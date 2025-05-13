Kinaxis借助AI驅動的協調功能為BayWa r.e. Solar Trade的供應鏈賦能

安大略省渥太華--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 端對端供應鏈協調領域的全球領導者Kinaxis® (TSX:KXS)宣布，全球最大的太陽能光電組件經銷商之一BayWa r.e. Solar Trade已實施其由AI驅動的協調平台Maestro™，以強化決策能力、提升韌性並擴大營運規模。在全球供應鏈面臨日益增多的干擾因素的情況下，BayWa r.e. Solar Trade需要一個更敏捷且以資料驅動的解決方案，以保持營運效率，滿足不斷成長的需求，並適應日益複雜的情況，同時確保長期的可擴充性。

BayWa r.e. Solar Trade一直在尋找一款供應鏈規劃解決方案，以跟上其快速擴張和營運日益複雜的步伐。傳統的企業資源規劃(ERP)系統無法提供所需的敏捷性，導致可視性不足和決策速度遲緩。為了實現高效擴充並領先於干擾因素，該公司選擇了Maestro來加快規劃速度、降低複雜性並提高回應能力。借助Maestro，BayWa r.e. Solar Trade能夠更快地做出決策，降低風險，並確保其供應鏈能夠因應快速變化的市場環境中的各種波動。

BayWa r.e. Solar Trade全球供應鏈與營運主管Dominik Dohr表示：「BayWa r.e. Solar Trade正在採用Maestro的先進規劃功能和供應鏈協調功能，以提高敏捷性、消除可視性缺口，並為其營運做出更明智、更快速的決策。Maestro為我們提供即時洞察、自動化和靈活性，使我們能夠快速適應市場變化並高效因應供應鏈事件。透過與Kinaxis合作，我們既能強化目前的營運，又能確保為永續發展的未來奠定堅實基礎。」

Kinaxis歐洲、中東和非洲地區銷售執行副總裁Fabienne Cetre表示：「BayWa r.e. Solar Trade正在透過利用AI驅動的供應鏈協調來強化敏捷性、做出更明智的決策，並為其業務創造長期價值，以此強化其對創新的承諾。借助Maestro，他們獲得了預測干擾因素並有效適應市場動態的智慧能力。我們很高興能夠支援BayWa r.e. Solar Trade為供應鏈協調樹立新的標竿。」

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關於Kinaxis

Kinaxis是現代供應鏈管理領域的全球領導者，為複雜的全球供應鏈提供技術，並支援供應鏈管理人員，進而造福於人類。我們強大的人工智慧供應鏈協調平台 Maestro™ 結合專有技術和方法，為整個供應鏈賦予全面的透明度和靈活性，涵蓋從多年策略規劃到最後一哩路交付的方方面面。我們深受全球知名品牌的信賴，可提供因應當今動盪和混亂局面所需的靈活性和可預測性。如欲取得更多新聞和資訊，請造訪 kinaxis.com ，或是在 LinkedIn 上追蹤我們的動向。

來源：Kinaxis Inc.

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