-

HistoSonics的肝脏肿瘤无创组织摧毁术获Blue Cross Blue Shield of Michigan首次纳入主要保险范围

密歇根州450万居民的肝脏肿瘤无创组织摧毁术治疗现已纳入保险报销范围

original HistoSonics Edison组织摧毁术系统

HistoSonics Edison组织摧毁术系统

明尼阿波利斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Edison组织摧毁术系统的开发商HistoSonics今日宣布，Blue Cross Blue Shield of Michigan (BCBSM)和Blue Care Network已制定了针对肝脏组织摧毁术的新医疗政策。该政策涵盖了使用Edison®组织摧毁术系统进行的非热能组织摧毁术治疗，用于治疗原发性和转移性肝脏肿瘤。

自2025年2月1日起，用于以无创方式对肝脏肿瘤进行机械破坏的组织摧毁术在CPT代码0686T下成为可报销的手术，使密歇根州符合条件的患者能在2025年7月1日该政策全面生效之前，提前获得这种具有开创性的无创、无切口治疗。

HistoSonics总裁兼首席执行官Mike Blue表示：“肝脏肿瘤常常是重症癌症患者的主要死因，让患者获得安全、有效且无创的治疗选择至关重要。我们赞赏BCBSM率先认可组织摧毁术的临床价值，并在确保其会员获得这种新型治疗的保险覆盖方面发挥了引领作用。这一里程碑开创了重要先例，我们预计其他州和保险支付方也将陆续跟进，扩大美国肝脏肿瘤患者获得组织摧毁术治疗的机会。”

Edison系统于2023年获得美国食品药品管理局(FDA)的De Novo授权，随后又于2024年获得两项510(k)认证。该系统独特地采用高振幅聚焦超声，通过声空化作用以机械方式破坏目标肿瘤组织，无需使用热能、辐射或进行切口。该平台支持实时图像引导，使治疗医生能够持续监测治疗进展。

截至目前，Edison组织摧毁术系统已在美国50多家领先的医疗中心得到应用，外科医生、放射科医生和肿瘤医生已使用该系统治疗了1500多名患者。

BCBSM的保险覆盖决定基于有力的临床证据，这些证据表明组织摧毁术对于那些对标准治疗无反应或不耐受的原发性或转移性肝脏肿瘤患者来说，是一种安全、有效且无创的治疗选择。组织摧毁术已显示出能够精确靶向并摧毁肿瘤，同时能够保护治疗区域内及附近的关键结构，如血管和胆管。最近发布的12个月#HOPE4LIVER试验随访分析的一个关键发现表明，无论肿瘤类型或来源如何，所有接受治疗的肿瘤的局部肿瘤控制率达到了90%，与目前的标准局部区域治疗在一年时的效果相比更具优势。这些结果的表现为确定该技术对健康结果的影响提供了充分的证据。

除了获得商业保险的认可外，United Network for Organ Sharing (UNOS)也认可组织摧毁术是需要肝脏移植桥接治疗的患者可接受的局部区域治疗选择。2024年7月，组织摧毁术被纳入UNOS指南。

Edison®系统用于对肝脏肿瘤进行无创机械破坏，包括利用组织摧毁术对无法切除的肝脏肿瘤进行部分或完全消融。FDA尚未对Edison系统治疗任何特定疾病（包括癌症）的疗效进行评估，也未对局部肿瘤控制率、5年生存期或总生存期等结果进行评估。

该器械只能由完成HistoSonics提供的培训的医生使用，其使用应遵循经过专业培训的合格医生的临床判断。有关警告、注意事项和临床试验结果摘要（包括报告的不良事件）的完整列表，请参阅器械使用说明。

HistoSonics 公司概览

HistoSonics是一家私营医疗器械公司，利用组织摧毁术开发无创平台和专有声束疗法。组织摧毁术是一种利用聚焦超声以机械方式破坏和液化多余组织和肿瘤的新型作用机制。该公司目前专注于在美国和部分全球市场将其用于肝脏治疗的Edison系统商业化，同时将组织摧毁术的应用扩展到肾脏、胰腺、前列腺等其他器官。HistoSonics在密歇根州安娜堡和明尼苏达州明尼阿波利斯设有办事处。如需了解有关Edison组织摧毁术系统的更多信息，请访问：www.histosonics.com。如需了解患者相关信息，请访问：www.myhistotripsy.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体联系人：
Josh King
营销副总裁
joshua.king@histosonics.com
608.332.8124

