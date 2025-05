FCT et Interac travailleront ensemble à la transformation de la vérification de l’identité dans les transactions immobilières

OAKVILLE, Ontario--(BUSINESS WIRE)--FCT, le principal fournisseur d’assurance titres et de technologie immobilière au Canada, a annoncé aujourd’hui une entente avec Interac Corp. (Interac) visant à intégrer le service d’authentification Interac VérificationMC à ses solutions de technologie immobilière. Cette entente et l’intégration à venir prépareront le terrain pour l’adoption plus générale de données d’identification numériques sécurisées et réutilisables dans l’ensemble du secteur immobilier canadien, ce qui en fait une étape importante vers l’établissement d’une norme nationale pour des transactions immobilières sécurisées au Canada.

Le service Interac Vérification permet aux gens de créer des identifiants numériques sécurisés et réutilisables au moyen de leur identifiant de connexion auprès d’une institution financière participante, d’une pièce d’identité acceptée délivrée par un gouvernement et d’un égoportrait. Ces identifiants sont stockés et communiqués en toute sécurité aux parties concernées des transactions immobilières, ce qui élimine le besoin de vérifier des documents de façon répétée tout au long du processus transactionnel. FCT intégrera la solution Interac Vérification à son écosystème immobilier numérique conforme aux exigences de CANAFE, ce qui permettra aux agents immobiliers, aux courtiers hypothécaires, aux prêteurs et à d’autres professionnels d’effectuer des vérifications de l’identité sécurisées et simplifiées pour remplir leurs obligations de « Bien connaître leur client » et de lutte contre le blanchiment d’argent.

« Nous sommes ravis de travailler avec Interac pour établir une nouvelle norme de l’industrie en matière de vérification de l’identité. Cette collaboration souligne notre engagement envers l’innovation numérique et la modernisation des transactions immobilières tout en aidant à protéger les Canadiens », déclare Michael LeBlanc, chef de la direction de FCT

L’adoption d’Interac Vérification par FCT renforcera le niveau d’assurance de l’identité dans toutes les transactions immobilières résidentielles et commerciales. Elle contribuera aussi à protéger les renseignements personnels sensibles en permettant aux acheteurs ou aux propriétaires de partager uniquement les données nécessaires, selon les besoins, ce qui réduira les risques de fraude et le fardeau du processus de contrôle des entreprises.

« Interac Vérification aidera à concrétiser la vision de FCT de bâtir un réseau fiable de personnes et d’organisations dont l’identité est vérifiée dans l’ensemble du cycle immobilier, affirme Ryan Lambert, vice-président, Données et stratégie de FCT. En combinant l’authentification biométrique, la validation des documents et des données validées par des institutions financières pour créer un seul identifiant réutilisable, nous jetons les bases d’un système national de transactions immobilières sécurisées. Cette solution s’intègre facilement aux flux de travail de nos clients, ce qui leur permet de se concentrer sur l’excellence du service qu’ils offrent à leur propre clientèle. »

« Nous sommes fiers de collaborer avec FCT dans cette initiative visant à améliorer la vérification fiable de l’identité dans le processus d’achat de propriété au Canada. C’est une étape importante vers l’adoption à grande échelle des identifiants réutilisables, qui profitera ultimement aux Canadiens en favorisant une expérience d’achat de propriété plus sécuritaire et plus efficace », déclare Giles Sutherland, chef du Développement des affaires d’Interac.

L’intégration du service d’identification Interac Vérification à l’écosystème numérique de FCT est en cours, et le déploiement est prévu en juillet.

Pour obtenir plus d’information sur Interac Vérification, visitez la page Web suivante : Service d’identification Interac VérificationMC – Interac.

