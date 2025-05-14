SecurityBridge携手Microsoft，借助Microsoft Sentinel增强SAP安全性

德国因戈尔施塔特--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- SAP的网络安全指挥中心SecurityBridge欣然宣布与Microsoft展开合作，将SAP数据集成到Microsoft Sentinel中。此次集成使SecurityBridge能够将SAP安全事件无缝共享到Microsoft Sentinel的云原生安全信息与事件管理(SIEM)系统中，从而在关键时刻增强对SAP环境中威胁的检测和响应能力。

SecurityBridge首席技术官兼联合创始人Ivan Mans表示：“这一紧密合作代表着SAP安全性的重大进步。通过将我们的SAP原生网络安全平台与Microsoft Sentinel的功能相结合，所有安全团队都能够访问并处理复杂的SAP安全事件，最终为客户提供更好地保护SAP系统免受威胁的相关知识。”

SAP系统对于许多组织而言是不可或缺的，它们管理着关键的业务流程和敏感数据。然而，由于SAP应用程序的复杂性和专业性，保护这些系统免受网络威胁一直具有挑战性。SecurityBridge与Microsoft Sentinel的结合为SAP客户带来以下优势：

AI驱动的安全智能： 将Microsoft Sentinel的机器学习和Microsoft Security Copilot功能与SecurityBridge的SAP安全洞察相结合，以识别整个环境中的复杂攻击模式。

将Microsoft Sentinel的机器学习和Microsoft Security Copilot功能与SecurityBridge的SAP安全洞察相结合，以识别整个环境中的复杂攻击模式。 全面的SAP安全覆盖： 利用SecurityBridge的专业漏洞管理和ABAP代码扫描功能，增强Microsoft Sentinel的原生SAP监控能力，为SAP环境提供更深入的保护。

利用SecurityBridge的专业漏洞管理和ABAP代码扫描功能，增强Microsoft Sentinel的原生SAP监控能力，为SAP环境提供更深入的保护。 统一的威胁检测： 通过将安全事件转发到Microsoft Sentinel，组织可以将SAP安全数据与其他安全信息整合，在Microsoft的统一安全运营平台上提供对威胁态势的统一视图。这种全面的方法可确保关键的SAP安全事件能够得到集中监控和管理。

通过将安全事件转发到Microsoft Sentinel，组织可以将SAP安全数据与其他安全信息整合，在Microsoft的统一安全运营平台上提供对威胁态势的统一视图。这种全面的方法可确保关键的SAP安全事件能够得到集中监控和管理。 提高SOC效率： 此次集成使安全运营中心(SOC)能够获取有关SAP应用程序的可操作洞察，弥合IT与SAP安全之间的差距。安全分析师现在可以轻松访问易于理解且有助于决策的SAP安全事件，降低复杂性并缩短响应时间。

此次集成使安全运营中心(SOC)能够获取有关SAP应用程序的可操作洞察，弥合IT与SAP安全之间的差距。安全分析师现在可以轻松访问易于理解且有助于决策的SAP安全事件，降低复杂性并缩短响应时间。 可扩展且灵活的部署：该解决方案支持复杂的大规模SAP环境，无论是在本地、云端、SAP RISE还是混合环境中。这种灵活性确保组织能够根据自身特定需求定制集成方案，并同时支持本地和云端的SAP系统。

Microsoft SAP安全产品经理Martin Pankraz表示：“Microsoft采用全面的方法来提升SAP安全性，超越了孤立的讨论范畴。通过将威胁情报和安全辅助工具集成到一个统一的平台中，我们证明了安全不仅仅局限于SAP应用程序或数据，而是关乎整个生态系统。SecurityBridge凭借其领先的攻击前防护能力，如SAP漏洞管理和ABAP代码扫描，为这一防护体系提供了有力补充。”

关于SecurityBridge

SecurityBridge是全面SAP原生网络安全平台的领先提供商，助力全球组织保护其最关键的业务系统。该平台直接将实时威胁监控、漏洞管理和合规功能无缝集成到SAP环境中，使组织能够以最少的人工操作保护其数据的完整性、保密性和可用性。它提供对SAP安全状况的360度视图，具有用户友好、快速实施和透明许可等特点。SecurityBridge拥有良好的业绩记录，客户评价出色，在全球范围内已保护超过5000个SAP系统。公司致力于创新、透明，并以客户为中心，确保SAP用户能够自信地应对不断演变的SAP安全威胁。www.securitybridge.com。

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