Kimberly Ha
KKH Advisors
917-291-5744
kimberly.ha@kkhadvisors.com

Industry:

HistoSonics

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalianDutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒体联系人：
Josh King
营销副总裁
joshua.king@histosonics.com
608.332.8124

Kimberly Ha
KKH Advisors
917-291-5744
kimberly.ha@kkhadvisors.com

More News From HistoSonics

HistoSonics的组织摧毁术系统在#HOPE4LIVER试验中显示，12个月时局部肿瘤控制率达90%

明尼阿波利斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Edison组织摧毁术系统的开发商HistoSonics今日公布了其前瞻性#HOPE4LIVER试验的12个月随访临床数据。该试验旨在评估组织摧毁术以无创方式摧毁原发性（肝细胞癌-HCC）和转移性肝肿瘤的安全性和有效性。 Edison系统于2023年10月获得了美国食品药品管理局(FDA)的De Novo批准，它利用聚焦超声能量以机械方式摧毁并液化目标组织和肿瘤，且没有传统手术的侵入性或毒性。这些最新数据进一步证明了组织摧毁术有潜力成为治疗肝肿瘤患者的一种新型无创疗法。 #HOPE4LIVER试验在美国、英国和欧洲的14个中心招募了47名患者，这些患者的肿瘤或原发于肝脏，或主要由结直肠转移至肝脏。2024年公布的初步试验结果被FDA用于支持在美国的De Novo上市许可。在试验中，所有接受组织摧毁术治疗的患者均存在以下情况：既往标准治疗（如手术、放疗和消融术）失败、被认定不适合接受这些治疗或对这些治疗不耐受。如先前报道的那样，以实现肿瘤完全覆盖的肿瘤数量来衡量，95.5%接受治疗的肿瘤(42/44)成功达到了主要疗...

HistoSonics Edison®组织摧毁术系统在GANNON试验中治疗首批胰腺肿瘤患者

明尼阿波利斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Edison®组织摧毁术系统的开发商和制造商HistoSonics今天宣布，在公司赞助的GANNON试验中成功治疗了第一批胰腺肿瘤患者。该可行性试验旨在评估组织摧毁术的安全性，组织摧毁术是一种使用聚焦超声破坏被靶向肿瘤组织的新型非侵入性技术，被应用于多达30名被诊断为患有不可切除的局部晚期疾病（第3期）或少数肿瘤已扩散到身体其他部位（第4期）的患者。 GANNON试验由圣保罗医院肝胰胆外科临床负责人、巴塞罗那自治大学外科教授Santiago Sánchez Cabús博士牵头，目前正在西班牙巴塞罗那的圣保罗医院进行。 胰腺肿瘤是最难治疗的疾病之一，每年累及全球超过51万人，据估计，2024年仅在美国就有66,440名确诊患者¹,²。胰腺肿瘤是所有主要肿瘤类型中死亡率最高者，目前是美国第三大肿瘤相关死因，仅次于肺瘤和结肠瘤，预计到2030年将成为第二大死因²。 由于所有疾病进展阶段的5年相对生存率仅有13%，并且大多数患者的手术选择有限，因此迫切需要像组织摧毁术这样的全新治疗方式。由于诊断时的疾病进展程度，只有不到2...

HistoSonics®在公司的创新性BOOMBOX主研究中完成首批患者招募

明尼阿波利斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Edison®组织摧毁术系统的开发商和制造商HistoSonics今天宣布，该公司名为BOOMBOX的创新前瞻性主方案研究招募了首批患者。该研究旨在评估组织摧毁术在肝脏肿瘤治疗中的实际应用。BOOMBOX是一项全面的上市后主研究，将为全球不断增多的多学科组织摧毁术提供商所治疗的多达5000名患者提供重要数据。该主研究设计方案在医疗器械行业是独一无二的，因为它能捕捉到不同肿瘤类型和疾病分期患者的治疗数据。这些患者的介入需求各不相同，而且涉及多个临床专科。 HistoSonics临床事务副总裁Amanda Cafaro表示：“过去在应对这种复杂性时，需要在很长一段时间内制定多个单独的研究方案，从而延误了有需要的患者获得组织摧毁术的时间。我们设计了这项上市后主方案研究及其配套的子研究，以加深我们对各种临床相关研究问题的理解，进而加快这一创新疗法的普及。” BOOMBOX研究的主要终点将评估组织摧毁术作为一种多功能工具的能力，随后的子研究将评估其他终点，以展示越来越具体的治疗应用方式：作为一种单一疗法、一种联合疗法、治愈性...
Back to Newsroom