HistoSonics的肝脏肿瘤无创组织摧毁术获Blue Cross Blue Shield of Michigan首次纳入主要保险范围

明尼阿波利斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Edison组织摧毁术系统的开发商HistoSonics今日宣布，Blue Cross Blue Shield of Michigan (BCBSM)和Blue Care Network已制定了针对肝脏组织摧毁术的新医疗政策。该政策涵盖了使用Edison®组织摧毁术系统进行的非热能组织摧毁术治疗，用于治疗原发性和转移性肝脏肿瘤。

自2025年2月1日起，用于以无创方式对肝脏肿瘤进行机械破坏的组织摧毁术在CPT代码0686T下成为可报销的手术，使密歇根州符合条件的患者能在2025年7月1日该政策全面生效之前，提前获得这种具有开创性的无创、无切口治疗。

HistoSonics总裁兼首席执行官Mike Blue表示：“肝脏肿瘤常常是重症癌症患者的主要死因，让患者获得安全、有效且无创的治疗选择至关重要。我们赞赏BCBSM率先认可组织摧毁术的临床价值，并在确保其会员获得这种新型治疗的保险覆盖方面发挥了引领作用。这一里程碑开创了重要先例，我们预计其他州和保险支付方也将陆续跟进，扩大美国肝脏肿瘤患者获得组织摧毁术治疗的机会。”

Edison系统于2023年获得美国食品药品管理局(FDA)的De Novo授权，随后又于2024年获得两项510(k)认证。该系统独特地采用高振幅聚焦超声，通过声空化作用以机械方式破坏目标肿瘤组织，无需使用热能、辐射或进行切口。该平台支持实时图像引导，使治疗医生能够持续监测治疗进展。

截至目前，Edison组织摧毁术系统已在美国50多家领先的医疗中心得到应用，外科医生、放射科医生和肿瘤医生已使用该系统治疗了1500多名患者。

BCBSM的保险覆盖决定基于有力的临床证据，这些证据表明组织摧毁术对于那些对标准治疗无反应或不耐受的原发性或转移性肝脏肿瘤患者来说，是一种安全、有效且无创的治疗选择。组织摧毁术已显示出能够精确靶向并摧毁肿瘤，同时能够保护治疗区域内及附近的关键结构，如血管和胆管。最近发布的12个月#HOPE4LIVER试验随访分析的一个关键发现表明，无论肿瘤类型或来源如何，所有接受治疗的肿瘤的局部肿瘤控制率达到了90%，与目前的标准局部区域治疗在一年时的效果相比更具优势。这些结果的表现为确定该技术对健康结果的影响提供了充分的证据。

除了获得商业保险的认可外，United Network for Organ Sharing (UNOS)也认可组织摧毁术是需要肝脏移植桥接治疗的患者可接受的局部区域治疗选择。2024年7月，组织摧毁术被纳入UNOS指南。

Edison®系统用于对肝脏肿瘤进行无创机械破坏，包括利用组织摧毁术对无法切除的肝脏肿瘤进行部分或完全消融。FDA尚未对Edison系统治疗任何特定疾病（包括癌症）的疗效进行评估，也未对局部肿瘤控制率、5年生存期或总生存期等结果进行评估。

该器械只能由完成HistoSonics提供的培训的医生使用，其使用应遵循经过专业培训的合格医生的临床判断。有关警告、注意事项和临床试验结果摘要（包括报告的不良事件）的完整列表，请参阅器械使用说明。

HistoSonics 公司概览

HistoSonics是一家私营医疗器械公司，利用组织摧毁术开发无创平台和专有声束疗法。组织摧毁术是一种利用聚焦超声以机械方式破坏和液化多余组织和肿瘤的新型作用机制。该公司目前专注于在美国和部分全球市场将其用于肝脏治疗的Edison系统商业化，同时将组织摧毁术的应用扩展到肾脏、胰腺、前列腺等其他器官。HistoSonics在密歇根州安娜堡和明尼苏达州明尼阿波利斯设有办事处。如需了解有关Edison组织摧毁术系统的更多信息，请访问：www.histosonics.com。如需了解患者相关信息，请访问：www.myhistotripsy.com。

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