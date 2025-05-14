Svante与SAMSUNG E&A签署联合开发协议，推出数字化橇装式模块化碳捕集工厂

不列颠哥伦比亚省温哥华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Svante Technologies Inc. (Svante)与SAMSUNG E&A今日宣布，双方签署了一项联合开发协议，以Svante新颖的VeloxoTherm固体吸附剂碳捕集过滤器技术为基础，利用SAMSUNG E&A的先进数字化解决方案和模块化能力，共同开发一套标准化的橇装式模块化碳捕集工厂。该协议是在Svante的盛大开业活动期间签署的，此次活动标志着其位于加拿大温哥华的新商业过滤器制造工厂进入试运行。这是世界上首个采用Svante过滤器技术的超级工厂，能够生产出足够的过滤器，每年可捕集1000万吨二氧化碳。

Svante总裁兼首席执行官Claude Letourneau表示：“我们正努力消除快速部署工业碳捕集技术的最大障碍，首先是建造我们世界级的制造工厂，其次是与SAMSUNG E&A合作，通过标准化的设计和制造解决方案，缩短项目执行时间并降低现场建设成本。”

SAMSUNG E&A是全球能源行业的综合解决方案提供商，也是世界领先的工程、采购和施工(EPC)及项目管理公司之一，致力于推动全球能源转型。SAMSUNG E&A在基于模块化和数字化执行大型资本项目方面的丰富经验结合Svante的第二代碳捕集与去除技术，使此次合作成为创新且可行的方案，可为重工业和能源领域的客户提供基于工程的碳管理解决方案。

SAMSUNG E&A借助“E&Able”解决方案拓展其环保业务组合，该解决方案通过先进技术推动可持续发展的未来。E&Able体现了SAMSUNG E&A通过为客户快速获取突破性技术来解决气候变化等紧迫社会挑战的承诺。它也代表了该公司更快实现碳中和与循环经济等全球目标的使命。该公司正在加速推广能源转型和环保领域的新业务，专注于三大E&Able战略：E&Able Low（低碳）、E&Able Zero（无碳）和E&Able Circle（环保）。SAMSUNG E&A总裁兼首席执行官Hong Namkoong表示：“当下，碳捕集、利用与封存(CCUS)行业价值链参与者亟需重新思考如何更快速、更经济、更高效地开展项目。在使用同一EPF承包商的情况下并行开展多个项目将显著提高项目绩效。此外，我们率先推出了工程数据平台(Engineering Data Platform, EDP)，利用数字工具来提高项目执行效率，最终缩短工期并降低成本。”

Svante开发了一种独特的、对环境负责的碳捕集与去除技术，采用了其所谓的“结构化吸附床”，也就是“过滤器”。该公司的过滤器涂覆有纳米工程固体吸附材料，能够从纸浆和造纸、垃圾发电、水泥、钢铁、化肥、制氢等工业排放中捕集二氧化碳。该公司的过滤器技术还可用于直接空气捕集(DAC)，即从环境空气中捕集并去除已经排放到大气中的二氧化碳。

Svante总裁兼首席执行官Claude Letourneau表示：“我们期待与SAMSUNG E&A合作，以大规模交付全球商业碳捕集项目。SAMSUNG E&A在工业和能源领域拥有50多年的模块化经验，在我们持续显著扩大运营规模、提升过滤器制造能力以增加订单量的过程中，这些经验将无比宝贵。”

此次合作的目标之一是通过碳捕集工厂的一体化项目交付模式，为工业客户提供一站式服务。SAMSUNG E&A和Svante将开发标准化的先进前端(FEL3)工程套件可交付成果。在项目执行阶段，预计SAMSUNG E&A将成为橇装式二氧化碳捕集工厂模块的独家EPF供应商，而Svante将提供其获得专利的碳捕集设备（接触器）和过滤床。这种建设大型工业设施的合作方式已被证明能有效优化工业项目管理和绩效。

Letourneau补充道：“这项协议将帮助我们继续交付世界级的、对环境负责的碳捕集工厂，为客户提供成本和进度的确定性，以及便捷的预设计模块和数据驱动的自动化工程套件——除了我们的技术带来的其他独特优势外，这也是我们现在能够为客户提供的服务。一体化项目交付模式意味着，客户无需再依赖他们过去不得不采用的传统投标采购交易关系。”

两家公司将共同努力，在全球范围内识别、开发和交付商业规模的碳捕集项目，确保这些地区的重工业和能源生产商拥有更可行的途径来实现其减排目标。

关于Svante：

Svante总部位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华，是一家以目标为导向的领先碳捕集和去除解决方案提供商。该公司生产纳米工程过滤器和模块化旋转接触器设备，以对环境负责的方式从工业排放和空气中捕集和去除二氧化碳。Svante入选了2023年全球清洁技术100强、XPRIZE Foundation的XB100 – 世界100强深度科技公司，并在Corporate Knights的加拿大未来50家增长最快的可持续私有公司中排名第二。如需了解更多关于Svante的信息，请访问www.svanteinc.com，并在LinkedIn或Twitter @svantesolutions上关注Svante。

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