AWS與HUMAIN宣布開創性「AI專區」計畫,加速沙烏地阿拉伯及全球AI技術應用​

Share

超過50億美元的聯合投資,涵蓋人工智慧基礎設施、AWS服務以及人工智慧培訓和人才發展方面,將推動沙烏地阿拉伯成為人工智慧全球領導者的使命

More News From Amazon.com, Inc.

Get RSS Feed

Amazon GameLift Streams協助遊戲開發者串流遊戲到近乎任何設備 西雅圖--( BUSINESS WIRE )--(美國商業資訊)-- Amazon.com, Inc.(納斯達克代號:AMZN)旗下公司Amazon Web Services (AWS) 今天推出Amazon GameLift Streams。這款全託管服務可協助遊戲開發者打造高傳真度、低延遲的遊戲體驗,傳送給使用幾乎任何裝有瀏覽器之設備的玩家。遊戲開發者不必再為了配合串流耗費時間與資源修改遊戲,或是建構自己的串流基礎設備。世界各地的玩家可以在數秒內啟動遊戲,不需要花上數分鐘等待串流完成,更不需要花上數小時等待下載完成。Amazon GameLift開發Amazon GameLift Streams這種新AWS服務,協助開發者創造全球最搶手的遊戲,傳播給更多玩家,提高玩家參與度和銷售量。 只有Amazon GameLift Streams能讓遊戲開發者將遊戲內容上傳到完全託管的雲端GPU執行個體,並在數秒內開始串流,無須大幅修改程式碼。 遊戲開發者可以串流AAA遊戲、AA遊戲和獨立遊戲到玩家的個人電腦、手機、平板電腦、智慧電視,或是任何載有支援WebRTC之瀏覽器的設備。 Amazon G...

AWS宣布將在墨西哥佈建基礎設施區域 西雅圖--( BUSINESS WIRE )--(美國商業資訊)-- Amazon.com, Inc. company(納斯達克代號:AMZN)旗下公司Amazon Web Services (AWS) 今天宣布啟動佈建AWS 墨西哥(中部)區域的計畫。從今天開始,開發者、新創企業、企業家和企業以及政府、教育和非營利組織將有更多的選擇,可以從位於墨西哥的AWS資料中心運行其應用程式並為終端使用者提供服務。AWS計畫在長逾15年的時程內投資50億美元以上的資金於墨西哥,證明它長期耕耘這個區域的決心。AWS還宣布在奎雷塔羅州 (Queretaro) 設立一筆為數30萬美元的AWS InCommunities基金,贊助當地團體、學校與組織開展新的社區計畫。如欲進一步瞭解AWS全球基礎架構,請造訪:aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure。 AWS預計這個AWS新區域的建設與後續運作將為墨西哥增加約100億美元的國內生產毛額 (GDP),平均每年為該國提供來自外部企業的7000多個全職就業機會。這些分布於該國營建、設施維護、工程、電信及其他經濟活...