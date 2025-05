Ink Innovation en Riyadh Air gaan samenwerken om de ervaring voor digitale reizigers te herdefiniëren

ALICANTE, Spanje--(BUSINESS WIRE)--Riyadh Air, de digitale nationale luchtvaartmaatschappij uit Saoedi-Arabië gaat samenwerken met Ink Innovation om een flexibele en gemakkelijke vliegervaring te leveren. Samen beogen ze de normen van leveringsbeheer te herdefiniëren in een wereld die wordt beïnvloed door e-commerce, cloud computing en veranderende verwachtingen van reizigers.

Tony Douglas , CEO van Riyadh Air, zei:

“Ink is een belangrijke partner voor Riyadh Air en blijft innovatie bevorderen tijdens elke fase van de reis. Als gelijkgestemde technologische uitvinder is het een ideale partner naarmate we trachten een uitstekende digitale ervaring aan onze gasten te bieden bij hun eerste touchpoint van de reis."

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.