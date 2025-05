Kinaxis optimise la chaîne d'approvisionnement de BayWa r.e. Solar Trade grâce à une orchestration basée sur l'IA

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX : KXS), un leader mondial de l’orchestration de la chaîne d’approvisionnement de bout en bout, a annoncé que BayWa r.e. Solar Trade, l’un des plus grands distributeurs internationaux de composants photovoltaïques, a déployé sa plateforme d’orchestration basée sur l’IA, Maestro™, afin d’optimiser la prise de décision, la résilience ainsi que ses capacités opérationnelles. Alors que les chaînes d’approvisionnement mondiales sont de plus en plus exposées aux perturbations, BayWa r.e. Solar Trade avait besoin d’une solution plus agile et axée sur les données pour maintenir son efficacité, répondre à la demande croissante et s’adapter à des environnements de plus en plus complexes, tout en assurant une évolutivité à long terme.

BayWa r.e. Solar Trade recherchait une solution de planification de la chaîne d’approvisionnement capable de suivre le rythme de sa croissance rapide et de la complexité croissante de ses opérations. Les systèmes traditionnels de planification des ressources d’entreprise (ERP) ne pouvaient pas offrir l’agilité nécessaire, ce qui entraînait un manque de visibilité et des prises de décision plus lentes. Pour évoluer correctement et anticiper les perturbations, l’entreprise a choisi Maestro afin d’accélérer la planification, réduire la complexité et améliorer sa réactivité. Grâce à Maestro, BayWa r.e. Solar Trade sera en mesure de prendre des décisions plus rapidement, atténuer les risques et maîtriser les aléas de la chaîne d’approvisionnement dans un environnement de marché en constante évolution.

« BayWa r.e. Solar Trade adopte les fonctionnalités avancées de planification et d’orchestration de la chaîne d’approvisionnement de Maestro pour gagner en agilité, combler les lacunes de visibilité et favoriser une prise de décision plus rapide et plus éclairée dans le cadre de ses opérations », a déclaré Dominik Dohr, responsable international de la chaîne d’approvisionnement et des opérations chez BayWa r.e. Solar Trade. « Maestro nous procure des informations en temps réel, de l’automatisation et de la flexibilité, ce qui nous permet de nous adapter rapidement aux évolutions du marché et de réagir efficacement aux événements affectant la chaîne d’approvisionnement. Avec Kinaxis, nous renforçons nos opérations actuelles tout en posant les bases d’un avenir durable. »

« BayWa r.e. Solar Trade réaffirme son engagement en faveur de l’innovation en s’appuyant sur une orchestration de la chaîne d’approvisionnement pilotée par l’IA afin de gagner en agilité, optimiser ses décisions et générer une valeur durable pour son entreprise », a déclaré Fabienne Cetre, vice-présidente exécutive des ventes EMEA chez Kinaxis. « Grâce à Maestro, ils disposent de l’intelligence nécessaire pour anticiper les perturbations et s’adapter efficacement aux dynamiques du marché. Nous sommes ravis d’accompagner BayWa r.e. Solar Trade dans la définition d’un nouveau standard en matière d’orchestration de la chaîne d’approvisionnement. »

À propos de Kinaxis

Kinaxis est un leader mondial en gestion moderne des chaînes d’approvisionnement. Notre plateforme avancée, Maestro™, alimentée par l’intelligence artificielle, combine des technologies et des méthodes exclusives pour garantir une transparence et une agilité optimales à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement, depuis la planification stratégique à long terme jusqu’à la livraison du dernier kilomètre. De grandes marques internationales nous font confiance pour leur offrir l’agilité et la prévisibilité nécessaires dans un contexte de volatilité et de perturbations constantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur kinaxis.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

