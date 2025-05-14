AWS與HUMAIN宣布開創性「AI專區」計畫，加速沙烏地阿拉伯及全球AI技術應用​

沙烏地阿拉伯利雅德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Amazon.com, Inc. 公司(NASDAQ：AMZN)旗下Amazon Web Services, Inc. (AWS)與沙烏地阿拉伯新成立、負責推動沙烏地阿拉伯王國及全球AI創新的公司HUMAIN今日宣布建立策略合作夥伴關係，計劃在沙烏地阿拉伯投資逾50億美元打造開創性的「AI專區」。此首創的AI專區將整合多項創新技術能力，包括專屬AWS AI基礎設施與搭載世界級半導體的伺服器、用於加速AI訓練與推理的UltraCluster網路、AWS服務(如SageMaker和Bedrock)，以及Amazon Q等AI應用服務，以推動沙烏地阿拉伯實現成為全球AI領導者的使命。

AWS先前已宣布並正在沙烏地阿拉伯建設一個AWS基礎設施區域，該區域將於2026年啟用。Amazon正投資53億美元(約198.8億沙烏地里亞爾)在沙烏地阿拉伯開發這個新的AWS區域。今日宣布的新AI專區是一項額外投資，旨在滿足全球及當地對先進AI服務的需求，同時也是AWS長期承諾的一部分，旨在將其世界級的基礎設施和服務引入沙烏地阿拉伯。

此次合作不僅與沙烏地阿拉伯的2030願景高度契合，更是對該國政府2024年提出建設AI驅動經濟投資承諾的重要實踐，標誌著沙烏地阿拉伯朝全球人工智慧領導者的宏偉目標邁出關鍵一步。AWS將為沙烏地阿拉伯帶來其全球領先的伺服器與網路基礎設施能力，以及人工智慧與機器學習服務，包括Amazon SageMaker AI、Amazon Bedrock和Amazon Q，這些都是用於構建和擴展生成式AI(genAI)應用程式的完全託管服務。透過部署於沙烏地阿拉伯的Amazon Bedrock服務，企業與政府機構將能存取領先AI公司的高效能模型，以開發具有安全性、隱私性和負責任AI的生成式AI應用。而作為全球最強大的編碼助手，Amazon Q更能協助組織基於企業資料構建生成式AI智慧助手，實現智慧問答、提供摘要、生成內容與任務自動完成等功能。

透過此項合作，HUMAIN計劃運用AWS技術為其終端客戶開發AI解決方案。此外，HUMAIN將與AWS共同開發統一的AI代理市場平台，簡化沙烏地阿拉伯政府對AI軟體的發現、部署和管理流程。此合作亦旨在促進大型語言模型(LLM)的發展，包括阿拉伯語大型語言模型(ALLaM)，同時推動波斯灣地區乃至全球各組織與產業廣泛採用人工智慧技術。

關鍵產業領域，包括政府、能源、醫療與教育，將能加速轉型，透過AI驅動工具實現多項突破：為學生打造個人化學習體驗、協助醫療人員提早診斷疾病，並全面釋放政府行政核心流程中上下游環節的生產力。這些應用案例將透過AWS生成式AI創新中心 (與HUMAIN合作)加速實現，使客戶(無論是快速成長的新創公司和大型企業，還是政府機構)能擴展生成式AI技術路線圖與工作負載，從而更公平、高效地提供關鍵服務，創造更大的社會影響力。

沙烏地阿拉伯通訊與資訊技術部部長Abdullah Alswaha工程師表示：「我們感謝AWS加倍深化與沙烏地阿拉伯的長期夥伴關係。此次與HUMAIN的新合作，不僅為智慧時代奠定基礎、加速創新動能、培育人才，更鞏固沙烏地阿拉伯作為AI時代全球首選合作夥伴的地位。」

以AI驅動的創新能量，為加速沙烏地阿拉伯充滿活力的創業領域提供動力

AWS與HUMAIN將聯手推動沙烏地阿拉伯AI驅動的新創產業發展，提供包括AWS Activate在內最全面、最先進的雲端技術工具與計劃，協助當地最具雄心的創業家與企業家擴展業務規模。

AWS已協助全球超過33萬家新創公司實現商業構想。其具擴展性、安全且低成本的雲端解決方案與AI驅動服務，結合HUMAIN深厚的支援網絡，將為沙烏地阿拉伯創業生態注入強勁動能。根據MAGNiTT資料顯示，2024年沙烏地阿拉伯新創公司共獲得7.5億美元創業資金，佔去年中東與北非地區總投資額的最高比重。

Amazon Web Services執行長Matt Garman表示：「此次在沙烏地阿拉伯共建AI專區的合作，將透過AWS先進的AI服務推動全產業創新，正體現我們對支持沙烏地阿拉伯『2030願景』的承諾。我們將聯手為客戶提供兼具成本效益與安全性的雲端技術，推動全國創新與經濟成長，並使HUMAIN能吸引全球客戶。」

