Secondo Negozio in Giappone - STARAY Entra nel Prestigioso Distretto Commerciale di Osaka NambaParks

Hangzhou, China--(BUSINESS WIRE)--Nel Maggio 2025, STARAY ha Inaugurato il suo Secondo Negozio a Osaka, in Giappone, mentre si Preparava Contemporaneamente a Debuttare sul Red Carpet come Partner di Supporto all'Evento "China Night" del 78° Festival di Cannes. Dai Trendsetter di Tokyo che Passeggiano sotto la Pioggia di Fiori di Ciliegio Indossando Scarpe Stampate in 3D, fino a Testimoniare il Dialogo tra Tecnologia e Arte sul Red Carpet di Cannes, questo Marchio Cinese sta Ridefinendo la Percezione Globale grazie alla sua "Produzione Intelligente".

Un Viaggio di Fiducia, Un Balzo in Velocità

Mentre i professionisti giapponesi affrontano la fatica di una media di 20.000 passi al giorno, le suole completamente a nido d’ape delle scarpe stampate in 3D di STARAY offrono una delicata dichiarazione contro la società guidata dall’efficienza, grazie al loro "ultraleggero da 190 grammi" e alla sensazione di "piedi nudi". Dopo tre mesi di ricerca approfondita, l’agenzia giapponese AppleTree ha finalizzato una partnership con STARAY in soli 16 giorni, descrivendo le scarpe stampate in 3D come dotate di un "comfort indescrivibile". Dalla firma dell’accordo quadro il 9 agosto all’apertura di due negozi entro il 28 novembre - appena 128 giorni - STARAY ha fatto un ingresso straordinario nel mercato giapponese, mostrando la sua tecnologia con schermi intelligenti direttamente collegati alle fabbriche cinesi. I prodotti, caratterizzati da "ultraleggero da 190 grammi" e "suole completamente a nido d’ape", hanno rivoluzionato la percezione giapponese del "Made in China".

Il Risveglio e la Svolta dei Beni di Consumo Tecnologici

STARAY ha aperto nuove strade integrando il design ergonomico con la tecnologia di stampa 3D, diventando rapidamente noto tra i consumatori giapponesi come "una scarpa indispensabile nella vita" grazie al comfort offerto e alla multifunzionalità in diversi contesti (fitness, pendolarismo, attività all’aperto). Questo percorso rappresenta non solo una svolta tecnologica, ma anche un cambiamento qualitativo per i marchi cinesi, che passano da una produzione basata sul "rapporto costo-prestazioni" a un dialogo di valore. Come ha dichiarato il fondatore Luo Jie, "Miriamo a essere traduttori di tecnologia e cultura," agendo concretamente per smantellare lo stereotipo che "Made in China significa basso livello".

Un Viaggio all’Estero: Il Salto di Valore dalla Produzione all’Influenza Culturale

Nella strategia globale di STARAY, il mercato giapponese rappresenta un punto di svolta strategico, mentre la partecipazione al Festival di Cannes costituisce un’importante esplorazione nella costruzione dell’influenza culturale. Il 15 maggio 2025, STARAY salirà sul palco di Cannes come partner di supporto per la serata "China Night", con le sue scarpe stampate in 3D che potrebbero fungere da veicolo di dialogo tra culture orientali e occidentali, facilitando la transizione dei marchi cinesi da una dimensione di "produzione all’estero" a quella di "viaggi culturali". Seguendo un percorso simile a quello del cinema cinese, STARAY mira a incorporare il concetto di "libertà mentale e fisica" nelle narrazioni culturali, utilizzando lo spirito umanistico come fondamento per spingere la manifattura intelligente cinese dal semplice ampliamento commerciale verso un dialogo di civiltà.