SecurityBridge werkt met Microsoft samen om SAP-security met Microsoft Sentinel te verbeteren

INGOLSTADT, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--SecurityBridge, het Cybersecurity Command Center voor SAP, kondigt met genoegen haar samenwerking met Microsoft aan om SAP-gegevens in Microsoft Sentinel te integreren. Dankzij deze integratie kan SecurityBridge probleemloos SAP-securitygebeurtenissen delen met de op de cloud gebaseerde SIEM (Security Information & Event Management) van Microsoft Sentinel. Op die manier wordt de zichtbaarheid bevorderd om bedreigingen in SAP-landschappen te detecteren en zo nodig erop te reageren.

"Deze nauwe samenwerking betekent een aanzienlijke vooruitgang op gebied van SAP-security. Door ons op SAP gebaseerde cybersecurityplatform te combineren met de capaciteiten van Microsoft Sentinel, worden complexe SAP-securitygebeurtenissen voor alle securityteams toegankelijk en bruikbaar, waardoor klanten uiteindelijk de nodige kennis wordt geboden om SAP-systemen beter tegen bedreigingen te beveiligen," verklaart Ivan Mans, CTO & medeoprichter van SecurityBridge.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.