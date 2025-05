ARKANCE renforce son partenariat avec Eagle Point Software dans la région EMEA

DUBUQUE, Iowa & PARIS--(BUSINESS WIRE)--ARKANCE, leader mondial des solutions de transformation numérique pour les secteurs de l’architecture, de l’ingénierie, de la construction (AEC) et de l’industrie, étend son partenariat stratégique avec Eagle Point Software à la région EMEA. Après plusieurs années de collaboration réussie en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique, cette alliance renforcée permettra de proposer des solutions d’e-learning et de formation digitale de nouvelle génération aux clients européens.

Alors que les entreprises du secteur du bâtiment cherchent à combler les lacunes en compétences et à accompagner leur transformation numérique, attirer et former une nouvelle génération de talents devient une priorité. Des études montrent que 65 % des personnes de la génération Z déclarent préférer l'apprentissage en ligne aux cours en présentiel, ce qui rend l'apprentissage à la demande, basé sur le cloud, plus attrayant pour les nouveaux professionnels1. L’apprentissage à la demande, via le Cloud, s’impose donc comme une solution non seulement attrayante, mais incontournable.

Grâce à cette extension du partenariat, ARKANCE devient le premier partenaire mondial de revente de Pinnacle Series, la plateforme LMS phare d’Eagle Point, ainsi que de Pinnacle Lite, la version allégée de cette solution d’e-learning. De son côté, Eagle Point renforcera sa présence mondiale et offrira aux acteurs de l’AEC et de l’industrie des outils de formation devenus des standards du marché.

Avec des parcours d’apprentissage personnalisés, des évaluations de compétences et une vaste bibliothèque de contenus de formation, les professionnels peuvent maîtriser des logiciels de référence tels qu’AutoCAD, Revit, Bluebeam, et bien d’autres. La plateforme prend en charge à la fois la montée en compétence individuelle et le partage des connaissances à l’échelle de l’entreprise.

Greg Arranz, Directeur général d’ARKANCE, déclare :« Notre mission est d’aider nos clients à construire plus intelligemment grâce aux solutions numériques. Pour répondre aux besoins de formation continue de la nouvelle génération d’ingénieurs et de concepteurs, Eagle Point est le partenaire idéal. Ensemble, nous permettons aux équipes de développer leurs compétences sur les dernières innovations des leaders en matière d’édition de logiciels. Ils peuvent ensuite approfondir leur expertise avec des contenus spécifiques à ARKANCE et un accompagnement sur mesure de nos experts. Pinnacle Series permet également de personnaliser les parcours et d’élaborer des plans de formation adaptés aux outils et processus propres à chaque client. »

Dans la région EMEA, ARKANCE s’appuiera sur son expertise historique en formation en présentiel et en langue locale pour proposer un modèle hybride alliant la flexibilité de l’e-learning à la richesse de l’accompagnement personnalisé et des sessions en face à face.

Steve Biver, directeur des Opérations chez Eagle Point Software, conclut : « Ce partenariat marque une étape importante dans notre développement international. Il nous permet de toucher des centaines de milliers de nouveaux utilisateurs. Pinnacle Series ne se limite pas à la formation logicielle : c’est une nouvelle approche de l’intégration, du développement des compétences et de support aux équipes. L’expertise sectorielle d’ARKANCE en fait un partenaire idéal pour amplifier la portée et la valeur de notre solution dans le monde entier. »

À propos d'Eagle Point Software : Depuis 1983, Eagle Point Software se concentre sur l'augmentation de la productivité des professionnels de l'AEC et de l'industrie. La solution phare de l'entreprise, Pinnacle Series, offre une puissante plateforme d'apprentissage en ligne qui favorise l'adoption par les utilisateurs de logiciels tels qu'Autodesk, Microsoft et Bluebeam. Avec plus de 500 000 utilisateurs dans le monde, Pinnacle Series aide les entreprises à atteindre de meilleures performances grâce à l'apprentissage continu.

À propos d'ARKANCE : ARKANCE, filiale du leader français des services B2B Monnoyeur Group, est un partenaire mondial de la transformation numérique des secteurs de la construction et de l'industrie. Fondée en 2018, ARKANCE opère dans plus de 20 pays, fournissant des services professionnels experts, des solutions innovantes et des formations avancées. Nos équipes combinent nos propres solutions Be.Smart avec les technologies d'un réseau de partenaires de classe mondiale pour aider les clients à combler le fossé entre la conception et les opérations. Avec plus de 1 300 professionnels, nous donnons aux entreprises les moyens de renforcer leur résilience, d'accroître leur rentabilité et d'améliorer les résultats de leurs projets.

