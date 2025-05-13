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Kinaxis借助AI驱动的协调功能为BayWa r.e. Solar Trade的供应链赋能

安大略省渥太华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 端到端供应链协调领域的全球领导者Kinaxis® (TSX:KXS)宣布，全球最大的光伏组件分销商之一BayWa r.e. Solar Trade已实施其由AI驱动的协调平台Maestro™，以增强决策能力、提升韧性并扩大运营规模。在全球供应链面临日益增多的干扰因素的情况下，BayWa r.e. Solar Trade需要一个更敏捷且以数据驱动的解决方案，以保持运营效率，满足不断增长的需求，并适应日益复杂的情况，同时确保长期的可扩展性。

BayWa r.e. Solar Trade一直在寻找一款供应链规划解决方案，以跟上其快速扩张和运营日益复杂的步伐。传统的企业资源规划(ERP)系统无法提供所需的敏捷性，导致可见性不足和决策速度迟缓。为了实现高效扩展并领先于干扰因素，该公司选择了Maestro来加快规划速度、降低复杂性并提高响应能力。借助Maestro，BayWa r.e. Solar Trade能够更快地做出决策，降低风险，并确保其供应链能够应对快速变化的市场环境中的各种波动。

BayWa r.e. Solar Trade全球供应链与运营主管Dominik Dohr表示：“BayWa r.e. Solar Trade正在采用Maestro的先进规划功能和供应链协调功能，以提高敏捷性、消除可见性缺口，并为其运营做出更明智、更快速的决策。Maestro为我们提供实时洞察、自动化和灵活性，使我们能够快速适应市场变化并高效应对供应链事件。通过与Kinaxis合作，我们既能加强当前的运营，又能确保为可持续发展的未来奠定坚实基础。”

Kinaxis欧洲、中东和非洲地区销售执行副总裁Fabienne Cetre表示：“BayWa r.e. Solar Trade正在通过利用AI驱动的供应链协调来增强敏捷性、做出更明智的决策，并为其业务创造长期价值，以此强化其对创新的承诺。借助Maestro，他们获得了预测干扰因素并有效适应市场动态的智能能力。我们很高兴能够支持BayWa r.e. Solar Trade为供应链协调树立新的标杆。”

如需了解有关Kinaxis及其尖端供应链协调解决方案的更多信息，请访问kinaxis.com

关于Kinaxis

Kinaxis是现代供应链协调领域的全球领导者，为复杂的全球供应链提供技术，并为管理供应链的人员提供支持，从而造福于人类。我们强大的人工智能供应链协调平台 Maestro™ 结合专有技术和方法，为整个供应链提供全面的透明度和灵活性，涵盖从多年战略规划到最后一英里交付的方方面面。我们深受全球知名品牌的信赖，可提供应对当今动荡和混乱局面所需的灵活性和可预测性。如需获取更多资讯和信息，请访问 kinaxis.com 或在 LinkedIn 上关注我们。

来源：Kinaxis Inc.

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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