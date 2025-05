Armis kondigt nieuwe wereldwijde partners voor technologie-integratie aan om de cyberveerkracht van organisaties op te krikken

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Armis, het bedrijf voor cyber exposure management & security, maakte vandaag bekend dat het voorbije kwartaal 10 wereldwijde partners voor technologie-integratie werden toegevoegd. Deze integraties verbeteren de functionaliteit en de efficiëntie van de bestaande technologiepakketten van organisaties dankzij de toegevoegde voordelen van het platform en de oplossingen van Armis.

“Op geïsoleerde security-oplossingen vertrouwen volstaat niet langer om in realtime een volledig inzicht te verwerven in het aanvalsoppervlak van een organisatie,” verklaart Nadir Izrael, CTO en medeoprichter van Armis. “Via integratie van het voortreffelijke platform van Armis met andere aanbiedingen van toonaangevende leveranciers, kunnen bedrijven hun technologiepakketten consolideren. Door meer waarde in hun security-investeringen te bevorderen, kunnen organisaties ervoor zorgen dat hun volledige aanvalsoppervlak voortdurend wordt verdedigd en correct wordt beheerd.”

