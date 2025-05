HistoSonics ottiene la prima importante copertura assicurativa per il trattamento non invasivo con istotripsia per i tumori epatici con la Blue Cross Blue Shield del Michigan

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics, lo sviluppatore del sistema di istotripsia Edison, ha annunciato oggi che Blue Cross Blue Shield of Michigan (BCBSM) e Blue Care Network hanno istituito una nuova polizza medica che copre l'istotripsia del fegato. La polizza copre l'istotripsia non termica effettuata con il sistema Edison® per il trattamento di tumori epatici primari e metastatici.

Dal 1° febbraio 2025, l'istotripsia è una procedura rimborsabile con codice CPT 0686T per la distruzione meccanica non invasiva dei tumori epatici, e consente ai pazienti idonei del Michigan di accedere tempestivamente a questo trattamento innovativo, non invasivo e senza incisioni, prima della data di entrata in vigore della politica più ampia del 1° luglio 2025.

