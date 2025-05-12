HistoSonics的肝臟腫瘤非侵入性組織摧毀術獲Blue Cross Blue Shield of Michigan首次納入主要保險範圍

明尼亞波里斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Edison組織摧毀術系統的開發商HistoSonics今日宣布，Blue Cross Blue Shield of Michigan (BCBSM)和Blue Care Network已制定了針對肝臟組織摧毀術的新醫療政策。該政策涵蓋了使用Edison®組織摧毀術系統進行的非熱能組織摧毀術治療，用於治療原發性和轉移性肝臟腫瘤。

自2025年2月1日起，用於以非侵入性方式對肝臟腫瘤進行機械破壞的組織摧毀術在CPT代碼0686T下成為可報銷的手術，使密西根州符合條件的病患能在2025年7月1日該政策全面生效之前，提前獲得這種具有開創性的非侵入性、無切口治療。

HistoSonics總裁兼執行長Mike Blue表示：「肝臟腫瘤常常是重症癌症病患的主要死因，讓病患獲得安全、有效、非侵入性的治療選擇至關重要。我們讚賞BCBSM率先肯定組織摧毀術的臨床價值，並在確保其會員獲得這種新型治療的保險涵蓋方面發揮了引領作用。這一里程碑開創了重要先例，我們預期其他州和保險支付方也將陸續跟進，擴大美國肝臟腫瘤病患獲得組織摧毀術治療的機會。」

Edison系統於2023年獲得美國食品藥物管理局(FDA)的De Novo授權，隨後又於2024年獲得兩項510(k)認證。該系統獨特地採用高振幅聚焦超音波，透過聲空化作用以機械方式破壞目標腫瘤組織，無需使用熱能、輻射或進行切口。該平台支援即時影像導引，使治療醫生能夠持續監測治療進展。

截至目前，Edison組織摧毀術系統已在美國50多家一流醫療中心得到應用，外科醫生、放射科醫生和腫瘤醫生已使用該系統治療了1500多名病患。

BCBSM的保險涵蓋決定依據強力的臨床證據，這些證據顯示組織摧毀術對於那些對標準治療無反應或不耐受的原發性或轉移性肝臟腫瘤病患來說，是一種安全、有效、非侵入性的治療選擇。組織摧毀術已顯示出能夠精確標靶作用於並摧毀腫瘤，同時能夠保護治療區域內及附近的關鍵結構，如血管和膽管。最近發表的12個月#HOPE4LIVER試驗隨訪分析的一個關鍵發現顯示，無論腫瘤類型或來源如何，所有接受治療的腫瘤的局部腫瘤控制率達到了90%，相較目前的標準局部區域治療在一年時的效果更具優勢。這些結果的表現為確定該技術對健康結果的影響提供了充分的證據。

除了獲得商業保險的肯定外，United Network for Organ Sharing (UNOS)也肯定組織摧毀術是需要肝臟移植橋接治療的病患可接受的局部區域治療選擇。2024年7月，組織摧毀術被納入UNOS指南。

Edison®系統用於對肝臟腫瘤進行非侵入性機械破壞，包括利用組織摧毀術對無法切除的肝臟腫瘤進行部分或完全消融。FDA尚未對Edison系統治療任何特定疾病（包括癌症）的療效進行評估，也未對局部腫瘤控制率、5年存活期或總存活期等結果進行評估。

該器材只能由完成HistoSonics提供的培訓的醫生使用，其使用應遵循經過專業培訓的合格醫生的臨床判斷。有關警告、注意事項和臨床試驗結果摘要（包括報告的不良事件）的完整列表，請參閱器材使用說明。

HistoSonics 公司概覽

HistoSonics是一家私人醫療器材公司，利用組織摧毀術開發非侵入性平台和專有聲束療法。組織摧毀術是一種利用聚焦超音波以機械方式破壞和液化多餘組織和腫瘤的新型作用機制。該公司目前專注於在美國和部分全球市場將其用於肝臟治療的Edison系統商業化，同時將組織摧毀術的應用擴充到腎臟、胰腺、攝護腺等其他器官。HistoSonics在密西根州安娜堡和明尼蘇達州明尼亞波里斯設有辦事處。如欲瞭解有關Edison組織摧毀術系統的更多資訊，請造訪：www.histosonics.com。如欲瞭解病患相關資訊，請造訪：www.myhistotripsy.com。

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