AWS und HUMAIN geben bahnbrechendes KI-Zone bekannt, um KI-Einführung in Saudi-Arabien und weltweit zu beschleunigen

RIAD, Saudi-Arabien--(BUSINESS WIRE)--Amazon Web Services, Inc. (AWS), ein Amazon.com, Inc. Unternehmen (NASDAQ: AMZN) und HUMAIN, Saudi-Arabiens neu gegründetes Unternehmen, das für die Förderung von KI-Innovationen im Königreich und weltweit verantwortlich ist, gaben heute ihre Pläne bekannt, mehr als 5 Milliarden US-Dollar in eine strategische Partnerschaft zu investieren und eine bahnbrechende KI-Zone im Königreich zu erstellen. Die erste KI-Zone ihrer Art wird mehrere innovative Fähigkeiten vereinen, einschließlich dedizierter AWS-KI-Infrastruktur und Servern mit Weltklasse-Halbleitern, UltraCluster-Netzwerken für schnellere KI-Schulung und -Inferenz, AWS-Dienstleistungen, wie SageMaker und Bedrock und AI Application Services, wie Amazon Q, um die Mission Saudi-Arabiens voranzubringen, ein weltweit führender KI-Anbieter zu sein.

AWS hat bereits eine AWS-Infrastrukturregion in Saudi-Arabien angekündigt, die 2026 zur Verfügung stehen wird, und gestaltet diese bereits. Amazon investiert 5,3 Milliarden US-Dollar (rund 19,88 Milliarden saudische Rial) in Saudi-Arabien, um diese neue Region für AWS zu entwickeln. Die heute angekündigte neue KI-Zone bedeutet eine zusätzliche Investition, um die globale und lokale Nachfrage nach fortschrittlichen KI-Diensten im Königreich zu steigern und ist Teil des langfristigen Engagements von AWS, seine Weltklasse-Infrastruktur und -Dienstleitungen nach Saudi-Arabien zu bringen.

Diese Zusammenarbeit entspricht der Vision 2030 Saudi Arabiens und baut auf dem Versprechen des Königreichs im Jahr 2024 auf, in den Aufbau einer KI-gestützten Wirtschaft zu investieren. Dies verkörpert einen bedeutenden Schritt in Richtung der Verwirklichung der Ambitionen Saudi-Arabiens, ein globaler KI-Führer zu werden. AWS wird seine fortschrittliche Server- und Netzwerk-Infrastrukturfähigkeiten sowie seine KI-Dienstleistungen und Machine Learning Services nach Saudi-Arabien bringen – einschließlich Amazon SageMaker AI, Amazon Bedrock und Amazon Q, vollständig verwalteter Dienste zum Erstellen und Skalieren generativer KI (GenAI) Anwendungen. Mit Amazon Bedrock in Saudi-Arabien erhalten Unternehmen und Regierungsorganisationen Zugang zu leistungsstarken Modellen von führenden KI-Unternehmen, um GenAI-Anwendungen mit Security AI, Private AI und verantwortungsvoller KI zu entwickeln. Amazon Q ist der weltweit leistungsfähigste Codierassistent und versetzt Organisationen zusätzlich in die Lage, GenAI-gestützte Assistenten zu erstellen, um Fragen zu beantworten, Zusammenfassungen bereitzustellen, Inhalte zu generieren und Aufgaben basierend auf Unternehmensdaten zu bewältigen.

Durch diese Zusammenarbeit plant HUMAIN, KI-Lösungen mithilfe von AWS-Technologien für seine Endkunden zu entwickeln. Darüber hinaus wird HUMAIN mit AWS bei der Entwicklung eines einheitlichen KI-Agenten-Marktplatzes zusammenarbeiten, um die Suche, Bereitstellung und das Management von KI-Software für die saudi-arabische Regierung zu vereinfachen. Die Zusammenarbeit zielt auch darauf ab, das Wachstum von Large Language Models (LLMs), einschließlich Arabic Large Language Models (ALLaM) anzukurbeln, und gleichzeitig die breite Akzeptanz von KI in Organisationen und Branchen in der Golfregion und darüber hinaus voranzutreiben.

Schlüsselsektoren, wie der Regierungs-, Energie-, Gesundheits- und Bildungssektor, werden in der Lage sein, ihre Transformation zu beschleunigen. Dabei werden KI-gestützte Tools vorgestellt, die Lernerfahrungen für Kursteilnehmer personalisieren können, um eine frühzeitige Diagnose von Krankheiten für Patienten zu ermöglichen und die Produktivität in allen vor- und nachgelagerten Kernprozessen für Regierung und Verwaltung zu steigern. Anwendungsfälle wie diese werden durch das AWS Generative AI Innovation Center , in Partnerschaft mit HUMAIN beschleunigt, und versetzen Kunden – von den am schnellsten wachsenden Startups und größten Unternehmen bis hin zu Regierungsbehörden – in die Lage, GenAI-Roadmaps zu erweitern und die Arbeitsbelastung zu erhöhen, indem sie zu einer gerechten und effizienten Bereitstellung wichtiger Dienstleistungen für eine größere gesellschaftliche Wirkung beitragen.

