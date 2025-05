Ink Innovation e Riyadh Air si uniscono per ripensare l'esperienza dei viaggiatori digitali

ALICANTE, Spagna--(BUSINESS WIRE)--Riyadh Air, la compagnia aerea nazionale digitale dell'Arabia Saudita, unisce le forze con Ink Innovation per offrire un'esperienza di viaggio aereo flessibile e comoda. Insieme mirano a ridefinire gli standard di gestione delle forniture in un mondo influenzato dal commercio elettronico, dal cloud computing e dalle aspettative in continua evoluzione dei viaggiatori.

Tony Douglas , CEO di Riyadh Air, ha dichiarato:

"Ink è un partner fondamentale per Riyadh Air e continua a promuovere l'innovazione in ogni fase del viaggio. In quanto innovatore tecnologico che condivide la nostra stessa visione, è un collaboratore ideale per il nostro obiettivo di offrire ai nostri ospiti un'esperienza digitale eccezionale sin dall'inizio del viaggio".

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.