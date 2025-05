REPLY: Il C.d.A. approva la relazione trimestrale al 31 marzo 2025

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Il Consiglio di Amministrazione di Reply S.p.A. [EXM, STAR: REY] ha approvato oggi i risultati al 31 marzo 2025.

Da inizio anno, il Gruppo ha registrato ricavi consolidati pari a 603,4 milioni di euro, in incremento dell’8,9% rispetto al corrispondente dato 2024.

Positivi tutti gli indicatori di periodo. Nel primo trimestre 2025 l’EBITDA consolidato è stato di 105,3 milioni di euro rispetto agli 87,3 milioni di euro registrati nel 2024 ed è pari al 17,5% dei ricavi.

L’EBIT, da gennaio a marzo, è stato di 88,7 milioni di euro (72,1 milioni di euro nel 2024), ed è pari al 14,7% dei ricavi.

L’utile, ante imposte, da gennaio a marzo è stato di 86,9 milioni di euro (73,1 milioni di euro nel 2024), pari al 14,4% dei ricavi.

La posizione finanziaria netta del Gruppo, al 31 marzo 2025 è positiva per 537,0 milioni di euro. La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2024 risultava positiva per 349,1 milioni di euro.

"La chiusura del 2024 e il positivo avvio del 2025 - ha dichiarato Mario Rizzante, Presidente di Reply - ribadiscono sia la solidità del modello Reply, sia la capacità espressa dal Gruppo di posizionarsi, rapidamente, tra i leader riconosciuti dal mercato nella trasformazione portata dall’intelligenza artificiale.”

“Nel primo trimestre del 2025 - prosegue Mario Rizzante - abbiamo registrato un marcato incremento della domanda di soluzioni basate su Generative AI, Data Analysis, Cloud Computing e Cybersecurity. Più in generale osserviamo una crescente centralità, negli investimenti strategici delle imprese, delle soluzioni che integrano intelligenza artificiale, dati e oggetti connessi, indipendentemente dal settore di appartenenza.”

“In questi mesi - conclude Mario Rizzante - abbiamo investito significativamente per sviluppare ulteriori servizi di consulenza, design e implementazione altamente specializzati, definendo nuove offerte quaili Agentic AI, Silicon Shoring ed AI Pre Built Applications, in grado di rispondere sempre meglio alla necessità dei nostri clienti di portare, in maniera sicura, le potenzialità dell’AI all’interno dei loro sistemi, con l’obiettivo di supportare e trasformare processi sempre più complessi e critici.”

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Giuseppe Veneziano, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com