„Wir danken AWS für die Verdoppelung ihrer langfristigen Partnerschaft mit dem Königreich. Diese neue Zusammenarbeit mit HUMAIN legt die Grundlage für das intelligente Zeitalter, beschleunigt unsere Innovationsdynamik, vergrößert unser Talent und stärkt die Position Saudi-Arabiens, als globaler Partner der Wahl im Zeitalter künstlicher Intelligenz zu fungieren”, so Seine Exzellenz Eng. Abdullah Alswaha, Minister für Kommunikation und Informationstechnologie.

Förderung des dynamischen Startup-Sektors Saudi-Arabiens durch KI-gestützte Innovationen

AWS und HUMAIN werden auch zusammenarbeiten, um den KI-gestützten Startup-Sektor im Königreich zur Bereitstellung des Zugangs zum breitesten und tiefsten Programm- und Cloud-Technologie-Tool-Angebot, einschließlich AWS Activate voranzutreiben und die ambitioniertesten Gründer und Unternehmer Saudi-Arabiens zu unterstützen, ihre Geschäfte zu skalieren.

AWS hat mehr als 330.000 Startup-Unternehmen rund um den Globus unterstützt, ihre Geschäftsideen zum Leben zu erwecken. Seine skalierbaren, sicheren, kostengünstigen Cloud-Lösungen und KI-gestützten Dienste in Verbindiung mit dem tiefen Support-Netzwerk von HUMAIN werden dazu beitragen, die Startup-Szene Saudi-Arabiens zu maximieren. Laut MAGNiTT sicherten im Jahr 2024 Saudi-Arabiens Startups Risikokapital in Höhe von 750 Millionen US-Dollar - der höchste Anteil des im Nahen Osten und Afrika im letzten Jahr eingesetzten Kapitals.

„Diese Zusammenarbeit, um eine KI-Zone in Saudi-Arabien zu erstellen, wird Innovationen in allen Branchen mithilfe der fortschrittlichen Angebote von AWS ermöglichen und spiegelt unser Engagement zur Unterstützung Saudi-Arabiens Vision 2030 wider”, so Matt Garman, CEO, Amazon Web Services. „Gemeinsam werden wir Kunden mit kostengünstigen und sicheren Cloud-Technologien, Treibstoffinnovation und Wirtschaftswachstum im ganzen Land unterstützen und HUMAIN in die Lage versetzen, Kunden weltweit anzusprechen.”

Beschleunigte Talententwicklung für eine dynamische saudi-arabische Tech-Industrie

Im Rahmen seines langfristigen Engagements, die Cloud-Einführung in Saudi-Arabien zu beschleunigen, skaliert AWS seine Schulungs- und Zertifizierungsprogramme, die auf den GenAI-Kompetenzaufbau im Einklang mit den digitalen Transformationszielen im Rahmen der Vision 2030 des Königreichs fokussiert sind. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Public Investment Fund (PIF) Saudi-Arabiens hat sich AWS verpflichtet, 100.000 Bürger des Königreichs im Cloud-Computing-System und in generativer KI auszubilden und wird sich dabei auf die beiden neuesten GenAI-Zertifizierungen von AWS fokussieren: AWS AI Practitioner und AWS Machine Learning Engineer Associate Certifications. Die Schulung wird durch das Amazon Academy Programm durchgeführt. Im Jahr 2023 eingeführt, handelt es sich bei Amazon Academy um das größte Talententwicklungsprogramm seiner Art im Nahen Osten. Es bietet für die Teilnehmer transformative kostenfreie Schulungen und Zertifizierungen, um gefragte Kompetenzen zu fördern und für die saudischen Talente Jobs für die Zukunft zu sichern. Das Programm soll die nächste Generation der saudischen Jugend, Unternehmer und Fachleute in jeder Phase ihrer Karriere in die Lage versetzen, mit den gefragten Fähigkeiten, wie Cloud-Computing, Logistik und Führung erfolgreich zu sein.

Darüber hinaus startete AWS im Jahr 2024 mit dem Weiterbildungsprogramm „AWS Saudi Arabia Women’s Skills Initiative” in Partnerschaft mit Skillsoft Global Knowledge, um das Ziel Saudi-Arabiens zusätzlich zu beschleunigen, die Frauen in die Lage zu versetzen, ihre Erwerbsbeteiligung zu erhöhen. AWS hat sich verpflichtet, 10.000 Frauen mit AWS Cloud Practitioner Essentials durch Präsenzschulungen mit AWS-zertifizierten Fachleuten kostenlos auszubilden.

