Entercard setzt FICO-Plattform zur Bekämpfung von Antragsbetrug ein

Entercard wird KI-gestützte Technologie von FICO einsetzen, um betrügerische Kontoeröffnungen besser zu erkennen

Entercard wird die Funktionen der FICO®-Plattform für die Modellentwicklung, Identitätsauflösung, Streaming-Daten, Kundenprofilierung und Service-Orchestrierung nutzen

Im Rahmen seines Unternehmensbetrugsprogramms wird Entercard KI-gestützte Technologie des globalen Marktführers für Analysesoftware FICO einsetzen, um betrügerische Kontoeröffnungen besser zu erkennen. Die Funktionen der FICO®-Plattform für Modellentwicklung, Identitätsauflösung, Streaming-Daten und Service-Orchestrierung werden Entercard, einem der führenden Finanzunternehmen in Skandinavien, dabei helfen, leistungsstarke Betrugs-Scorecards zu erstellen und einzusetzen, die wahre Identität von Antragstellern durch fortschrittliche Netzwerkverknüpfungsanalysen zu bestätigen und betrügerische Anträge zu erkennen.

Weitere Informationen: https://www.fico.com/en/fico-platform

Mit den leistungsstarken Tools von FICO kann Entercard seine Fähigkeiten zur Bekämpfung einer Vielzahl krimineller Aktivitäten verbessern, darunter

Synthetischer Identitätsbetrug – z. B. im Laufe der Zeit erstellte gefälschte Profile.

– z. B. im Laufe der Zeit erstellte gefälschte Profile. First-Party-Betrug – vorsätzliche Falschangaben durch echte Antragsteller.

– vorsätzliche Falschangaben durch echte Antragsteller. Erkennung von Geldkurieren – Konten, die zur Erleichterung von Betrug eröffnet werden.

– Konten, die zur Erleichterung von Betrug eröffnet werden. ID-Diebstahl/Identitätsbetrug – Betrüger, die sich mit gestohlenen Identitätsdaten bewerben.

– Betrüger, die sich mit gestohlenen Identitätsdaten bewerben. Überprüfung der Antragsgeschwindigkeit – Verfolgung mehrerer Anträge in kurzer Zeit.

– Verfolgung mehrerer Anträge in kurzer Zeit. Bust-out-Betrug – Identifizierung der Zahlungsunwillingness bereits bei der Kontoeröffnung

„Wir benötigten eine breite Palette an innovativen Analysediensten, die interoperabel und kombinierbar sind, um sie an unsere strategische Technologiearchitektur und unsere Technologie für das Fallmanagement im Unternehmen anzupassen“, so Céline Goulfault, Chief Operations Officer bei Entercard. „FICO ist ein vertrauenswürdiger Partner, der Entercard seit langem hervorragende Ergebnisse liefert.“

„Die FICO-Plattform bietet uns die Flexibilität und Leistungsfähigkeit, die wir benötigen, um unsere bestehenden Fähigkeiten zu ergänzen und das Kundenerlebnis zu verbessern, während die Sicherheit weiterhin oberste Priorität hat“, so Yannick Leclerc, Leiter Fraud Strategy & Analytics bei Entercard.

Die FICO®-Plattform nutzt Daten, Analysen, KI und Optimierung, um Entscheidungen, Kundeninteraktionen und das Risikomanagement im gesamten Unternehmen kontinuierlich zu verbessern. Die Plattform wurde entwickelt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Silos zwischen Teams aufzubrechen und Mitarbeiter zu befähigen, eine kundenorientierte digitale Transformation zu erreichen, während sie gleichzeitig mehr Agilität und Zusammenarbeit ermöglichen.

„Entercard ist seit langem führend im Kampf gegen Betrug“, sagte Nikhil Behl, Präsident, Software bei FICO. „Dank ihrer bemerkenswerten Ergebnisse mit FICO® Falcon® Fraud Manager wurde das Unternehmen bereits mit dem FICO® Decision Award für Betrugsbekämpfung ausgezeichnet. Durch den Einsatz der leistungsstarken FICO-Plattform kann Entercard seinen Kunden in der gesamten Region noch mehr Schutz bieten.“

Über Entercard

Entercard ist eines der führenden Kreditunternehmen in Skandinavien mit über 1,5 Millionen Kunden in vier Märkten. Durch unsere beiden Eigentümer, Barclays Principal Investments Limited und Swedbank, haben wir Zugang zu globalem und einzigartigem Know-how im Kreditwesen. Unsere Mission ist es, die großen und kleinen Momente des Alltags zu finanzieren. Wir helfen unseren Kunden, ihr Leben so zu gestalten, wie sie es sich vorstellen, und bieten ihnen die Mittel für Veränderungen, egal ob es regnet oder die Sonne scheint. Wir sind in Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland vertreten und beschäftigen über 460 engagierte Mitarbeiter.

Über FICO

FICO (NYSE: FICO) unterstützt Entscheidungen, die Menschen und Unternehmen weltweit zum Erfolg verhelfen. Das 1956 gegründete Unternehmen ist ein Pionier in der Nutzung von Predictive Analytics und Data Science zur Verbesserung operativer Entscheidungen. FICO hält mehr als 200 US- und ausländische Patente auf Technologien, die die Rentabilität, Kundenzufriedenheit und das Wachstum von Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Telekommunikation, Gesundheitswesen, Einzelhandel und vielen anderen Branchen steigern. Mit FICO-Lösungen tun Unternehmen in mehr als 80 Ländern alles, von der Schutz von 4 Milliarden Zahlungskarten vor Betrug über die Verbesserung der finanziellen Inklusion bis hin zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der Lieferkette. Der FICO® Score, der von 90 % der führenden US-Kreditgeber verwendet wird, ist der Standardmaßstab für das Kreditrisiko von Verbrauchern in den USA und wird in über 40 weiteren Ländern angeboten, wo er das Risikomanagement, den Zugang zu Krediten und die Transparenz verbessert.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.fico.com

