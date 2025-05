Svante与SAMSUNG E&A签署联合开发协议,推出数字化橇装式模块化碳捕集工厂

Svante与SAMSUNG E&A签署了一项联合开发协议,以Svante新颖的VeloxoTherm™固体吸附剂碳捕集过滤器技术为基础,利用SAMSUNG E&A的先进数字化解决方案和模块化能力,推出标准化的橇装式模块化碳捕集工厂。

标准化的模块化套件将由Svante和SAMSUNG E&A在全球范围内进行品牌推广和营销,为重工业和能源领域交付从项目早期开发阶段到工程、采购和制造(EPF)的商业碳捕集、利用和封存项目。

在加拿大不列颠哥伦比亚省本拿比举行的Svante盛大开业活动期间,SAMSUNG E&A和Svante的领导人在一场非公开签约仪式上签署了联合开发协议。两家公司携手合作,共同为全球工业设施开发和交付模块化、标准化的碳捕集工厂。左起:Svante Group首席营收官Matt Stevenson、Svante解决方案与数字服务总裁Mark Claessen、Svante Group总裁兼首席执行官Claude Letourneau、SAMSUNG E&A首席执行官兼总裁Hong Namkoong、SAMSUNG E&A可持续解决方案部门主管Sean Chung、SAMSUNG E&A可持续解决方案副总裁Wonsik Cho。