加速人才培育，打造沙烏地阿拉伯蓬勃發展的科技產業

AWS作為長期推動沙烏地阿拉伯雲端技術發展的承諾之一，正擴大其培訓與認證計畫規模，重點聚焦生成式AI技能培育，以配合沙烏地阿拉伯「2030願景」的數位轉型目標。AWS與沙烏地公共投資基金(PIF)合作，已承諾為該國10萬名公民提供雲端運算與生成式AI培訓，特別針對AWS兩項最新生成式AI認證：AWS AI實務認證(AWS AI Practitioner)及AWS機器學習工程師助理認證(AWS Machine Learning Engineer Associate Certifications)。該培訓將由Amazon Academy負責執行。作為2023年啟動的中東地區同類型最大規模人才培育計畫，Amazon Academy提供轉型級培訓與認證，學員免付費即可參與，旨在提升關鍵職能競爭力，為沙烏地阿拉伯人才培訓未來工作所需技能。此計畫特別設計用以賦能沙烏地阿拉伯新一代青年、創業者與各職涯階段的專業人士，助其掌握雲端運算、物流管理及領導力等市場高需求技能並取得成功。

此外，為加速實現沙烏地阿拉伯提升女性勞動力參與率的目標，AWS於2024年攜手Skillsoft Global Knowledge推出「AWS沙烏地阿拉伯女性技能培育計畫」。該計畫承諾透過AWS認證專業人員的實體課程，免費為10,000名女性提供AWS雲端從業者基礎課程(AWS Cloud Practitioner Essentials)培訓。

為HUMAIN的AI願景注入強大動能

據預測，沙烏地阿拉伯將在未來數年主導中東地區AI經濟效益的最大份額。根據PwC資料，至2030年AI將為沙烏地阿拉伯經濟貢獻1,300億美元，佔整個中東地區預估3,200億美元AI價值的40%以上。

沙烏地阿拉伯更引領著中東地區運用雲端AI創新技術改造公部門服務與企業的區域性行動。根據PwC估算，近70%中東企業計劃在未來一年內將多數營運系統遷移至雲端；而Telecom Advisory Services 2023年報告預測，至2033年，中東與北非地區採用公有雲技術將釋放7,330億美元的經濟價值。

HUMAIN執行長Tareq Amin表示：「HUMAIN與AWS的合作是沙烏地阿拉伯邁向全球AI領導者的關鍵里程碑。透過整合AWS世界級的雲端基礎設施與AI專業知識，以及HUMAIN的全棧式AI技術，我們將打造能吸引全球投資與人才的解決方案，加速推進數位轉型進程。」

關於Amazon Web Services

自2006年以來，Amazon Web Services一直是全球最全面和最廣泛採用的雲端服務。AWS一直在不斷擴充其服務，以支援幾乎任何工作負載，現在它在36個地理區域的114個可用區中擁有240多項功能齊全的服務，用於運算、儲存、資料庫、網路、分析、機器學習和人工智慧(AI)、物聯網(IoT)、行動、安全、混合、媒體和應用程式開發、部署和管理，並已宣布計畫在智利、紐西蘭、沙烏地阿拉伯王國、臺灣、泰國和AWS歐洲主權雲端增加16個可用區和5個AWS區域。數以百萬計的客戶，包括發展最快的新創公司、大型企業和主要政府機構都信任AWS為其基礎設施提供動力，使其變得更加敏捷，並降低成本。如欲瞭解有關AWS的更多資訊，請造訪 aws.amazon.com 。

關於Amazon

Amazon遵循四大原則：客戶至上而非以競爭對手為中心、對發明的熱情、對卓越營運的承諾以及長期思考。Amazon努力成為全球最客戶至上的公司、全球最佳雇主以及全球最安全的工作場所。客戶評論、一鍵購物、個人化推薦、Prime、Fulfillment by Amazon、AWS、Kindle Direct Publishing、Kindle、Career Choice、Fire平板電腦、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out技術、Amazon Studios和《氣候宣言》都由Amazon開創。如欲瞭解更多資訊，請造訪 amazon.com/about 並追蹤@AmazonNews。

關於HUMAIN

HUMAIN (隸屬於沙烏地公共投資基金PIF)是一家全球性人工智慧企業，提供涵蓋四大核心領域的全棧式AI技術：次世代資料中心、高效能基礎設施與雲端平台、先進AI模型(包含全球最先進的阿拉伯語多模態大型語言模型之一)，以及結合深度產業洞察與實際執行力的變革性AI解決方案。HUMAIN的端到端服務模式橫跨公私立機構，透過人機協同釋放各產業的指數級價值，推動轉型並強化核心能力。藉由持續擴增的產業專用AI產品組合，以及推動全球IP領導權與人才優勢的核心使命，HUMAIN的設計本質即是為了實現全球競爭力與國家級卓越表現。

www.humain.ai

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