS Saudi Arabia Women’s Skills Initiative (Initiative AWS pour les compétences des femmes en Arabie saoudite), en partenariat avec Skillsoft Global Knowledge. AWS s’engage à former gratuitement 10 000 femmes à AWS Cloud Practitioner Essentials, à travers des formations en présentiel dispensées par des professionnels certifiés AWS.

Stimuler les ambitions de HUMAIN dans le domaine de l’intelligence artificielle

L’Arabie saoudite devrait tirer parti de la majeure partie de l’impact économique de l’IA au Moyen-Orient dans les années à venir. Selon PwC, l’IA devrait contribuer à hauteur de 130 milliards de dollars à l’économie saoudienne d’ici 2030, représentant plus de 40 % de la valeur totale estimée de l’IA pour l’ensemble de la région, qui s’élève à 320 milliards de dollars.

Le Royaume se positionne également à la tête d’une initiative régionale visant à transformer les services publics et les entreprises grâce à des innovations basées sur l’IA et intégrées dans le cloud. PwC estime que près de 70 % des entreprises du Moyen-Orient prévoient de migrer la majorité de leurs opérations vers le cloud dans l’année à venir. Par ailleurs, un rapport de 2023 de Telecom Advisory Services anticipe que l’adoption du cloud public génèrera une valeur économique de 733 milliards de dollars américains d’ici 2033 pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

« Le partenariat entre HUMAIN et AWS représente une étape clé dans la transition de l’Arabie saoudite vers un leadership mondial dans le domaine de l’IA, » a déclaré Tareq Amin, PDG de HUMAIN. « En exploitant l’infrastructure cloud de classe mondiale et l’expertise en IA d’AWS, ainsi que les capacités complètes en IA de HUMAIN, nous créons une offre qui attirera des investissements et des talents à l’échelle mondiale, nous permettant ainsi de propulser notre programme de transformation numérique », ajoute-t-il.

À propos d'Amazon Web Services

Depuis 2006, Amazon Web Services est le service cloud le plus complet et le plus largement adopté au monde. AWS n’a cessé d’élargir son offre afin de prendre en charge presque tous les types de charges de travail. Il propose aujourd’hui plus de 240 services complets couvrant le calcul, le stockage, les bases de données, la mise en réseau, l’analyse, l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique, l’Internet des objets (IdO), les appareils mobiles, la sécurité, les solutions hybrides, les médias, ainsi que le développement, le déploiement et la gestion d’applications. Ces services sont disponibles dans 114 zones de disponibilité réparties dans 36 régions géographiques. AWS a également annoncé son intention d’ajouter 16 zones de disponibilité supplémentaires et de lancer cinq nouvelles régions au Chili, en Nouvelle-Zélande, en Arabie saoudite, à Taïwan et au sein de son cloud souverain européen. Des millions de clients — start-up innovantes, grandes entreprises et organismes gouvernementaux — lui font confiance pour faire fonctionner leur infrastructure, renforcer leur agilité et réduire leurs coûts. Pour en savoir plus sur AWS, rendez-vous sur aws.amazon.com.

À propos d'Amazon

Amazon est guidé par quatre principes : l'obsession client plutôt que la focalisation sur la concurrence, la passion de l’invention, l’engagement envers l’excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Amazon s’efforce d’être l’entreprise la plus centrée sur le client au monde, le meilleur employeur au monde et le lieu de travail le plus sûr au monde. Avis clients, achats en 1 clic, recommandations personnalisées, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, technologie Just Walk Out, Amazon Studios et The Climate Pledge font partie des solutions lancées par Amazon. Pour plus de renseignements, veuillez consulter amazon.com/about et suivez @AmazonNews.

À propos de HUMAIN

HUMAIN, une société du Fonds d’Investissement Public (PIF) d’Arabie saoudite, est une entreprise mondiale spécialisée dans l’intelligence artificielle. Elle offre des capacités IA complètes dans quatre domaines stratégiques : les centres de données de nouvelle génération, les infrastructures hyperperformantes et les plateformes cloud, les modèles IA avancés, dont l’un des modèles linguistiques à grande échelle multimodaux en arabe est actuellement considéré comme l'un des plus performants au monde, ainsi que des solutions IA transformatrices alliant expertise sectorielle et mise en œuvre pratique. Le modèle global de HUMAIN s’adresse à toutes les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, et libère une valeur exponentielle dans tous les secteurs en stimulant la transformation et en renforçant les capacités grâce à des synergies entre l’humain et l’IA. Avec un portefeuille grandissant de produits IA adaptés à chaque secteur et une mission fondamentale visant à promouvoir le leadership en propriété intellectuelle et la suprématie des talents à l’échelle mondiale, HUMAIN est conçue pour être compétitive à l’international tout en se distinguant au niveau national.

www.humain.ai

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.