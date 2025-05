Le nouveau partenariat entre Mirakl et Storfund offre aux entreprises une amélioration de leur trésorerie sur plus de 400 marketplaces

Londres--(BUSINESS WIRE)--Storfund a annoncé un nouveau partenariat qui permettra aux entreprises d'utiliser la solution de trésorerie de la fintech sur plus de 400 marketplaces alimentées par Mirakl, le leader des solutions logicielles pour le commerce électronique.

La solution, baptisée Paiements J+1, est le premier produit de financement intégré à Mirakl Connect. Conçue pour éliminer le délai standard de 25 jours entre la vente et le paiement, Paiements J+1 permettra à Storfund de payer les entreprises dès qu'elles expédient leurs marchandises, améliorant ainsi leur trésorerie et soutenant leur croissance. Le service sera disponible sur des marketplaces du monde entier, notamment Macy's, Nordstrom, Best Buy, B&Q, Decathlon et Carrefour.

Cet accord intervient quelques mois après le lancement de Storfund sur TikTok Shop, un partenariat qui a déjà permis à Storfund de financer des dizaines de millions de dollars de ventes pour des vendeurs américains. Grâce à ce nouveau partenariat avec Mirakl, Storfund proposera un financement pour les 11,2 milliards de dollars de ventes qui transitent par sa plateforme à l'échelle mondiale.

L'idée de Storfund est née du constat que, malgré la croissance exponentielle des revenus du e-commerce, la trésorerie ne suivait pas le rythme : les marketplaces doivent retarder les paiements pour faciliter les remboursements, mais cela peut freiner la croissance des vendeurs, car ils se retrouvent sans fonds pour se réapprovisionner. Six ans plus tard, Storfund est le seul fournisseur de Paiements J+1 à avoir résolu la complexité des flux de trésorerie du e-commerce à l'échelle mondiale, en développant d'abord la technologie permettant de s'intégrer directement aux marketplaces, puis en créant une solution intégrée qui peut être déployée sur n'importe quelle plateforme de l'écosystème du e-commerce.

Pionnier de la technologie e-commerce, Mirakl permet aux distributeurs B2B et B2C d'élargir leur offre en ajoutant une marketplace d'entreprises tierces à leur site web et à leur application. Connect complète cette offre en proposant à ces mêmes entreprises une plateforme unique pour accéder aux marketplaces. En tant que plateforme mondiale de gestion des canaux de distribution, Mirakl Connect utilise OpenAI, Mistral AI et les modèles d'IA propriétaires de Mirakl pour offrir aux marques et aux vendeurs un hub unifié et alimenté par l'IA.

L'offre de financement intégré renforce la position de Connect en tant que hub central permettant aux marques et aux vendeurs de gérer tous les aspects de leurs opérations. Avec Paiements J+1, les entreprises peuvent demander un flux de trésorerie flexible sur des centaines de marketplaces en même temps, en quelques clics seulement.

Oliver, Chief Revenue Officer de Storfund, a déclaré : « Notre objectif est de révolutionner la trésorerie du e-commerce en faisant de Paiements J+1 la norme sur toutes les marketplaces du monde entier. Ce partenariat est donc une étape importante pour nous.

Il démontre que la technologie de Storfund peut être déployée partout dans l'écosystème du e-commerce : il ne s'agit pas seulement d'une solution pour les marketplaces et les distributeurs, mais aussi pour les plateformes technologiques qui soutiennent ces marketplaces et ces distributeurs. Mirakl est l'une des entreprises technologiques les plus innovantes au monde et nous sommes ravis de nous associer à elle. »

Mirakl a toujours résisté à la tendance au ralentissement de la croissance du e-commerce depuis la pandémie. En 2024, par exemple, les marketplaces alimentées par Mirakl ont vu leurs ventes augmenter de 31 % lors du Black Friday, alors que les données fournies par Salesforce montrent que les ventes mondiales lors du Black Friday n'ont augmenté que de 5 %.

Mirakl attribue son succès à son engagement envers les trois parties de l'écosystème du e-commerce : les consommateurs, les marques et les vendeurs, et les marketplaces. Marc Baranes, President de GpasPlus, utilise Storfund sur neuf marketplaces Mirakl, dont Amazon. Il a déclaré : « Le financement illimité de Storfund a été indispensable à notre croissance de 50 % de l'année dernière. Plus vous êtes grand et plus vous vendez sur de nombreuses marketplaces, plus Storfund est essentiel. » Contrairement aux formes plus traditionnelles de financement du commerce électronique, le service Paiements J+1 de Storfund est un service « pay as you go », ce qui signifie qu'il peut être suspendu et réactivé pour chaque marketplace selon les besoins.

Les entreprises peuvent choisir de n'utiliser le service que lorsqu'il leur rapporte plus que ce qu'elles paient, afin que Paiements J+1 reste une source de revenus plutôt qu'une source de dépenses.

En redonnant le contrôle de leur trésorerie, Paiements J+1 aide Mirakl dans sa mission qui consiste à aider les marques et les vendeurs à rester compétitifs sur un marché de plus en plus exigeant.

La technologie de Storfund est conçue pour la vitesse et le volume intensifs des transactions e-commerce, et le montant que les vendeurs peuvent recevoir chaque jour est pratiquement illimité : qu'ils réalisent un chiffre d'affaires de 10 000 dollars ou d'un million de dollars, Paiements J+1 leur permettra de maintenir leur élan.

Jane Barge, vice-présidente de Mirakl Connect, a déclaré : « Mirakl cherche toujours à innover et à remettre en question le statu quo. Faire de la trésorerie un catalyseur, et non un obstacle, à la croissance des marques et des vendeurs est un pilier essentiel de la proposition de valeur de Mirakl Connect en tant que plateforme centrale pour la gestion des opérations multicanales. Nous sommes ravis de lancer Paiements J+1 avec Storfund ».

À propos de Storfund

Fondée à Londres en 2018, Storfund fournit jusqu'à 7 milliards de dollars par an aux vendeurs sur Amazon, TikTok Shop, Back Market, Kaufland et bien d'autres. Notre mission est de faire circuler l'argent dans le commerce électronique

Nous avons lancé Storfund avec une idée simple : les vendeurs de marketplaces devraient être payés immédiatement pour leurs ventes, tout comme les distributeurs traditionnels.

Les marketplaces représentent plus de 50 % des achats dans un secteur mondial qui pèse 5 000 milliards de dollars, mais les vendeurs attendent entre 7 et 45 jours pour être payés. Storfund paie les vendeurs le jour de l'expédition.

www.storfund.com

À propos de Mirakl

Mirakl est le premier fournisseur de solutions logicielles pour le commerce électronique. La suite de solutions Mirakl offre aux entreprises un moyen transformateur de stimuler la croissance et l'efficacité de leur activité en ligne.

Depuis 2012, Mirakl est pionnier de l'économie des plateformes, offrant aux entreprises de vente au détail et B2B la technologie la plus avancée, la plus sécurisée et la plus évolutive pour numériser et élargir leur gamme de produits via des marketplaces et le dropship, améliorer l'efficacité de la gestion des catalogues fournisseurs et des paiements, personnaliser les expériences d'achat et augmenter leurs profits grâce aux médias de vente au détail.

Mirakl bénéficie de la confiance de plus de 450 entreprises leaders dans le monde entier. Pour plus d'informations : www.mirakl.com.