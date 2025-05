Kinaxis startet mit KI-gestützter Orchestrierung den Turbo für die Lieferkette von BayWa r.e. Solar Trade

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX:KXS), ein Weltmarktführer im Bereich der End-to-End-Lieferkettenorchestrierung, gab heute bekannt, dass BayWa r.e. Solar Trade, einer der weltweit größten Vertriebshändler für Photovoltaik-Komponenten, die KI-gestützte Kinaxis-Orchestrierungsplattform Maestro™ implementiert hat, um seine Entscheidungsprozesse zu stärken, seine Resilienz zu verbessern und seine Betriebsabläufe zu skalieren. Da die globalen Lieferketten mit zunehmenden Störungen konfrontiert sind, benötigte BayWa r.e. Solar Trade eine agilere, datengesteuerte Lösung, um die betriebliche Effizienz aufrecht zu erhalten, der steigenden Nachfrage nachzukommen, sich an die zunehmenden Komplexitäten anzupassen und bei alledem die langfristige Skalierbarkeit zu gewährleisten.

BayWa r.e. Solar Trade war auf der Suche nach einer Lieferketten-Planungslösung, die in der Lage sein sollte, mit der rasanten Expansion des Unternehmens und der wachsenden betrieblichen Komplexität seiner Betriebsabläufe Schritt zu halten. Herkömmliche Enterprise-Resource-Planning-Systeme (ERP-Systeme) boten nicht die geforderte Agilität, was zu Lücken in der Sichtbarkeit der Betriebsabläufe geführt und Entscheidungsprozesse verlangsamt hätte. Um eine effiziente Skalierung zu erreichen und auf mögliche Störungen schon im Vorfeld reagieren zu können, entschied sich das Unternehmen für Maestro, um die Planung zu beschleunigen, die Komplexität der Abläufe zu reduzieren und die Reaktionsfähigkeit zu verbessern. Mit Maestro kann BayWa r.e. Solar Trade nun schneller Entscheidungen treffen, Risiken mindern und sicherstellen, dass seine Lieferkette mit Volatilitäten in einem sich schnell verändernden Marktumfeld zurechtkommt.

“BayWa r.e. Solar Trade begrüßt die fortschrittliche Planungsfunktionalität und die Lieferkettenorchestrierung von Maestro, die die Agilität steigern, Sichtbarkeitslücken schließen und es ermöglichen, intelligentere und schnellere Entscheidungen für unsere Betriebsabläufe zu treffen", sagte Dominik Dohr, Global Head of Supply Chain and Operations bei BayWa r.e. Solar Trade. "Maestro gives us real-time insights, automation, and flexibility, allowing us to adapt quickly to market changes and respond to supply chain events efficiently. With Kinaxis, we can strengthen our operations today while ensuring we have the right foundation for a sustainable future."

"BayWa r.e. Solar Trade bekräftigt sein Engagement für Innovation durch den Einsatz einer KI-gestützten Lieferkettenorchestrierung zur Steigerung der Agilität, zur Unterstützung intelligenterer Entscheidungen und zur Sicherung einer langfristigen Wertschöpfung für das Unternehmen", sagte Fabienne Cetre, Executive Vice President of EMEA Sales bei Kinaxis. "Mit Maestro verschafft sich das Unternehmen die nötige Intelligenz, um Störungen vorherzusehen und sich effizient an die Dynamik des Marktes anzupassen. Wir freuen uns sehr, dass wir BayWa r.e. Solar Trade dabei unterstützen können, neue Maßstäbe für die Lieferkettenorchestrierung zu setzen."

Weitere Informationen über Kinaxis und seine hochmodernen Lösungen für die Orchestrierung von Lieferketten finden Sie unter kinaxis.com.

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein Weltmarktführer im Bereich der Orchestrierung moderner Lieferketten, der komplexe globale Lieferketten vorantreibt und die Menschen, die sie verwalten, im Dienste der Menschheit unterstützt. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Plattform zur Orchestrierung von Lieferketten, Maestro™, kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die für vollständige Transparenz und Agilität in der gesamten Lieferkette sorgen — von der über mehrere Jahre angelegten strategischen Planung bis hin zur Lieferung auf der letzten Meile. Wir genießen das Vertrauen renommierter globaler Marken, wenn es darum geht, die Agilität und Vorhersehbarkeit zu bieten, die erforderlich sind, um die Volatilität und Disruption von heute zu bewältigen. Weitere Nachrichten und Informationen finden Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Quelle: Kinaxis Inc.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.