Verstärkung der KI-Ambitionen von Humain

Saudi-Arabien wird voraussichtlich in den kommenden Jahren für einen Großteil der geschätzten wirtschaftlichen Auswirkungen der KI im Nahen Osten verantwortlich zeichnen. Laut PwC wird die KI bis zum Jahr 2030 130 Milliarden US-Dollar zur Wirtschaft Saudi-Arabiens beitragen. Dies umfasst mehr als 40% der geschätzten 320 Milliarden US-Dollar des KI-Wertes für den gesamten Nahen Osten.

Darüber hinaus ist das Königreich an vorderster Front einer regionalen Aktion, um sowohl den öffentlichen Sektor als auch die Unternehmen mit KI-gestützten Innovationen aus der Cloud zu transformieren. PwC schätzt, dass nahezu 70% der Unternehmen im Nahen Osten planen, einen Großteil ihrer Aktivitäten im nächsten Jahr in die Cloud zu verlagern. Ein Bericht von Telecom Advisory Service aus dem Jahr 2023 prognostiziert, dass die Akzeptanz von Public Cloud-Diensten 733 Milliarden US-Dollar wirtschaftlichen Wert im Jahr 2033 im Nahen Osten und Nordafrika freisetzen wird.

„Die Partnerschaft von HUMAIN mit AWS markiert einen entscheidenden Moment im Bestreben Saudi-Arabiens, weltweit führend in KI zu werden”, so Tareq Amin, CEO von HUMAIN. „Durch Nutzung der Weltklasse-Cloud-Infrastruktur und KI-Expertise von AWS und der Full-Stack-KI-Fähigkeiten von HUMAIN schaffen wir ein Angebot, das globale Investitionen und Talente anzieht und treiben somit unsere digitale Transformationsagenda voran.”

Über Amazon Web Services

Seit 2006 ist Amazon Web Services die weltweit umfassendste und am weitesten verbreitete Cloud. AWS hat seine Dienstleistungen kontinuierlich erweitert, um nahezu jede Arbeitslast zu unterstützen, und verfügt nun über mehr als 240 voll ausgestattete Dienste für Rechenleistung, Speicher, Datenbanken, Netzwerke, Analysen, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz (KI), das Internet der Dinge (IoT), Mobilgeräte, Sicherheit, Hybridlösungen, Medien sowie Anwendungsentwicklung, Bereitstellung und Verwaltung aus 114 Verfügbarkeitszonen in 36 geografischen Regionen, mit angekündigten Plänen für 16 weitere Availability Zones und fünf weitere AWS-Regionen in Chile, Neuseeland, Saudi-Arabien, Taiwan und der AWS European Sovereign Cloud. Millionen von Kunden – darunter die am schnellsten wachsenden Startups, die größten Unternehmen und führende Behörden – vertrauen auf AWS, um ihre Infrastruktur zu betreiben, agiler zu werden und Kosten zu senken. Weitere Informationen zu AWS finden Sie unter aws.amazon.com.

Über Amazon

Amazon lässt sich von vier Grundsätzen leiten: Kundenorientierung statt Konkurrenzfokus, Leidenschaft für Erfindungen, Engagement für operative Exzellenz und langfristiges Denken. Amazon strebt danach, das kundenorientierteste Unternehmen, der beste Arbeitgeber und der sicherste Arbeitsplatz der Welt zu sein. Kundenrezensionen, 1-Click-Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire-Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just Walk Out-Technologie, Amazon Studios und The Climate Pledge sind einige der Pionierleistungen von Amazon. Weitere Informationen finden Sie unter amazon.com/about und folgen Sie @AmazonNews.

Über HUMAIN

HUMAIN, ein PIF-Unternehmen, ist ein globales Unternehmen für künstliche Intelligenz, das Full-Stack-KI-Fähigkeiten in vier Kernbereichen - Rechenzentren der nächsten Generation, Hochleistungs-Infrastruktur- und Cloud-Plattformen, fortgeschrittene KI-Modelle, einschließlich eines der weltweit modernsten arabischen multimodalen LLMs und einer der modensten transformativen KI-Lösungen, die tiefe Branchenkenntnisse mit der praktischen Umsetzung verbinden, bereitstellt. Das End-to-End-Modell von HUMAIN dient sowohl Organisationen des privaten als auch des öffentlichen Sektors zur Erschließung exponentieller Werte in allen Branchen, zur Förderung der Transformation und Stärkung der Fähigkeiten durch Synergien von Mensch und künstlicher Intelligenz. Mit einem wachsenden Portfolio an branchenspezifischen KI-Produkten und einer Kernaufgabe zur Förderung der IP-Führung und Talentüberlegenheit weltweit ist HUMAIN auf globale Wettbewerbsfähigkeit und nationale Unterscheidung ausgelegt.

www.humain.ai

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.