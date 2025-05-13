Joblio简介 - 道德招聘的未来

纽约州布法罗市--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球道德招聘平台Joblio今日正式上线，从而解决支离破碎的劳动力迁移体系，该体系长期饱受剥削性中介、高昂招聘费用和侵犯人权行为困扰。通过其技术驱动模式，Joblio将经过严格筛选的劳动者与雇主直接对接，杜绝不道德中间商，并确保移民工人零成本就业。雇主承担人才招聘费用，而劳动者无需支付任何费用，这是终结剥削的关键一步。

植根于个人经历的使命

Joblio的负责人Jon Purizhansky从难民奋斗成为企业家，曾亲历移民过程中的种种挑战。Jon在年轻时被迫逃离祖国，他深刻体会过如今数百万移民工人仍在面对的不确定性与脆弱处境。如今，作为全球劳动力迁移法和国际人才流动领域公认的专家，Jon创建了保护劳动者权益并推动透明化招聘流程的Joblio平台。

Joblio创始人兼首席执行官Jon Purizhansky表示，“我曾亲身经历过无数移民工人面对的困境——前途未卜、信息匮乏，以及持续不断的剥削风险。任何人都不应该为了寻找工作而支付巨额费用或危及自身安全。Joblio要清除那些盘剥弱势劳工的无良中介，并用直接透明的招聘模式取而代之。”

消灭剥削性中介

几十年来，黑心中介一直向工人收取高额费用并作出虚假承诺，往往导致他们陷入债务危机、危险的工作环境，甚至强迫劳动。Joblio平台正在颠覆这一体系，帮助雇主获得经过认证的人才，让工人获得真实的就业机会，整个过程杜绝隐性收费、欺诈合同和非法回扣。

Joblio通过实时职位对接、透明的招聘流程及内置法律保障，既赋予劳动者权利，又助力企业打造更稳定可靠的团队，最终构建出一个尊重人权、保障劳动力诚信的招聘体系。

ACE计划： 为工人提供超越招聘的支持

除了合乎道德的招聘，Joblio还通过其ACE计划（申请人礼宾服务体验）帮助移民工人取得成功。该计划提供：

行前培训： 涵盖职场规范、文化适应及财务知识指导

涵盖职场规范、文化适应及财务知识指导 在地支持： 为务工人员提供安全保障与无缝过渡

为务工人员提供安全保障与无缝过渡 心理健康关怀：提升劳动者福祉与工作效率

以经验为基础，以全球顾问为后盾

Joblio的使命由经验丰富的领导团队和全球顾问团鼎力支持，确保合规运营、权益倡导和规模拓展。凭借在劳工移民法、企业治理和劳工权益等领域的深厚积淀，Joblio必将重塑问题重重的招聘行业，引领全球变革。

加入道德招聘革命

随着Joblio的全球拓展，我们呼吁各国政府、雇主及人权组织携手加入这场变革运动，共同构建提供公平、道德且杜绝剥削招聘的未来。

关于 Joblio

Joblio为雇主搭建多元优质人才库——从普通劳工到技能型专才一应俱全。凭借深度筛选的候选人才储备和独创的用工支持体系，Joblio不仅降低人员流动率、提升生产效率，更超越单纯招聘，实现人才长效留用。

www.joblio.co

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。