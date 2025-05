ARKANCE en Eagle Point Software breiden hun partnerschap uit naar EMEA

DUBUQUE, Iowa & PARIJS--(BUSINESS WIRE)--ARKANCE, wereldwijd specialist in digitale transformatie voor de AEC- (Architecture, Engineering & Construction) en maakindustrie, breidt zijn samenwerking met Eagle Point Software uit naar de EMEA-regio. Na jaren van succesvolle samenwerking in de Verenigde Staten en de APAC-regio, biedt deze versterkte wereldwijde alliantie nu ook klanten in Europa toegang tot e-learning- en digitale trainingsoplossingen van de volgende generatie.

Nu AEC-bedrijven werk maken van het dichten van vaardigheidskloven en het tempo van digitale transformatie willen bijhouden, is het essentieel om jong talent aan te trekken en hen proactief in te zetten. Uit onderzoek blijkt dat 65% van Generatie Z liever online leert dan in een klaslokaal plaatsneemt1. Dat maakt cloudgebaseerd on-demand leren niet alleen aantrekkelijk voor startende professionals – het maakt het noodzakelijk.

Met de uitbreiding naar EMEA wordt ARKANCE de grootste wereldwijde reseller van Pinnacle Series – het toonaangevende Learning Management System (LMS) van Eagle Point – en Pinnacle Lite, de bijbehorende eLearning-oplossing. Tegelijkertijd vergroot Eagle Point zijn wereldwijde bereik, met als doel de wereldwijde standaard te zetten voor leerplatforms in de AEC- en maakindustrie.

Met gepersonaliseerde leertrajecten, vaardigheidstoetsen en uitgebreide trainingsbibliotheken helpt Pinnacle Series professionals hun kennis van tools zoals AutoCAD, Revit, Bluebeam en vele andere technologieën te verdiepen. Het platform ondersteunt zowel individueel leren als kennisdeling binnen teams en organisaties.

Greg Arranz, CEO van ARKANCE, licht toe:

“Ons doel is om klanten te helpen slimmer te bouwen met digitale oplossingen. Om in te spelen op de leerbehoeften van een nieuwe generatie ingenieurs en ontwerpers, is Pinnacle de ideale partner. Samen ondersteunen we teams in het versterken van hun vaardigheden rond de nieuwste innovaties van toonaangevende technologiepartners. Daarnaast biedt het platform ruimte voor verdieping, dankzij specifieke content van ARKANCE en begeleiding van onze experts. Met de personalisatiemogelijkheden van Pinnacle kunnen klanten bovendien hun eigen leerplannen ontwikkelen, afgestemd op hun processen en tools.”

In de EMEA-regio zal ARKANCE voortbouwen op haar sterke reputatie in klassikale trainingen in de lokale taal. Daarmee introduceert het bedrijf een hybride model dat de flexibiliteit van on-demand leren combineert met de diepgang van gepersonaliseerd advies en face-to-face instructie.

“Dit partnerschap markeert een belangrijke mijlpaal in de wereldwijde groei van Eagle Point Software,” zegt Steve Biver, Chief Operating Officer van Eagle Point Software.“Met ARKANCE kunnen we honderden duizenden extra professionals ondersteunen. Pinnacle Series gaat verder dan softwaretraining – het transformeert de manier waarop organisaties hun teams werven, opleiden en ondersteunen. Dankzij de diepgaande expertise van ARKANCE in de AEC- en maakindustrie is het de perfecte partner om de waarde van Pinnacle Series wereldwijd op schaal te brengen.”

Over Eagle Point Software

Sinds 1983 helpt Eagle Point Software professionals in de AEC- en maakindustrie hun productiviteit te verhogen. Het vlaggenschipproduct, Pinnacle Series, is een krachtig eLearning-platform dat gebruikers ondersteunt bij het optimaal inzetten van software zoals Autodesk, Microsoft en Bluebeam. Met meer dan 500.000 gebruikers wereldwijd stelt Pinnacle Series bedrijven in staat om via continu leren betere resultaten te behalen.

Over ARKANCE

ARKANCE, een dochteronderneming van het Franse B2B-servicebedrijf Monnoyeur Group, is een toonaangevende internationale partner in de digitale transformatie van de bouw- en productiesectoren. Sinds de oprichting in 2018 is ARKANCE actief in meer dan 20 landen. De organisatie levert professionele diensten, innovatieve softwareoplossingen en geavanceerde training, waarbij eigen Be.Smart-technologie wordt gecombineerd met tools van wereldwijde partners. Met meer dan 1.300 experts helpt ARKANCE bedrijven om veerkracht op te bouwen, winstgevender te worden en hun projectprestaties te verbeteren. Ga voor meer informatie over ARKANCE naar onze website:

https://arkance.world/nl-nl/diensten/eagle-point-pinnacle

1 https://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/what-do-higher-education-students-want-from-online-learning?

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.