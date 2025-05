Kinaxis versterkt toeleveringsketen van BayWa r.e. Solar Trade met AI-gestuurde orkestratie

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX:KXS), een wereldleider in end-to-end orkestratie van toeleveringsketens, heeft aangekondigd dat BayWa r.e. Solar Trade, een van 's werelds grootste distributeurs van fotovoltaïsche componenten, zijn AI-gestuurde orkestratieplatform Maestro™ heeft geïmplementeerd om de besluitvorming te verbeteren, de veerkracht te vergroten en de activiteiten op te schalen. Nu wereldwijde toeleveringsketens steeds vaker te maken krijgen met verstoringen, had BayWa r.e. Solar Trade behoefte aan een wendbaardere, datagestuurde oplossing om de efficiëntie te behouden, aan de groeiende vraag te voldoen en zich aan te passen aan toenemende complexiteit, en tegelijkertijd schaalbaarheid op lange termijn te garanderen.

BayWa r.e. Solar Trade was op zoek naar een oplossing voor supply chain planning die gelijke tred kon houden met de snelle expansie en toenemende operationele complexiteit.

