Joblio : une nouvelle ère pour le recrutement éthique

BUFFALO, New York--(BUSINESS WIRE)--Joblio, une plateforme mondiale dédiée au recrutement éthique, est officiellement lancée aujourd’hui pour mettre un terme aux dysfonctionnements structurels de la migration de main-d’œuvre, un secteur entaché depuis longtemps par des intermédiaires abusifs, des frais de recrutement excessifs et des atteintes aux droits humains. Grâce à son modèle technologique innovant, Joblio met directement en relation des travailleurs qualifiés et des employeurs, éliminant ainsi les intermédiaires peu scrupuleux et garantissant un recrutement sans frais pour les travailleurs migrants. Ce sont les employeurs qui financent l’accès aux talents, tandis que les travailleurs ne paient jamais, ce qui constitue une avancée majeure dans la lutte contre l’exploitation.

Une mission profondément ancrée dans le vécu

Jon Purizhansky, le fondateur de Joblio, est un réfugié devenu entrepreneur qui a lui-même vécu les défis de la migration. Contraint de fuir son pays natal dans sa jeunesse, il a directement expérimenté l’incertitude et la vulnérabilité auxquelles des millions de travailleurs migrants sont encore confrontés à travers le monde. Reconnu comme un expert international du droit du travail migrant et de la mobilité mondiale de la main-d’œuvre, il a fondé Joblio afin de protéger les travailleurs et de promouvoir un processus de recrutement éthique et transparent.

« J’ai vécu ce que traversent des millions de travailleurs migrants : l’incertitude, le manque d’informations fiables et le risque constant d’exploitation, » a déclaré Jon Purizhansky, fondateur et PDG de Joblio. « Personne ne devrait avoir à payer des frais exorbitants ou à mettre sa sécurité en danger pour accéder à un emploi. Joblio élimine les intermédiaires abusifs qui profitent de la vulnérabilité des travailleurs, et les remplace par un modèle de recrutement direct, éthique et transparent », ajoute-t-il.

Rompre avec les pratiques abusives du recrutement

Pendant des décennies, des courtiers ont imposé des frais excessifs et formulé de fausses promesses, plongeant de nombreux travailleurs dans l’endettement, des conditions de travail dangereuses, voire le travail forcé. Joblio rompt avec ce système en offrant aux employeurs un accès direct à des talents vérifiés, et aux travailleurs de véritables opportunités — sans frais cachés, sans contrats trompeurs, ni dessous-de-table illégaux.

Grâce à un accès en temps réel aux offres d’emploi, à un processus de recrutement transparent et à des garanties juridiques intégrées, Joblio redonne du pouvoir aux travailleurs tout en aidant les employeurs à constituer des équipes plus stables et plus fiables. Le résultat : un système de recrutement fondé sur le respect des droits humains et l’intégrité de la main-d’œuvre.

ACE, un programme d’accompagnement qui va au-delà de l’emploi

Au-delà d’un recrutement éthique, Joblio accompagne les travailleurs migrants vers la réussite grâce à son programme ACE (Applicant Concierge Experience). Ce programme offre le suivant :

Une formation préalable au départ , axée sur les attentes professionnelles, l’adaptation culturelle et les bases de la gestion financière.

, axée sur les attentes professionnelles, l’adaptation culturelle et les bases de la gestion financière. Une assistance sur le terrain , pour garantir aux travailleurs une transition sûre, fluide et respectueuse.

, pour garantir aux travailleurs une transition sûre, fluide et respectueuse. Un accompagnement en santé mentale, visant à renforcer le bien-être des travailleurs et à soutenir leur épanouissement professionnel.

Une expertise solide, soutenue par un réseau de conseillers internationaux

Pour mener à bien sa mission, Joblio s’appuie sur une équipe dirigeante expérimentée et un réseau de conseillers internationaux, assurant la conformité, la défense des droits des travailleurs et la capacité de déploiement à grande échelle. Grâce à son expertise en droit de la migration de main-d’œuvre, en gouvernance d’entreprise et en droits du travail, Joblio est en mesure de transformer en profondeur le secteur du recrutement non éthique et d'initier un changement global et durable.

Rejoignez le mouvement pour un recrutement éthique

Alors que Joblio étend sa présence à l’échelle mondiale, l’entreprise invite les gouvernements, les employeurs et les associations de défense des droits humains à rejoindre son mouvement en faveur d’un avenir où le recrutement serait équitable, éthique et exempt de toute forme d’exploitation.

À propos de Joblio

Joblio met en relation des employeurs avec des talents aux compétences variées, allant des postes non spécialisés aux fonctions hautement qualifiées. Grâce à un vivier de candidats présélectionnés et à un système d’assistance exclusif qui réduit la rotation du personnel (turnover) et améliore la productivité, Joblio offre bien plus qu’un service de recrutement : il garantit la fidélisation de vos collaborateurs.

www.joblio.co

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.