SecurityBridge fait équipe avec Microsoft pour améliorer la sécurité SAP avec Microsoft Sentinel

INGOLSTADT, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--SecurityBridge, le centre de commande de cybersécurité pour SAP, a le plaisir d’annoncer sa collaboration avec Microsoft visant à intégrer les données SAP dans Microsoft Sentinel. Cette intégration permet à SecurityBridge de partager de manière transparente les événements de sécurité SAP avec la gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) de Microsoft Sentinel, améliorant ainsi la visibilité afin de détecter et de répondre en temps opportun aux menaces dans les environnements SAP.

« Cette étroite collaboration représente une avancée significative en matière de sécurité SAP. La combinaison de notre plateforme de cybersécurité native SAP avec les capacités de Microsoft Sentinel rend les événements de sécurité SAP complexes accessibles et exploitables par toutes les équipes de sécurité, fournissant à terme aux clients les connaissances nécessaires pour mieux protéger les systèmes SAP contre les menaces », déclare Ivan Mans, directeur technique et cofondateur de SecurityBridge.

Les systèmes SAP font partie intégrante de nombreuses organisations, car ils gèrent des processus commerciaux essentiels et des données sensibles. Cependant, la protection de ces systèmes contre les cybermenaces a toujours été un défi en raison de leur complexité et de la nature spécialisée des applications SAP. La combinaison de SecurityBridge et de Microsoft Sentinel offre les avantages suivants aux clients SAP :

Une intelligence de sécurité basée sur l’IA : combinez les capacités d’apprentissage automatique et de Microsoft Security Copilot de Microsoft Sentinel avec les informations de sécurité SAP de SecurityBridge pour identifier les schémas d’attaque sophistiqués dans votre environnement.

combinez les capacités d’apprentissage automatique et de Microsoft Security Copilot de Microsoft Sentinel avec les informations de sécurité SAP de SecurityBridge pour identifier les schémas d’attaque sophistiqués dans votre environnement. Une couverture complète de la sécurité SAP : améliorez la surveillance native SAP de Microsoft Sentinel avec les capacités spécialisées de gestion des vulnérabilités et d’analyse du code ABAP de SecurityBridge, pour une protection plus approfondie de votre environnement SAP.

améliorez la surveillance native SAP de Microsoft Sentinel avec les capacités spécialisées de gestion des vulnérabilités et d’analyse du code ABAP de SecurityBridge, pour une protection plus approfondie de votre environnement SAP. Une détection unifiée des menaces : en transmettant les événements de sécurité à Microsoft Sentinel, les entreprises peuvent consolider les données de sécurité SAP avec d’autres informations de sécurité, en fournissant une vue unifiée du paysage des menaces au sein de la plateforme Unified SecOps de Microsoft. Cette approche holistique garantit que les événements de sécurité SAP critiques sont surveillés et gérés de manière centralisée.

en transmettant les événements de sécurité à Microsoft Sentinel, les entreprises peuvent consolider les données de sécurité SAP avec d’autres informations de sécurité, en fournissant une vue unifiée du paysage des menaces au sein de la plateforme Unified SecOps de Microsoft. Cette approche holistique garantit que les événements de sécurité SAP critiques sont surveillés et gérés de manière centralisée. Une efficacité accrue des SOC : cette intégration permet aux centres opérationnels de sécurité (SOC) de disposer d’informations exploitables sur les applications SAP, comblant ainsi le fossé entre l’informatique et la sécurité SAP. Les analystes de la sécurité peuvent désormais accéder à des événements de sécurité SAP facilement compréhensibles et permettant de prendre des décisions, ce qui réduit la complexité et améliore les temps de réponse.

cette intégration permet aux centres opérationnels de sécurité (SOC) de disposer d’informations exploitables sur les applications SAP, comblant ainsi le fossé entre l’informatique et la sécurité SAP. Les analystes de la sécurité peuvent désormais accéder à des événements de sécurité SAP facilement compréhensibles et permettant de prendre des décisions, ce qui réduit la complexité et améliore les temps de réponse. Un déploiement évolutif et flexible : cette solution prend en charge les paysages SAP complexes et à grande échelle, qu’il s’agisse d’environnements sur site, dans le cloud, SAP RISE ou hybrides. Cette flexibilité permet aux entreprises d’adapter l’intégration à leurs besoins spécifiques, en prenant en charge les systèmes SAP sur site et dans le cloud.

« Microsoft adopte une approche holistique de la sécurité SAP, allant au-delà des conversations isolées. En intégrant les renseignements sur les menaces et les copilotes de sécurité au sein d’une plateforme unifiée, nous démontrons que la sécurité ne se limite pas aux applications ou aux données SAP, mais qu’elle concerne l’ensemble de l’écosystème. SecurityBridge complète cet effort avec ses capacités de pointe en matière de pré-intrusion, telles que SAP Vulnerability Management ou ABAP Code Scanning », déclare Martin Pankraz, responsable des produits de sécurité SAP chez Microsoft.

À propos de SecurityBridge

SecurityBridge est le principal fournisseur d’une plateforme de cybersécurité complète basée sur SAP, permettant aux organisations du monde entier de protéger leurs systèmes d’entreprise les plus critiques. Cette plateforme intègre de manière transparente la surveillance des menaces en temps réel, la gestion des vulnérabilités et les capacités de conformité directement dans l’environnement SAP, ce qui permet aux entreprises de protéger l’intégrité, la confidentialité et la disponibilité de leurs données avec un minimum d’efforts manuels. Elle offre une vue à 360° de la situation de la sécurité SAP et se caractérise par sa convivialité, sa rapidité de mise en œuvre et la transparence de son système de licences. SecurityBridge a fait ses preuves, notamment grâce à l’excellente évaluation de ses clients et à plus de 5 000 systèmes SAP sécurisés dans le monde. L’entreprise s’engage à innover, à être transparente et à se concentrer sur ses clients, afin que les utilisateurs de SAP puissent naviguer en toute confiance dans le paysage changeant des menaces de sécurité SAP. www.securitybridge.com.

