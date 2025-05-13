Joblio正式啟動，引領世界走向道德性招聘的未來

紐約州，水牛城--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 移工體系長期以來飽受仲介剝削、招聘費用高昂以及侵犯人權行為之害，全球道德性招聘平台Joblio今天正式運作，立意修復搖搖欲墜的移工體系。Joblio運用由科技驅動的模式讓通過審查篩選的工作者跳過不道德的仲介直接接觸雇主，確保移工無須覓得零成本的受雇機會。由雇主支付尋找人才的費用，但受雇者無須支付任何費用，用這一關鍵機制結剝削。

發自個人生涯體驗的使命

Joblio的主持人Jon Purizhansky是一位難民出身的企業家，曾親身體驗流徙的苦楚。Jon在青年時代被迫離開家鄉，切身體會過數百萬名移工今日仍在面對的不確定性與無助感。如今，Jon已經成為一名獲得全球肯定的全球移工法和國際移工專家。他打造Joblio，旨在保護工人，並提高聘僱過程的透明性。

「我親身體會過大量移工面對的現實：不確定性、資訊不足，以及不斷受到剝削的風險。」Joblio創辦人暨執行長Jon Purizhansky說，「沒有任何人應該為了找工作而支付天價或是賭上自身安全。Joblio減少掠奪弱勢工人的不道德人力仲介，代之以直接且透明的聘僱模式。」

消除剝削性仲介

數十年以來，仲介向勞工收取驚人費用並做出不實承諾，通常導致勞工身陷債務泥淖與不安全的工作環境，甚至是強迫勞動。Joblio的平台對抗這個體系，讓雇主自行接觸通過審查篩選的人才並讓勞工接觸到真實的工作機會，而且沒有隱藏性費用、詐欺合約或是非法回扣。

Joblio提供即時工作機會、透明的聘僱流程以及內建法律保障，在為勞工賦權的同時也幫助雇主打造更穩定可靠的團隊。這麼做可建立尊重人權的招聘體系，並履行聘僱體系的誠信。

ACE計畫：在招聘過程後繼續支援勞工需求

除了道德性招聘以外，Joblio也透過其ACE計畫（申請人禮賓經驗）幫助移工順利就業。這個計畫提供：

行前培訓 ，指導勞工有關工作場所行為規範、調適異文化和財務方面的知識。

，指導勞工有關工作場所行為規範、調適異文化和財務方面的知識。 實地支援 ，確保勞工安全並順利融入工作環境。

，確保勞工安全並順利融入工作環境。 心理健康資源，以提高勞工福祉與生產力。

從經驗汲取力量、獲全球顧問支援

Joblio的資深管理團隊和全球顧問全力協助貫徹其使命，確保合規、倡導與擴展。Joblio憑藉它在移工法、企業治理以及勞工權益方面的專才，打擊不道德的招聘產業並驅策全球變革。

加入道德性招聘革命

Joblio在拓展全球足跡之際，也呼籲各國政府、雇主和人權組織加入它的行動，讓招聘的未來更加公平、道德、免於剝削之害。

關於 Joblio

Joblio在雇主與從一般勞工到專技專業人士之間的多元合格人才之間搭起橋樑。Joblio擁有大量經過審查的人才名錄和專屬支援系統，可以減少人員流動率並提高生產力，不僅協助招聘，也為企業留住人才。

www.joblio.co

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