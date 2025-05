HistoSonics stelt eerste grote verzekeringsdekking voor niet-invasieve histotripsiebehandeling van levertumoren zeker bij Blue Cross Blue Shield of Michigan

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics, de ontwikkelaar van het Edison Histotripsie-systeem, heeft vandaag aangekondigd dat Blue Cross Blue Shield of Michigan (BCBSM) en Blue Care Network een nieuwe medische polis hebben ontwikkeld voor histotripsie van de lever. De polis dekt niet-thermische histotripsie met behulp van het Edison® Histotripsie-systeem voor de behandeling van primaire en gemetastaseerde levertumoren.

Vanaf 1 februari 2025 is histotripsie een vergoede procedure voor de niet-invasieve mechanische vernietiging van levertumoren onder CPT-code 0686T, waardoor in aanmerking komende patiënten in Michigan eerder toegang krijgen tot deze baanbrekende, niet-invasieve, incisieloze behandeling vóór de ingangsdatum van de bredere polis die ingaat op 1 juli 2025.

